https://uz.sputniknews.ru/20230608/tashkent-molodejnaya-stolitsa-sng-2024-35822409.html

Официально: Ташкент будет молодежной столицей СНГ в 2024 году

Официально: Ташкент будет молодежной столицей СНГ в 2024 году

Этот статус даст Ташкенту право провести крупные мероприятия в рамках СНГ.

2023-06-08T18:38+0500

2023-06-08T18:38+0500

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Ташкент официально получил статус молодежной столицы СНГ в 2024 году, передает пресс-служба Исполкома Содружества.В 2025 году этот статус перейдет азербайджанскому городу Габала, а в 2026 году – армянскому Капану. Данное решение приняли на заседании совета глав правительств СНГ, которое прошло сегодня в Сочи.В городе, получившем статус молодежной столицы, пройдут заседание Совета по делам молодежи и Форум молодежных общественных организаций стран Содружества.Напомним, Содружество Независимых Государств (СНГ) было создано в декабре 1991 года после распада СССР. Учредителями организации стали Россия, Беларусь и Украина. В состав международного объединения также вошли Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. В 2023 году страной — председателем СНГ является Кыргызстан.

https://uz.sputniknews.ru/20230606/uzbekistan-farmrynok-razvitiye-dinamika-strany-sng-35756750.html

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