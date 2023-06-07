https://uz.sputniknews.ru/20230607/samarkand-proisshestviya-devochka-padenie-balkon-35792241.html

В Самарканде прохожие спасли девочку от падения с балкона

В Самарканде прохожие спасли девочку от падения с балкона

Девочка упала с четвертого этажа многоэтажного дома.

2023-06-07T17:57+0500

2023-06-07T17:57+0500

2023-06-07T17:57+0500

происшествия

самарканд

узбекистан

ребенок

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/07/35779812_0:51:1280:771_1920x0_80_0_0_2f98675c63c98603fb1dcd7cfb90976d.jpg

ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. В Самарканде четверо молодых людей спасли девочку, которая выпала с балкона четвертого этажа, передает пресс-служба УВД.Спасителями оказались выпускники местной школы. В день ЧП, 1 июня, во время прогулки они увидели ребенка на балконе. Голова девочки застряла в решетке, а тело весело в воздухе.Молодые люди отреагировали мгновенно – один из них побежал в дом, чтобы предупредить родителей ребенка, а остальные встали под балконом. Благодаря оперативным действиям, парням удалось поймать девочку во время падения.Правоохранители выяснили, что в этот момент с девочкой в квартире была мама, которая занималась домашними делами.По итогу происшествия, Управление внутренних дел Самаркандской области выразило благодарность молодым людям.

https://uz.sputniknews.ru/20230517/fergana-mchs-chelovek-spaseniye-grunt-zaval-transheya-34995785.html

самарканд

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

происшествия самарканд узбекистан ребенок спасение девочка упала с балкона