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https://uz.sputniknews.ru/20230608/uzbekistan-onlayn-reestr-dorojnye-znaki-pdd-35812260.html
В Узбекистане предложили создать онлайн-реестр дорожных знаков
В Узбекистане предложили создать онлайн-реестр дорожных знаков
Реестр сможет контролировать местонахождение дорожных знаков в стране.
2023-06-08T12:02+0500
2023-06-08T12:02+0500
общество
узбекистан
дорожный знак
пдд
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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. В Узбекистане могут запустить онлайн-реестр действующих дорожных знаков.Министерство юстиции вынесло на общественное обсуждение соответствующий законопроект.По данным ведомства, на сегодняшний день невозможно получить информацию о местонахождении всех действующих знаков в стране. Также нередко допускаются случаи нарушения законодательства при их установке и размещении.С помощью онлайн-реестра водители смогут узнавать точное местонахождение дорожных знаков. Так, если запрещающий знак не включен в реестр, то его нарушение не будут учитывать.Кроме того, документ предлагает внести в закон поправки о том, чтобы при проектировании, строительстве и реконструкции дорог учитывали права и интересы людей с инвалидностью.
https://uz.sputniknews.ru/20230608/uzbekistan-voditeli-pdd-znaki-preduprejdenie-35808831.html
узбекистан
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общество узбекистан пдд дорожный знак лица с инвалидностью люди с инвалидностью узбекистанцы закон реестр дорожных знаков
общество узбекистан пдд дорожный знак лица с инвалидностью люди с инвалидностью узбекистанцы закон реестр дорожных знаков

В Узбекистане предложили создать онлайн-реестр дорожных знаков

12:02 08.06.2023
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Телефон в руке, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.06.2023
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Мунаввар Разакова
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Реестр сможет контролировать местонахождение и учет всех дорожных знаков на территории республики.
ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. В Узбекистане могут запустить онлайн-реестр действующих дорожных знаков.
Министерство юстиции вынесло на общественное обсуждение соответствующий законопроект.
По данным ведомства, на сегодняшний день невозможно получить информацию о местонахождении всех действующих знаков в стране. Также нередко допускаются случаи нарушения законодательства при их установке и размещении.
С помощью онлайн-реестра водители смогут узнавать точное местонахождение дорожных знаков. Так, если запрещающий знак не включен в реестр, то его нарушение не будут учитывать.
Кроме того, документ предлагает внести в закон поправки о том, чтобы при проектировании, строительстве и реконструкции дорог учитывали права и интересы людей с инвалидностью.
Дорожный знак Кирпич - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.06.2023
В Узбекистане водителей заранее предупредят о новых дорожных знаках
11:12
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