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https://uz.sputniknews.ru/20230606/uzbekistan-farmrynok-razvitiye-dinamika-strany-sng-35756750.html
Узбекистан среди стран СНГ развивает фармрынок наиболее динамично
Узбекистан среди стран СНГ развивает фармрынок наиболее динамично
С 2020 года республика показывает самый высокий среднегодовой прирост, который за три года достиг 26%.
2023-06-06T20:00+0500
2023-06-06T20:00+0500
узбекистан
ташкент
фармацевтика
форум
снг
медицина
общество
мнение эксперта
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ТАШКЕНТ, 6 июн – Sputnik. Фармрынок Узбекистана среди стран СНГ развивается наиболее динамично. За последние три года республика демонстрирует среднегодовой прирост в 26%. При этом у России — 12%, у Казахстана и Кыргызстана — по 15%, у Беларуси — 10%, рассказала генеральный менеджер компании IQVIA (Евразийский кластер) Анастасия Круглова.Такие данные она озвучила на 2-ом Международном фармацевтическом форуме в Ташкенте.Вместе с тем, по словам эксперта, для дальнейшего успешного развития фармрынка Узбекистана необходимы государственные инвестиции, а также привлекательная законодательная база.СНГ — сегодня один из немногих регионов, который активно развивается. Причем это касается не только экономики, но и роста населения. 2-й Международный фармацевтический форум собрал лидеров фармацевтической отрасли Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, России и Беларуси. Одну из сессий участники мероприятия посвятили теме: “Фармацевтический рынок стран СНГ 2022-2023: точки роста и пути их достижения”.Ранее Sputnik сообщал о том, что в Узбекистане планируют выпускать до 80% всех лекарств на рынке.
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Анна Желиховская
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узбекистан ташкент фармацевтика форум снг мнение эксперта медицина общество

Узбекистан среди стран СНГ развивает фармрынок наиболее динамично

20:00 06.06.2023
© Sputnik/Анна Желиховская2-й Международный фармацевтический форум в Ташкенте
2-й Международный фармацевтический форум в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.06.2023
© Sputnik/Анна Желиховская
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Анна Желиховская - Sputnik Узбекистан
Анна Желиховская
Корреспондент
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С 2020 года республика показывает самый высокий среднегодовой прирост, который за три года достиг 26%.
ТАШКЕНТ, 6 июн – Sputnik. Фармрынок Узбекистана среди стран СНГ развивается наиболее динамично. За последние три года республика демонстрирует среднегодовой прирост в 26%. При этом у России — 12%, у Казахстана и Кыргызстана — по 15%, у Беларуси — 10%, рассказала генеральный менеджер компании IQVIA (Евразийский кластер) Анастасия Круглова.
Такие данные она озвучила на 2-ом Международном фармацевтическом форуме в Ташкенте.
Вместе с тем, по словам эксперта, для дальнейшего успешного развития фармрынка Узбекистана необходимы государственные инвестиции, а также привлекательная законодательная база.
“Это поможет привлечь больше международных фармкомпаний, увеличить количество локальных производств и проведение клинических исследований, а также развить собственное фармацевтическое производство”, — отметила Круглова.
СНГ — сегодня один из немногих регионов, который активно развивается. Причем это касается не только экономики, но и роста населения.

“Это регион, где мы видим уникальную демографическую ситуацию, регион с населением более 100 млн человек. При этом население регулярно прирастает. Поэтому есть все предпосылки для дальнейшего развития. Проводимые политические и экономические реформы улучшают инвестиционный климат, увеличивают количество рабочих мест. Поэтому есть все основания полагать, что динамическое развитие будет продолжаться. И мы хотим быть частью этого развития”, — рассказала руководитель группы стран СНГ компании Bayer Лидия Ключарева.

2-й Международный фармацевтический форум собрал лидеров фармацевтической отрасли Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, России и Беларуси. Одну из сессий участники мероприятия посвятили теме: “Фармацевтический рынок стран СНГ 2022-2023: точки роста и пути их достижения”.
Ранее Sputnik сообщал о том, что в Узбекистане планируют выпускать до 80% всех лекарств на рынке.
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