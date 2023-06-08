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После каких косметических процедур нельзя загорать – рассказала эксперт
После каких косметических процедур нельзя загорать – рассказала эксперт
Врач рассказала, какие косметические процедуры лучше не делать перед отдыхом на солнце.
2023-06-08T07:00+0500
2023-06-08T07:00+0500
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красота
здоровье
мнение эксперта
солнце
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Людям, которые увлекаются инъекциями филлеров, ботулотоксина и гиалуроновой кислоты, нельзя загорать, рассказала косметолог-дерматолог Светлана Розинская в беседе с "Газетой.Ru".От подобных косметических процедур стоит отказаться, как минимум, на две недели до пляжного отдыха. В противном случае, под лучами солнца на коже могут образоваться пигментные пятна.По словам эксперта, инъекционные процедуры относят к "травмирующим косметологическим методикам". Именно поэтому после них необходимо защищать кожу от солнца, пользуясь специальными средствами.Также обратить особое внимание на солнцезащитный крем стоит после шлифовки кожи или микроигольчатого RF-лифтинга. В данному случае использовать SPF-средства придется не меньше месяца.Ранее врач-дерматолог назвала главную причину старения кожи.
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красота здоровье мнение эксперта солнце как правильно загорать как защититься от солнце после чего нельзя загорать
красота здоровье мнение эксперта солнце как правильно загорать как защититься от солнце после чего нельзя загорать

После каких косметических процедур нельзя загорать – рассказала эксперт

07:00 08.06.2023
© Sputnik / Sergey Pyatakov / Перейти в фотобанкДевушка в жаркую погоду, иллюстративное фото
Девушка в жаркую погоду, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.06.2023
© Sputnik / Sergey Pyatakov
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Врач рассказала, какие косметические процедуры лучше не делать перед отдыхом на солнце.
Людям, которые увлекаются инъекциями филлеров, ботулотоксина и гиалуроновой кислоты, нельзя загорать, рассказала косметолог-дерматолог Светлана Розинская в беседе с "Газетой.Ru".
От подобных косметических процедур стоит отказаться, как минимум, на две недели до пляжного отдыха. В противном случае, под лучами солнца на коже могут образоваться пигментные пятна.
По словам эксперта, инъекционные процедуры относят к "травмирующим косметологическим методикам". Именно поэтому после них необходимо защищать кожу от солнца, пользуясь специальными средствами.
Также обратить особое внимание на солнцезащитный крем стоит после шлифовки кожи или микроигольчатого RF-лифтинга. В данному случае использовать SPF-средства придется не меньше месяца.
"Обязательно использовать солнцезащитные средства с фильтром SPF 50, а также закрывать лицо головными уборами и держать его максимально в тени", — рекомендовала Розинская.
Ранее врач-дерматолог назвала главную причину старения кожи.
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