https://uz.sputniknews.ru/20230608/svo-proval-nastupleniya-vsu--katastrofa-dlya-ssha-i-nato-35828087.html

СВО: провал наступления ВСУ – катастрофа для США и НАТО

СВО: провал наступления ВСУ – катастрофа для США и НАТО

Динамика первых трех суток украинского наступления 4 – 7 июня демонстрирует провал планов командования ВСУ на направлении главного удара – в Запорожье, а также на Артемовском, Белгородском и других участках.

2023-06-08T21:30+0500

2023-06-08T21:30+0500

2023-06-08T21:53+0500

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Первый эшелон атакующих частей ВСУ выдохся, и в значительной степени уничтожен. Киев бросает в бой бригады второго эшелона, все оставшиеся резервы артиллерии и бронетехники. Российская оборона неприступна на всей линии боевого соприкосновения.Только за первые трое суток наступления Украина на всех направлениях потеряла 3715 военнослужащих, 52 танка, 207 бронемашин, 134 автомобиля, пять самолетов и два вертолета. Киевский режим наиболее безрассудно сжигает резервы и ресурсы на Запорожском направлении, пытаясь прорваться к недосягаемым Азовскому морю и Крымскому полуострову. Здесь, близ города Орехов ВСУ впервые применили танки Leopard 2A4.На Запорожском направлении российские войска в ночь на 8 июня отбили несколько волн наступательных действий, уничтожили более 1000 солдат и 30 единиц бронетехники ВСУ. Попытки применения систем залпового огня HIMARS и M270 непосредственно по российским оборонительным позициям были пресечены войсковой ПВО и ударами фронтовой авиации ВКС России. Встречая жесткий отпор, противник ломается и впадает в отчаяние.Дезинформация Киева о продвижении украинских войск в районе Артемовска "на 1100 метров" и картинки рукотворного наводнения в Херсонской области, после разрушения Каховской ГЭС не могут скрыть провал наступления, огромные потери личного состава и техники ВСУ. В реальности вся территория Артемовска находится под контролем ВС России. Первая волна атакующих украинских подразделений близ Клещеевки натолкнулась на минные заграждения, в это время стала напирать вторая волна. Российские артиллеристы и авиаторы оперативно отработали по скоплению противника – в чистом поле остались гореть 13 танков и бронемашин ВСУ.На Западе активно обсуждают начало украинского наступления, и не могут игнорировать сожженные в зоне СВО натовские танки и комплексы ПВО. Отмечают, что послужной список Leopard 2 оставляет желать лучшего, поскольку турецкая армия понесла большие потери, используя машины в Ираке и Сирии против местных ополченцев. На Востоке – эмоционально констатируют, что Украина стараниями США уже превращена в "филиал ада на Земле".Запад ищет выход из тупикаПоражение ВСУ и НАТО в так называемом Приазовском сражении сегодня видится неизбежным: возможности первого эшелона наступающих войск полностью исчерпаны, а второй эшелон встречают те же самые неприступные позиции российских войск. Далее в зоне СВО равновероятны новые рукотворные (ядерные) катастрофы киевского режима, ввод войск отдельных стран альянса на территорию Западной Украины или появление парламентеров НАТО с предложением о перемирии – издание The Hill уже сообщило: "Прекращение огня на Украине в интересах Америки".Британская газета The Time еще надеется: "Контрнаступление станет поворотным моментом в почти 16-месячной войне. Для Киева это кульминация многомесячного изнурительного конфликта, который… в конечном счете определит исход войны". Германское издание Focus констатирует, что информация о большом наступлении Украины – это "принятие желаемого за действительное". Всем понятно, что неудача украинского наступления означает катастрофу США и НАТО, которые вложили в "украинский проект" сотни миллиардов долларов и евро. Как бы то ни было, Запад сегодня и в обозримой перспективе не готов давать Украине гарантии безопасности. Пентагон предупредил о затяжном, многолетнем характере конфликта, что само по себе свидетельствует о слабости ВСУ и НАТО.Кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший сегодня заявил, что американские власти втянули Киев в конфликт против России, и "превратили Украину в скотобойню, которая уничтожила 350 тысяч молодых украинцев". Американские аналитики запоздало вспоминают горькие уроки оккупации Ирака и Афганистана, где противник явно пренебрегал эшелонированной обороной, не имел ТОС "Солнцепёк", ЗРС С-400, истребителей пятого поколения, высокоточных крылатых ракет дальностью свыше 5000 км, атомных субмарин и термоядерного оружия неограниченной дальности.Армия России продолжает наступление западнее Артемовска, атакует Угледар и штурмует Марьинку. А некие "формирующие операции" ВСУ, теракты киевского режима на территории РФ способны внушить оптимизм лишь американскому президенту Джо Байдену, который давно стоит на краю вечности, и здоровается с воздухом.Чем закончатся украинское "контрнаступление" и российская СВО в целом? Есть вероятность, что после виртуальных побед ВСУ Киев подпишет капитуляцию. Западу придется дорого заплатить за мир в Европе – ликвидацией марионеточного режима не отделаются, а Украина вряд ли сохраниться в границах 1991-го, 2014-го или начала 2022-го. НАТО придется отвести иностранные войска в пределы 1997 года. США расстанутся со статусом "гегемона", и когда-нибудь научатся жить по средствам. Мир станет по-настоящему многополярным и относительно безопасным. А сотни тысяч уничтоженных в интересах США украинцев станут горьким уроком для всех остальных колоний и рабов Америки.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegramhttps://t.me/AKhrolenko

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