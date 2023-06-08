В трех районах Ташкента нет горячей воды — причины
14:32 08.06.2023 (обновлено: 15:54 08.06.2023)
© Sputnik / Евгений Одиноков //
Жители трех районов города остались до вечера без горячей воды. При этом причины отключения разные.
ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. В Чиланзарском, Учтепинском и Юнусабадском районах Ташкента временно отключили горячую воду, передает компания Veolia Energy Tashkent.
Воды не будет сегодня до 21.00 по следующим адресам:
Чиланзарский район: махалли Бешчинор, Диёр, Октепа, Богистон, Нафосат, Дилобод, Халклар Дустлиги, Нафосат, Катартал, Катта Навбахор, Навбахор, Кутарма, Заркургон и Фидокор;
Учтепинский район: кварталы 13 и 14.
Ограничение в данных районах связано с тем, что после вчерашней перекладки трубопроводов по улице Катартал нужно сварить стыки труб. Это невозможно сделать без отключения горячего водоснабжения.
В Юнусабадском районе горячей воды не будет сегодня до 19.00 в локациях:
с 7-ого по 15-ый кварталах полностью,
в 16-ом, 18-ом и 19-ом кварталах частично.
По данным компании, причиной отключения воды в этом районе стали ремонтные работы.
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