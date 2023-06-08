https://uz.sputniknews.ru/20230608/gornyye-kurort-uzbekistan-rossiya-kazaxstan-memorandum-yevraziyskiy-alyans-35817942.html
Три горных курорта Узбекистана, России и Казахстана создали Евразийский альянс
Три горных курорта Узбекистана, России и Казахстана создали Евразийский альянс
Стороны планируют совместно развивать туризм на евразийском пространстве, разрабатывать новые туристические маршруты и наращивать турпоток.
2023-06-08T16:39+0500
2023-06-08T16:39+0500
2023-06-08T16:45+0500
россия
сочи
узбекистан
казахстан
туризм
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горнолыжный курорт
меморандум
сотрудничество
общество
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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Руководители трех крупных горных курортов — узбекистанского "Амирсой", российского "Роза Хутор", и казахстанского "Шымбулак" создали Евразийский альянс горных курортов, передает пресс-служба ЕАГК.Соответствующий меморандум подписали на выставке "Евразия – наш дом", приуроченной к очередной встрече глав правительств стран СНГ, которая проходит в эти дни в Сочи.Альянс позволит продвигать внутренний туризм на Евразийском пространстве, совместно развивать горные курорты Евразии, обмениваться лучшими практиками и укреплять бренды горных курортов - лидеров отрасли, сохранять и популяризировать природное и культурное наследие стран-участниц, а также здоровый образ жизни.Важнейшая задача нового объединения — расширить и укрепить территорию дружбы, добрососедства, доверия и взаимопонимания на Евразийском континенте.Проекты, которые участники Альянса планируют реализовать в ближайшее время:Штаб-квартира нового общественного объединения будет в находиться г. Алматы. Руководителем ЕАГК избрали казахстанского журналиста и общественного деятеля Андрея Кукушкина.При этом, Евразийский Альянс горных курортов открыт и для других стран и участников.
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туризм общество россия узбекистан казахстан сочи сотрудничество горы меморандум горнолыжный курорт
туризм общество россия узбекистан казахстан сочи сотрудничество горы меморандум горнолыжный курорт
Три горных курорта Узбекистана, России и Казахстана создали Евразийский альянс
16:39 08.06.2023 (обновлено: 16:45 08.06.2023)
"Амирсой", "Роза Хутор" и "Шымбулак"планируют совместно развивать туризм на евразийском пространстве, разрабатывать новые туристические маршруты и наращивать турпоток.
ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Руководители трех крупных горных курортов — узбекистанского "Амирсой", российского "Роза Хутор", и казахстанского "Шымбулак" создали Евразийский альянс горных курортов, передает пресс-служба ЕАГК.
Соответствующий меморандум подписали на выставке "Евразия – наш дом", приуроченной к очередной встрече глав правительств стран СНГ, которая проходит в эти дни в Сочи.
Альянс позволит продвигать внутренний туризм на Евразийском пространстве, совместно развивать горные курорты Евразии, обмениваться лучшими практиками и укреплять бренды горных курортов - лидеров отрасли, сохранять и популяризировать природное и культурное наследие стран-участниц, а также здоровый образ жизни.
Важнейшая задача нового объединения — расширить и укрепить территорию дружбы, добрососедства, доверия и взаимопонимания на Евразийском континенте.
У каждого из наших курортов накоплен определенный потенциал в развитии туризма, внедрения новых технических решений, повышения привлекательности, обеспечения безопасности туристов. Мы хотим объединить наши возможности, и, используя эту синергию, решать более масштабные задачи, развивать совместные проекты, обмениваться передовым опытом, чтобы сделать наши курорты еще лучше и тем самым расширить туристические горизонты для жителей наших стран, — отметил гендиректор горного курорта "Шымбулак" Ринат Абдрахманов.
Проекты, которые участники Альянса планируют реализовать в ближайшее время:
организация Межгосударственного туристического горного маршрута;
проведение ежегодного Фестиваля горных курортов Евразии;
учреждение премии "Горы Евразии";
проведение ежегодной конференции "Природный туризм: глобальные вызовы и перспективы";
создание Клуба активных журналистов Евразии, включая ежегодные встречи Клуба на горных курортах стран-участниц;
создание Евразийской Ассоциации пешеходных горных маршрутов и проведение ежегодных Форумов Ассоциации;
создание и продвижение Календаря главных спортивных и музыкальных фестивалей ЕАГК.
Штаб-квартира нового общественного объединения будет в находиться г. Алматы. Руководителем ЕАГК избрали казахстанского журналиста и общественного деятеля Андрея Кукушкина.
"Объём услуг туристической отрасли между нашими странами и в Евразийском регионе в целом показывает устойчивый рост. Создание Евразийского альянса является эволюционным процессом интеграции горных курортов, который позволит улучшить условия пребывания гостей, повысит их привлекательность, качество и разнообразие предоставляемых услуг и сервиса, а также раскроет потенциал каждого курорта. Как результат, это позитивно скажется на культурном и межнациональном сотрудничестве в регионе",— подчеркнул генеральный директор курорта "Амирсой" Саидвали Саидходжаев.
При этом, Евразийский Альянс горных курортов открыт и для других стран и участников.