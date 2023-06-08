https://uz.sputniknews.ru/20230608/ministr-ozodbek-nazarbekov-kultura-uzbekistan-indoneziya-vstrecha-sotrudnichestvo-plany-35802975.html
Встреча министров туризма Узбекистана и Индонезии — что обсудили
Встреча министров туризма Узбекистана и Индонезии — что обсудили
В планах сторон — привлечение индонезийских туристов в РУз по маршрутам паломнического туризма и программе “Умра+”, создание документального фильма “В поисках Бухари”.
2023-06-08T08:33+0500
2023-06-08T08:33+0500
2023-06-08T08:33+0500
министр
узбекистан
индонезия
культура
сотрудничество
туризм
паломничество
фильм
озодбек назарбеков
имам аль-бухари
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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Пути укрепления двустороннего взаимодействия обсудили министр культуры и туризма Узбекистана Озодбек Назарбеков и министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Салахуддин Уно.Об этом Назарбеков написал в своем Telegram-канале.Речь шла о привлечении в республику индонезийских туристов по маршрутам паломнического туризма и программе “Умра+”, организации образовательных курсов и курсов повышения квалификации с участием туристических ассоциаций и университетов обеих стран.Чтобы расширить и укрепить культурные связи между двумя народами планируют проведение “Дней культуры и туризма Узбекистана" в Индонезии в 2024 году, а также создание документального фильма “В поисках Бухари” о жизни и творчестве мыслителя.Ранее Sputnik сообщал о том, что с туристическими возможностями Узбекистана познакомят москвичей.
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министр узбекистан индонезия культура сотрудничество туризм паломничество фильм имам аль -бухари озодбек назарбеков
министр узбекистан индонезия культура сотрудничество туризм паломничество фильм имам аль -бухари озодбек назарбеков
Встреча министров туризма Узбекистана и Индонезии — что обсудили
В планах сторон — привлечение индонезийских туристов в РУз по маршрутам паломнического туризма и программе “Умра+”, создание документального фильма “В поисках Бухари”.
ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Пути укрепления двустороннего взаимодействия обсудили министр культуры и туризма Узбекистана Озодбек Назарбеков и министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Салахуддин Уно.
Об этом Назарбеков написал в своем Telegram-канале.
“В ходе беседы мы говорили о важности богатого научного наследия таких великих людей, как Имам аль-Бухари и Имам аль-Матуриди, внесших несравненный вклад в развитие исламской религии в развитии двустороннего сотрудничества… Мы также обменялись мнениями по таким вопросам, как увеличение количества рейсов между нашими странами, приглашение индонезийских авиакомпаний в Узбекистан”, — говорится в сообщении.
Речь шла о привлечении в республику индонезийских туристов по маршрутам паломнического туризма и программе “Умра+”, организации образовательных курсов и курсов повышения квалификации с участием туристических ассоциаций и университетов обеих стран.
Чтобы расширить и укрепить культурные связи между двумя народами планируют проведение “Дней культуры и туризма Узбекистана" в Индонезии в 2024 году, а также создание документального фильма “В поисках Бухари” о жизни и творчестве мыслителя.
Ранее Sputnik
сообщал о том, что с туристическими возможностями Узбекистана познакомят москвичей.