https://uz.sputniknews.ru/20230608/gornyye-kurort-uzbekistan-rossiya-kazaxstan-memorandum-yevraziyskiy-alyans-35817942.html

Три горных курорта Узбекистана, России и Казахстана создали Евразийский альянс

Три горных курорта Узбекистана, России и Казахстана создали Евразийский альянс

Стороны планируют совместно развивать туризм на евразийском пространстве, разрабатывать новые туристические маршруты и наращивать турпоток.

2023-06-08T16:39+0500

2023-06-08T16:39+0500

2023-06-08T16:45+0500

россия

сочи

узбекистан

казахстан

туризм

горы

горнолыжный курорт

меморандум

сотрудничество

общество

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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Руководители трех крупных горных курортов — узбекистанского "Амирсой", российского "Роза Хутор", и казахстанского "Шымбулак" создали Евразийский альянс горных курортов, передает пресс-служба ЕАГК.Соответствующий меморандум подписали на выставке "Евразия – наш дом", приуроченной к очередной встрече глав правительств стран СНГ, которая проходит в эти дни в Сочи.Альянс позволит продвигать внутренний туризм на Евразийском пространстве, совместно развивать горные курорты Евразии, обмениваться лучшими практиками и укреплять бренды горных курортов - лидеров отрасли, сохранять и популяризировать природное и культурное наследие стран-участниц, а также здоровый образ жизни.Важнейшая задача нового объединения — расширить и укрепить территорию дружбы, добрососедства, доверия и взаимопонимания на Евразийском континенте.Проекты, которые участники Альянса планируют реализовать в ближайшее время:Штаб-квартира нового общественного объединения будет в находиться г. Алматы. Руководителем ЕАГК избрали казахстанского журналиста и общественного деятеля Андрея Кукушкина.При этом, Евразийский Альянс горных курортов открыт и для других стран и участников.

россия

сочи

узбекистан

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