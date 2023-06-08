https://uz.sputniknews.ru/20230608/uzbekistan-voditeli-pdd-znaki-preduprejdenie-35808831.html

В Узбекистане водителей заранее предупредят о новых дорожных знаках

В Узбекистане водителей заранее предупредят о новых дорожных знаках

Минюст вынес на обсуждение поправки в закон о безопасности дорожного движения.

2023-06-08T11:12+0500

2023-06-08T11:12+0500

2023-06-08T11:31+0500

общество

изменения в пдд узбекистана

узбекистан

дорожный знак

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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. В Узбекистане население будут предупреждать об установках новых запрещающих дорожных знаков не менее чем за 20 дней до принятия решения.Соответствующие поправки в закон "О безопасности дорожного движения" предложил внести Минюст. Проект находится на общественном обсуждении до 22 июня.По мнению авторов документа, нововведения повысят прозрачность и открытость регулирования дорожного движения.Дорожные знаки будут устанавливать только на основании решений хокимов области, района или города.Ранее в республике на служебных автомобилях ДПС установили специальные круговые камеры для фиксации нарушений.

https://uz.sputniknews.ru/20230607/predpriyatiya-v-uzbekistane-obyajut-sledit-za-chistotoy-vozduxa-i-vody-35785937.html

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Мунаввар Разакова

Мунаввар Разакова

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