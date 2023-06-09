https://uz.sputniknews.ru/20230609/httpsuzsputniknewsru20230608malginov-otnosheniya-rossii-i-uzbekistana-35824580html-35833340.html

Мишустин: торгово-экономическое сотрудничество с Узбекистаном успешно развивается

Мишустин: торгово-экономическое сотрудничество с Узбекистаном успешно развивается

Новые возможности для увеличения взаимной торговли открывает проект "Агроэкспресс", который реализуют с участием Российского экспортного центра

2023-06-09T08:59+0500

2023-06-09T08:59+0500

2023-06-09T08:59+0500

россия

москва

михаил мишустин

узбекистан

абдулла арипов

премьер-министр

встреча

политика

сотрудничество

проект

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ТАШКЕНТ, 9 июн – Sputnik. Состояние и перспективы развития торгово-экономического сотрудничества между двумя странами обсудили премьер-министры Узбекистана и России —Абдулла Арипов и Михаил Мишустин , сообщает РИА Новости.По его словам, прошлом году товарооборот между Россией и Узбекистаном, увеличился более чем на четверть, до 612 млрд рублей.Кроме того, он подчеркнул, что Россия заинтересована в продвижении целого ряда проектов.Наряду с этим, Москва видит потенциал в наращивании взаимодействия в агропромышленном комплексе. "И новые возможности для увеличения взаимной торговли открывает проект "Агроэкспресс", который реализуется с участием Российского экспортного центра”, подчеркнул премьер РФ.Мишустин также добавил, что проект предусматривает скоростную перевозку по железной дороге сельхозпродукции между Россией и Узбекистаном и в обратном направлении.Ранее посол РФ в РУз сказал о том, что отношения между Россией и Узбекистаном сегодня являют собой яркий пример взаимовыгодного партнерства.

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