https://uz.sputniknews.ru/20230608/tashkent-podstantsiya-pojar-sveta-net-dva-rayona-35805190.html

В Ташкенте загорелась подстанция — последствия

В Ташкенте загорелась подстанция — последствия

Из-за пожара на электрической подстанции ”Коканд” без света остались жители Мирабадского и Яккасарайского районов. Специалисты проводят ремонтные работы.

2023-06-08T10:01+0500

2023-06-08T10:01+0500

2023-06-08T10:01+0500

узбекистан

электричество

ташкент

пожар

район

общество

ремонт

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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. О возгорании на электрической подстанции ”Коканд” в Ташкенте, которое произошло накануне, сообщила пресс-служба Минэнерго.В настоящее время бригада ташкентского филиала электрических сетей устраняет неисправность на подстанции.Ранее Sputnik сообщал о том, что власти города строят новые электроподстанции и обновляют линии электропередач, а также публиковал список махаллей, в которых улучшат электроснабжение.

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