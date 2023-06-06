https://uz.sputniknews.ru/20230606/uzbekistan-farmrynok-razvitiye-dinamika-strany-sng-35756750.html

Узбекистан среди стран СНГ развивает фармрынок наиболее динамично

Узбекистан среди стран СНГ развивает фармрынок наиболее динамично

С 2020 года республика показывает самый высокий среднегодовой прирост, который за три года достиг 26%.

2023-06-06T20:00+0500

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узбекистан

ташкент

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ТАШКЕНТ, 6 июн – Sputnik. Фармрынок Узбекистана среди стран СНГ развивается наиболее динамично. За последние три года республика демонстрирует среднегодовой прирост в 26%. При этом у России — 12%, у Казахстана и Кыргызстана — по 15%, у Беларуси — 10%, рассказала генеральный менеджер компании IQVIA (Евразийский кластер) Анастасия Круглова.Такие данные она озвучила на 2-ом Международном фармацевтическом форуме в Ташкенте.Вместе с тем, по словам эксперта, для дальнейшего успешного развития фармрынка Узбекистана необходимы государственные инвестиции, а также привлекательная законодательная база.СНГ — сегодня один из немногих регионов, который активно развивается. Причем это касается не только экономики, но и роста населения. 2-й Международный фармацевтический форум собрал лидеров фармацевтической отрасли Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, России и Беларуси. Одну из сессий участники мероприятия посвятили теме: “Фармацевтический рынок стран СНГ 2022-2023: точки роста и пути их достижения”.Ранее Sputnik сообщал о том, что в Узбекистане планируют выпускать до 80% всех лекарств на рынке.

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