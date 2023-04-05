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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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https://uz.sputniknews.ru/20230405/vrach-nazvala-glavnuyu-prichinu-stareniya-koji--33599202.html
Врач назвала главную причину старения кожи
Врач назвала главную причину старения кожи
Российский эксперт рассказала, как продлить молодость кожи.
2023-04-05T22:00+0500
2023-04-05T22:00+0500
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молодость
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Дефицит витаминов негативно влияет на состояние кожи, рассказала врач дерматолог-венеролог Наталия Жовтан в беседе с Life.Витамин С укрепляет стенки сосудов эпидермиса, а также положительно влияет на синтез коллагена, который способствует молодости кожи. Нехватка этого витамина может привести к появлению пигментации.Также очень важным элементом является витамин D. Он контролирует энергетические процессы внутри клеток, а также оказывает противосполительный эффект.Читайте также:
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врач назвала главную причину старения кожи как продлить моложость кожи как избавиться от морщинок анти эйдж против старения советы что желать против морщинок как убрать морщины красота здоровье кожа молодость мнение эксперта советы врача наталия жовтан
врач назвала главную причину старения кожи как продлить моложость кожи как избавиться от морщинок анти эйдж против старения советы что желать против морщинок как убрать морщины красота здоровье кожа молодость мнение эксперта советы врача наталия жовтан

Врач назвала главную причину старения кожи

22:00 05.04.2023
© FOTO Pexels / Andrea PiacquadioУход за кожей лица
Уход за кожей лица - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2023
© FOTO Pexels / Andrea Piacquadio
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Российский эксперт рассказала, как продлить молодость кожи. Подробности в нашем материале.
Дефицит витаминов негативно влияет на состояние кожи, рассказала врач дерматолог-венеролог Наталия Жовтан в беседе с Life.
"Витамин А — это лидер по участию в различных процессах в коже. Снижение его накопления либо поступления сопровождается сухостью кожи, шелушением, склонностью к воспалению, снижением тонуса и эластичности", — объяснила эксперт.
Витамин С укрепляет стенки сосудов эпидермиса, а также положительно влияет на синтез коллагена, который способствует молодости кожи. Нехватка этого витамина может привести к появлению пигментации.
Также очень важным элементом является витамин D. Он контролирует энергетические процессы внутри клеток, а также оказывает противосполительный эффект.
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