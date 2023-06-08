https://uz.sputniknews.ru/20230608/uzbekistan-voditeli-pdd-znaki-preduprejdenie-35808831.html
В Узбекистане водителей заранее предупредят о новых дорожных знаках
В Узбекистане водителей заранее предупредят о новых дорожных знаках
Минюст вынес на обсуждение поправки в закон о безопасности дорожного движения.
2023-06-08T11:12+0500
2023-06-08T11:12+0500
2023-06-08T11:31+0500
общество
изменения в пдд узбекистана
узбекистан
дорожный знак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1027/64/10276453_0:122:2339:1438_1920x0_80_0_0_b5571b8aa71f68ff3955c03e1b4e3000.jpg
ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. В Узбекистане население будут предупреждать об установках новых запрещающих дорожных знаков не менее чем за 20 дней до принятия решения.Соответствующие поправки в закон "О безопасности дорожного движения" предложил внести Минюст. Проект находится на общественном обсуждении до 22 июня.По мнению авторов документа, нововведения повысят прозрачность и открытость регулирования дорожного движения.Дорожные знаки будут устанавливать только на основании решений хокимов области, района или города.Ранее в республике на служебных автомобилях ДПС установили специальные круговые камеры для фиксации нарушений.
https://uz.sputniknews.ru/20230607/predpriyatiya-v-uzbekistane-obyajut-sledit-za-chistotoy-vozduxa-i-vody-35785937.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1027/64/10276453_130:0:2209:1559_1920x0_80_0_0_07666fc4dc698185fee11010057db2fb.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество узбекистан изменения в пдд узбекистана водители пешеходы дорожные знаки дорожный знак
общество узбекистан изменения в пдд узбекистана водители пешеходы дорожные знаки дорожный знак
В Узбекистане водителей заранее предупредят о новых дорожных знаках
11:12 08.06.2023 (обновлено: 11:31 08.06.2023)
Минюст вынес на общественное обсуждение законопроект, согласно которому водителей и пешеходов будут информировать о новых дорожных знаках.
ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. В Узбекистане население будут предупреждать об установках новых запрещающих дорожных знаков не менее чем за 20 дней до принятия решения.
Соответствующие поправки в закон "О безопасности дорожного движения" предложил внести Минюст. Проект
находится на общественном обсуждении до 22 июня.
По мнению авторов документа, нововведения повысят прозрачность и открытость регулирования дорожного движения.
"По опыту зарубежных стран общественность заранее информируется о необходимости установки дорожных знаков. Например, в России за двадцать дней до установки дорожного знака или изменения схемы организации движения общественность информируется о причинах принятия такого решения на официальном сайте Федерального органа исполнительной власти, а также путем размещения соответствующей информации в общественных местах", — написано в аналитической записке к законопроекту.
Дорожные знаки будут устанавливать только на основании решений хокимов области, района или города.
Ранее в республике на служебных автомобилях ДПС установили
специальные круговые камеры для фиксации нарушений.