https://uz.sputniknews.ru/20230405/vrach-nazvala-glavnuyu-prichinu-stareniya-koji--33599202.html

Врач назвала главную причину старения кожи

Врач назвала главную причину старения кожи

Российский эксперт рассказала, как продлить молодость кожи.

2023-04-05T22:00+0500

2023-04-05T22:00+0500

2023-04-05T22:00+0500

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Дефицит витаминов негативно влияет на состояние кожи, рассказала врач дерматолог-венеролог Наталия Жовтан в беседе с Life.Витамин С укрепляет стенки сосудов эпидермиса, а также положительно влияет на синтез коллагена, который способствует молодости кожи. Нехватка этого витамина может привести к появлению пигментации.Также очень важным элементом является витамин D. Он контролирует энергетические процессы внутри клеток, а также оказывает противосполительный эффект.Читайте также:

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