https://uz.sputniknews.ru/20230609/edinstvennoy-myslyu-bylo--spasti-neveroyatnaya-istoriya-o-geroizme-podrostkov--video-35867353.html
"Единственной мыслью было — спасти": невероятная история о героизме подростков — видео
"Единственной мыслью было — спасти": невероятная история о героизме подростков — видео
Четверо друзей-выпускников в Самарканде спасли девочку, сорвавшуюся с балкона 4 этажа. О своем поступке герои рассказали корреспонденту Sputnik. 09.06.2023, Sputnik Узбекистан
2023-06-09T21:30+0500
2023-06-09T21:30+0500
2023-06-09T21:30+0500
узбекистан
общество
самарканд
происшествия
ребенок
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В тот день выпускники одной из школ Самарканда не думали, что станут настоящими героями. В начале июня четверо старшеклассников увидели девочку, которая вот-вот могла выпасть с балкона верхнего этажа. Ребята не растерялись – их сообразительность и быстрые действия помогли спасти малышку.Парни признаются, что в тот страшный момент думали только о спасении 4-летней девочки и героями себя не считают. Они уверены — так поступил бы каждый. Корреспондент Sputnik взял небольшое интервью у этих ребят.
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узбекистан, общество, самарканд, происшествия, ребенок
узбекистан, общество, самарканд, происшествия, ребенок
"Единственной мыслью было — спасти": невероятная история о героизме подростков — видео
Четверо друзей-выпускников в Самарканде спасли девочку, сорвавшуюся с балкона 4 этажа. О своем поступке герои рассказали корреспонденту Sputnik.
В тот день выпускники одной из школ Самарканда не думали, что станут настоящими героями.
В начале июня четверо старшеклассников увидели девочку, которая вот-вот могла выпасть с балкона верхнего этажа. Ребята не растерялись – их сообразительность и быстрые действия помогли спасти
малышку.
Парни признаются, что в тот страшный момент думали только о спасении 4-летней девочки и героями себя не считают. Они уверены — так поступил бы каждый.
Корреспондент Sputnik взял небольшое интервью у этих ребят.