https://uz.sputniknews.ru/20230608/tashkent-otklyuchenie-goryachaya-voda-prichina-35815343.html

В трех районах Ташкента нет горячей воды — причины

В трех районах Ташкента нет горячей воды — причины

Жители трех районов города остались до вечера без горячей воды.

2023-06-08T14:32+0500

2023-06-08T14:32+0500

2023-06-08T15:54+0500

общество

ташкент

отключение воды

горячая вода

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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. В Чиланзарском, Учтепинском и Юнусабадском районах Ташкента временно отключили горячую воду, передает компания Veolia Energy Tashkent.Воды не будет сегодня до 21.00 по следующим адресам:Ограничение в данных районах связано с тем, что после вчерашней перекладки трубопроводов по улице Катартал нужно сварить стыки труб. Это невозможно сделать без отключения горячего водоснабжения.В Юнусабадском районе горячей воды не будет сегодня до 19.00 в локациях:По данным компании, причиной отключения воды в этом районе стали ремонтные работы.Оперативные и подробные новости об отключениях воды, газа, электричества и других изменениях в ЖКХ – читайте в телеграм-канале Sputnik.

https://uz.sputniknews.ru/20230608/uzbekistan-voditeli-pdd-znaki-preduprejdenie-35808831.html

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