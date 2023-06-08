https://uz.sputniknews.ru/20230608/tashkent-podstantsiya-pojar-sveta-net-dva-rayona-35805190.html
В Ташкенте загорелась подстанция — последствия
В Ташкенте загорелась подстанция — последствия
Из-за пожара на электрической подстанции ”Коканд” без света остались жители Мирабадского и Яккасарайского районов. Специалисты проводят ремонтные работы.
2023-06-08T10:01+0500
2023-06-08T10:01+0500
2023-06-08T10:01+0500
узбекистан
электричество
ташкент
пожар
район
общество
ремонт
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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. О возгорании на электрической подстанции ”Коканд” в Ташкенте, которое произошло накануне, сообщила пресс-служба Минэнерго.В настоящее время бригада ташкентского филиала электрических сетей устраняет неисправность на подстанции.Ранее Sputnik сообщал о том, что власти города строят новые электроподстанции и обновляют линии электропередач, а также публиковал список махаллей, в которых улучшат электроснабжение.
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узбекистан электричество ташкент пожар район ремонт общество
узбекистан электричество ташкент пожар район ремонт общество
В Ташкенте загорелась подстанция — последствия
Из-за пожара на электрической подстанции ”Коканд” без света остались жители Мирабадского и Яккасарайского районов. Специалисты проводят ремонтные работы.
ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik
. О возгорании на электрической подстанции ”Коканд” в Ташкенте, которое произошло накануне, сообщила пресс-служба Минэнерго.
“В 23.25 в результате повреждения кабельной сети 35 кВ на подстанции “Коканд” в Ташкенте возник пожар. В связи с этим, у части потребителей Мирабадского и Яккасарайского районов наблюдается отключение электроэнергии”, — говорится в сообщении.
В настоящее время бригада ташкентского филиала электрических сетей устраняет неисправность на подстанции.
Ранее Sputnik
сообщал о том, что власти города строят новые электроподстанции и обновляют линии электропередач, а также публиковал список махаллей, в которых улучшат электроснабжение.