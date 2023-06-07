https://uz.sputniknews.ru/20230607/samarkand-proisshestviya-devochka-padenie-balkon-35792241.html
В Самарканде прохожие спасли девочку от падения с балкона
В Самарканде прохожие спасли девочку от падения с балкона
Девочка упала с четвертого этажа многоэтажного дома.
2023-06-07T17:57+0500
2023-06-07T17:57+0500
2023-06-07T17:57+0500
происшествия
самарканд
узбекистан
ребенок
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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. В Самарканде четверо молодых людей спасли девочку, которая выпала с балкона четвертого этажа, передает пресс-служба УВД.Спасителями оказались выпускники местной школы. В день ЧП, 1 июня, во время прогулки они увидели ребенка на балконе. Голова девочки застряла в решетке, а тело весело в воздухе.Молодые люди отреагировали мгновенно – один из них побежал в дом, чтобы предупредить родителей ребенка, а остальные встали под балконом. Благодаря оперативным действиям, парням удалось поймать девочку во время падения.Правоохранители выяснили, что в этот момент с девочкой в квартире была мама, которая занималась домашними делами.По итогу происшествия, Управление внутренних дел Самаркандской области выразило благодарность молодым людям.
https://uz.sputniknews.ru/20230517/fergana-mchs-chelovek-spaseniye-grunt-zaval-transheya-34995785.html
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происшествия самарканд узбекистан ребенок спасение девочка упала с балкона
происшествия самарканд узбекистан ребенок спасение девочка упала с балкона
В Самарканде прохожие спасли девочку от падения с балкона
Девочка упала с четвертого этажа многоэтажного дома. Ее спасли неравнодушные прохожие.
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik.
В Самарканде четверо молодых людей спасли девочку, которая выпала с балкона четвертого этажа, передает пресс-служба УВД
.
Спасителями оказались выпускники местной школы. В день ЧП, 1 июня, во время прогулки они увидели ребенка на балконе. Голова девочки застряла в решетке, а тело весело в воздухе.
Молодые люди отреагировали мгновенно – один из них побежал в дом, чтобы предупредить родителей ребенка, а остальные встали под балконом. Благодаря оперативным действиям, парням удалось поймать девочку во время падения.
Правоохранители выяснили, что в этот момент с девочкой в квартире была мама, которая занималась домашними делами.
По итогу происшествия, Управление внутренних дел Самаркандской области выразило благодарность молодым людям.