https://uz.sputniknews.ru/20230607/moskvichey-poznakomyat-s-turisticheskimi-vozmojnostyami-uzbekistana-35781342.html
Москвичей познакомят с туристическими возможностями Узбекистана
Москвичей познакомят с туристическими возможностями Узбекистана
Республика традиционно представит свой стенд на масштабном туристическом форуме на ВДНХ.
2023-06-07T13:57+0500
2023-06-07T13:57+0500
2023-06-07T14:20+0500
узбекистан
россия
москва
вднх
фестиваль
туризм
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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Узбекистан примет участие в международном туристическом фестивале "Путешествуй!".Фестиваль пройдет на ВДНХ в Москве с 8 по 11 июня. Здесь представят более 50 стендов российских регионов, зарубежных стран, туристических компаний, сообщает пресс-служба ВДНХ.В этом году страной-партнером фестиваля стал Кыргызстан. Представители республики расскажут о национальном колорите страны и лучших туристических маршрутах.Свой стенд традиционно представит и Узбекистан. Из зарубежных государств в форуме примут участие также Филиппины и Саудовская Аравия.Деловая программа форума будет включать в себя более 30 сессий по таким направлениям, как "Государство", "Инвестиции", "Инфраструктура", "Человек", "Технологии", "Дни молодежи".В соседнем зале представят свои стенды агентства инвестиционного развития и франчайзинговых проектов в сфере туризма. Кроме того, на форуме впервые пройдут Клуб губернаторов, где главы регионов обсудят вопросы развития туризма в своих областях, а также Дни молодежи.В рамках фестиваля пройдут концерты этнических коллективов и кавер-групп, ток-шоу, встречи с известными блогерами, творческие мастерские.Напомним, в прошлом году страной-партнером фестиваля был Узбекистан. В течение четырех дней форума на площадке размером 225 кв. м посетителей знакомили с туристическим потенциалом, культурой, традициями и творчеством ремесленников республики. Стенд Узбекистана стал самым посещаемым на форуме.Российский туристический форум "Путешествуй!" — это мероприятие нового поколения, посвященное современной туристической индустрии во всем ее многообразии.
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узбекистан россия москва вднх туристический форум фестиваль "путешествуй!" стенд туристические возможности культура ремесленники
узбекистан россия москва вднх туристический форум фестиваль "путешествуй!" стенд туристические возможности культура ремесленники
Москвичей познакомят с туристическими возможностями Узбекистана
13:57 07.06.2023 (обновлено: 14:20 07.06.2023)
Республика традиционно представит свой стенд на масштабном туристическом форуме на ВДНХ.
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Узбекистан примет участие в международном туристическом фестивале "Путешествуй!".
Фестиваль пройдет на ВДНХ в Москве с 8 по 11 июня. Здесь представят более 50 стендов российских регионов, зарубежных стран, туристических компаний, сообщает пресс-служба ВДНХ.
В этом году страной-партнером фестиваля стал Кыргызстан. Представители республики расскажут о национальном колорите страны и лучших туристических маршрутах.
Свой стенд традиционно представит и Узбекистан. Из зарубежных государств в форуме примут участие также Филиппины и Саудовская Аравия.
Деловая программа форума будет включать в себя более 30 сессий по таким направлениям, как "Государство", "Инвестиции", "Инфраструктура", "Человек", "Технологии", "Дни молодежи".
В соседнем зале представят свои стенды агентства инвестиционного развития и франчайзинговых проектов в сфере туризма. Кроме того, на форуме впервые пройдут Клуб губернаторов, где главы регионов обсудят вопросы развития туризма в своих областях, а также Дни молодежи.
В рамках фестиваля пройдут концерты этнических коллективов и кавер-групп, ток-шоу, встречи с известными блогерами, творческие мастерские.
Напомним, в прошлом году страной-партнером фестиваля
был Узбекистан. В течение четырех дней форума на площадке размером 225 кв. м посетителей знакомили с туристическим потенциалом, культурой, традициями и творчеством ремесленников республики. Стенд Узбекистана стал самым посещаемым на форуме.
Российский туристический форум "Путешествуй!" — это мероприятие нового поколения, посвященное современной туристической индустрии во всем ее многообразии.