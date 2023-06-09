https://uz.sputniknews.ru/20230609/edinstvennoy-myslyu-bylo--spasti-neveroyatnaya-istoriya-o-geroizme-podrostkov--video-35867353.html

"Единственной мыслью было — спасти": невероятная история о героизме подростков — видео

"Единственной мыслью было — спасти": невероятная история о героизме подростков — видео

Четверо друзей-выпускников в Самарканде спасли девочку, сорвавшуюся с балкона 4 этажа. О своем поступке герои рассказали корреспонденту Sputnik. 09.06.2023, Sputnik Узбекистан

2023-06-09T21:30+0500

2023-06-09T21:30+0500

2023-06-09T21:30+0500

узбекистан

общество

самарканд

происшествия

ребенок

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/07/35779812_0:51:1280:771_1920x0_80_0_0_2f98675c63c98603fb1dcd7cfb90976d.jpg

В тот день выпускники одной из школ Самарканда не думали, что станут настоящими героями. В начале июня четверо старшеклассников увидели девочку, которая вот-вот могла выпасть с балкона верхнего этажа. Ребята не растерялись – их сообразительность и быстрые действия помогли спасти малышку.Парни признаются, что в тот страшный момент думали только о спасении 4-летней девочки и героями себя не считают. Они уверены — так поступил бы каждый. Корреспондент Sputnik взял небольшое интервью у этих ребят.

узбекистан

самарканд

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан, общество, самарканд, происшествия, ребенок