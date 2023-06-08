https://uz.sputniknews.ru/20230608/krasota-kosmeticheskie-protsedury-zapret-mnenie-eksperta-35801152.html

После каких косметических процедур нельзя загорать – рассказала эксперт

После каких косметических процедур нельзя загорать – рассказала эксперт

Врач рассказала, какие косметические процедуры лучше не делать перед отдыхом на солнце.

2023-06-08T07:00+0500

2023-06-08T07:00+0500

2023-06-08T07:00+0500

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солнце

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Людям, которые увлекаются инъекциями филлеров, ботулотоксина и гиалуроновой кислоты, нельзя загорать, рассказала косметолог-дерматолог Светлана Розинская в беседе с "Газетой.Ru".От подобных косметических процедур стоит отказаться, как минимум, на две недели до пляжного отдыха. В противном случае, под лучами солнца на коже могут образоваться пигментные пятна.По словам эксперта, инъекционные процедуры относят к "травмирующим косметологическим методикам". Именно поэтому после них необходимо защищать кожу от солнца, пользуясь специальными средствами.Также обратить особое внимание на солнцезащитный крем стоит после шлифовки кожи или микроигольчатого RF-лифтинга. В данному случае использовать SPF-средства придется не меньше месяца.Ранее врач-дерматолог назвала главную причину старения кожи.

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