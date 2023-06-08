https://uz.sputniknews.ru/20230608/vsu-ataka-zaporojye-poteri-vladimir-rogov-soobscheniye-35814157.html
Стало известно о больших потерях ВСУ при попытке наступления в Запорожье
Стало известно о больших потерях ВСУ при попытке наступления в Запорожье
Вооруженные силы Украины понесли колоссальные потери в ходе ночных атак по направлению к Токмаку. Российская армия сдерживает натиск ВСУ, в том числе благодаря применению артиллерии, авиации и танковых резервов.
2023-06-08T13:52+0500
2023-06-08T13:52+0500
2023-06-08T13:52+0500
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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Украинские неонацисты перешли в масштабное контрнаступление в Запорожской области, все их попытки прорвать оборону привели к колоссальным потерям, рассказал глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Об этом сообщает РИА Новости.По его словам, основной удар ВСУ сосредоточили южнее и юго-восточнее города Орехова в направлении Токмака.При этом, все попытки украинских войск прорвать линию обороны провалились: понеся "колоссальные потери", они отступили, чтобы собрать силы для новой атаки.По его мнению, цель украинских войск — взять город Токмак, выйдя на оперативный степной простор, прорваться к Азовскому морю, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.Кроме того, общественник указал на то, что ВСУ стали активно применять американские реактивные системы залпового огня(РСЗО) HIMARS для обстрела окопов российских войск, однако желаемого результата не добились. Противник может преследовать психологические цели, стремиться посеять панику и заставить российских военных оставить позиции, но успеха такая тактика не имеет.Ранее Sputnik сообщал о том, что украинское "контрнаступление" развивается не по плану.
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спецоперация безопасность всу украина россия вооруженные силы вооружение запорожская область в мире атака
спецоперация безопасность всу украина россия вооруженные силы вооружение запорожская область в мире атака
Стало известно о больших потерях ВСУ при попытке наступления в Запорожье
Вооруженные силы Украины понесли колоссальные потери в ходе ночных атак по направлению к Токмаку. Российская армия сдерживает натиск ВСУ, в том числе благодаря применению артиллерии, авиации и танковых резервов.
ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Украинские неонацисты перешли в масштабное контрнаступление в Запорожской области, все их попытки прорвать оборону привели к колоссальным потерям, рассказал глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Об этом сообщает РИА Новости.
"Противник бросил на Запорожском участке фронта максимальные силы военных и техники. Такого количества еще ни разу не использовалось на нашем направлении. Натиск противника сдерживается в том числе благодаря применению артиллерии, авиации и танковых резервов", — отметил Рогов.
По его словам, основной удар ВСУ сосредоточили южнее и юго-восточнее города Орехова в направлении Токмака.
При этом, все попытки украинских войск прорвать линию обороны провалились: понеся "колоссальные потери", они отступили, чтобы собрать силы для новой атаки.
"На данный момент ВСУ удалось закрепиться на одной высоте в районе села Работино. Сейчас там идут непрерывные бои, наши военные выбивают противника", — добавил собеседник агентства.
По его мнению, цель украинских войск — взять город Токмак, выйдя на оперативный степной простор, прорваться к Азовскому морю, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.
Кроме того, общественник указал на то, что ВСУ стали активно применять американские реактивные системы залпового огня(РСЗО) HIMARS для обстрела окопов российских войск, однако желаемого результата не добились. Противник может преследовать психологические цели, стремиться посеять панику и заставить российских военных оставить позиции, но успеха такая тактика не имеет.
Ранее Sputnik
сообщал о том, что украинское "контрнаступление" развивается не по плану.