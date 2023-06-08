https://uz.sputniknews.ru/20230608/uzbekistan-onlayn-reestr-dorojnye-znaki-pdd-35812260.html

В Узбекистане предложили создать онлайн-реестр дорожных знаков

В Узбекистане предложили создать онлайн-реестр дорожных знаков

Реестр сможет контролировать местонахождение дорожных знаков в стране.

2023-06-08T12:02+0500

2023-06-08T12:02+0500

2023-06-08T12:02+0500

общество

узбекистан

дорожный знак

пдд

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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. В Узбекистане могут запустить онлайн-реестр действующих дорожных знаков.Министерство юстиции вынесло на общественное обсуждение соответствующий законопроект.По данным ведомства, на сегодняшний день невозможно получить информацию о местонахождении всех действующих знаков в стране. Также нередко допускаются случаи нарушения законодательства при их установке и размещении.С помощью онлайн-реестра водители смогут узнавать точное местонахождение дорожных знаков. Так, если запрещающий знак не включен в реестр, то его нарушение не будут учитывать.Кроме того, документ предлагает внести в закон поправки о том, чтобы при проектировании, строительстве и реконструкции дорог учитывали права и интересы людей с инвалидностью.

https://uz.sputniknews.ru/20230608/uzbekistan-voditeli-pdd-znaki-preduprejdenie-35808831.html

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Мунаввар Разакова

Мунаввар Разакова

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общество узбекистан пдд дорожный знак лица с инвалидностью люди с инвалидностью узбекистанцы закон реестр дорожных знаков