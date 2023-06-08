https://uz.sputniknews.ru/20230608/tashkent-molodejnaya-stolitsa-sng-2024-35822409.html
Официально: Ташкент будет молодежной столицей СНГ в 2024 году
Официально: Ташкент будет молодежной столицей СНГ в 2024 году
Этот статус даст Ташкенту право провести крупные мероприятия в рамках СНГ.
2023-06-08T18:38+0500
2023-06-08T18:38+0500
2023-06-08T18:44+0500
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ташкент
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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Ташкент официально получил статус молодежной столицы СНГ в 2024 году, передает пресс-служба Исполкома Содружества.В 2025 году этот статус перейдет азербайджанскому городу Габала, а в 2026 году – армянскому Капану. Данное решение приняли на заседании совета глав правительств СНГ, которое прошло сегодня в Сочи.В городе, получившем статус молодежной столицы, пройдут заседание Совета по делам молодежи и Форум молодежных общественных организаций стран Содружества.Напомним, Содружество Независимых Государств (СНГ) было создано в декабре 1991 года после распада СССР. Учредителями организации стали Россия, Беларусь и Украина. В состав международного объединения также вошли Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. В 2023 году страной — председателем СНГ является Кыргызстан.
https://uz.sputniknews.ru/20230606/uzbekistan-farmrynok-razvitiye-dinamika-strany-sng-35756750.html
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политика узбекистан ташкент снг молодежь культура статус молодежной столицы снг 2024 исполком снг
Официально: Ташкент будет молодежной столицей СНГ в 2024 году
18:38 08.06.2023 (обновлено: 18:44 08.06.2023)
Статус молодежной столицы дает Ташкенту право провести крупные международные мероприятия в рамках СНГ.
ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik.
Ташкент официально получил статус молодежной столицы СНГ в 2024 году, передает
пресс-служба Исполкома Содружества.
В 2025 году этот статус перейдет азербайджанскому городу Габала, а в 2026 году – армянскому Капану. Данное решение приняли на заседании совета глав правительств СНГ, которое прошло сегодня в Сочи.
"Все три города имеют значимый и общеприменимый опыт работы с молодежью, молодежные общественные инициативы, насыщенную культурную жизнь. В них развивается необходимая для жизнедеятельности молодежи инфраструктура, поддерживается международное молодежное сотрудничество",- написано на сайте организации.
В городе, получившем статус молодежной столицы, пройдут заседание Совета по делам молодежи и Форум молодежных общественных организаций стран Содружества.
Напомним, Содружество Независимых Государств (СНГ) было создано в декабре 1991 года после распада СССР. Учредителями организации стали Россия, Беларусь и Украина.
В состав международного объединения также вошли Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. В 2023 году страной — председателем СНГ является Кыргызстан.