https://uz.sputniknews.ru/20230608/ministr-ozodbek-nazarbekov-kultura-uzbekistan-indoneziya-vstrecha-sotrudnichestvo-plany-35802975.html

Встреча министров туризма Узбекистана и Индонезии — что обсудили

Встреча министров туризма Узбекистана и Индонезии — что обсудили

В планах сторон — привлечение индонезийских туристов в РУз по маршрутам паломнического туризма и программе “Умра+”, создание документального фильма “В поисках Бухари”.

2023-06-08T08:33+0500

2023-06-08T08:33+0500

2023-06-08T08:33+0500

министр

узбекистан

индонезия

культура

сотрудничество

туризм

паломничество

фильм

озодбек назарбеков

имам аль-бухари

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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Пути укрепления двустороннего взаимодействия обсудили министр культуры и туризма Узбекистана Озодбек Назарбеков и министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Салахуддин Уно.Об этом Назарбеков написал в своем Telegram-канале.Речь шла о привлечении в республику индонезийских туристов по маршрутам паломнического туризма и программе “Умра+”, организации образовательных курсов и курсов повышения квалификации с участием туристических ассоциаций и университетов обеих стран.Чтобы расширить и укрепить культурные связи между двумя народами планируют проведение “Дней культуры и туризма Узбекистана" в Индонезии в 2024 году, а также создание документального фильма “В поисках Бухари” о жизни и творчестве мыслителя.Ранее Sputnik сообщал о том, что с туристическими возможностями Узбекистана познакомят москвичей.

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