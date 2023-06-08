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https://uz.sputniknews.ru/20230608/tashkent-otklyuchenie-goryachaya-voda-prichina-35815343.html
В трех районах Ташкента нет горячей воды — причины
В трех районах Ташкента нет горячей воды — причины
Жители трех районов города остались до вечера без горячей воды.
2023-06-08T14:32+0500
2023-06-08T15:54+0500
общество
ташкент
отключение воды
горячая вода
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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. В Чиланзарском, Учтепинском и Юнусабадском районах Ташкента временно отключили горячую воду, передает компания Veolia Energy Tashkent.Воды не будет сегодня до 21.00 по следующим адресам:Ограничение в данных районах связано с тем, что после вчерашней перекладки трубопроводов по улице Катартал нужно сварить стыки труб. Это невозможно сделать без отключения горячего водоснабжения.В Юнусабадском районе горячей воды не будет сегодня до 19.00 в локациях:По данным компании, причиной отключения воды в этом районе стали ремонтные работы.Оперативные и подробные новости об отключениях воды, газа, электричества и других изменениях в ЖКХ – читайте в телеграм-канале Sputnik.
https://uz.sputniknews.ru/20230608/uzbekistan-voditeli-pdd-znaki-preduprejdenie-35808831.html
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общество ташкент узбекистан отключение воды горячая вода горячее водоснабжение чиланзарский учтепинский юнусабадский район
общество ташкент узбекистан отключение воды горячая вода горячее водоснабжение чиланзарский учтепинский юнусабадский район

В трех районах Ташкента нет горячей воды — причины

14:32 08.06.2023 (обновлено: 15:54 08.06.2023)
© Sputnik / Евгений Одиноков /  / Перейти в фотобанкСезонное отключение горячей воды
Сезонное отключение горячей воды - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.06.2023
© Sputnik / Евгений Одиноков /
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Жители трех районов города остались до вечера без горячей воды. При этом причины отключения разные.
ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. В Чиланзарском, Учтепинском и Юнусабадском районах Ташкента временно отключили горячую воду, передает компания Veolia Energy Tashkent.
Воды не будет сегодня до 21.00 по следующим адресам:
Чиланзарский район: махалли Бешчинор, Диёр, Октепа, Богистон, Нафосат, Дилобод, Халклар Дустлиги, Нафосат, Катартал, Катта Навбахор, Навбахор, Кутарма, Заркургон и Фидокор;
Учтепинский район: кварталы 13 и 14.
Ограничение в данных районах связано с тем, что после вчерашней перекладки трубопроводов по улице Катартал нужно сварить стыки труб. Это невозможно сделать без отключения горячего водоснабжения.
В Юнусабадском районе горячей воды не будет сегодня до 19.00 в локациях:
с 7-ого по 15-ый кварталах полностью,
в 16-ом, 18-ом и 19-ом кварталах частично.
По данным компании, причиной отключения воды в этом районе стали ремонтные работы.
Оперативные и подробные новости об отключениях воды, газа, электричества и других изменениях в ЖКХ – читайте в телеграм-канале Sputnik.
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