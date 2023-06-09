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Мишустин: торгово-экономическое сотрудничество с Узбекистаном успешно развивается
Мишустин: торгово-экономическое сотрудничество с Узбекистаном успешно развивается
Новые возможности для увеличения взаимной торговли открывает проект "Агроэкспресс", который реализуют с участием Российского экспортного центра
2023-06-09T08:59+0500
2023-06-09T08:59+0500
2023-06-09T08:59+0500
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михаил мишустин
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встреча
политика
сотрудничество
проект
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ТАШКЕНТ, 9 июн – Sputnik. Состояние и перспективы развития торгово-экономического сотрудничества между двумя странами обсудили премьер-министры Узбекистана и России —Абдулла Арипов и Михаил Мишустин , сообщает РИА Новости.По его словам, прошлом году товарооборот между Россией и Узбекистаном, увеличился более чем на четверть, до 612 млрд рублей.Кроме того, он подчеркнул, что Россия заинтересована в продвижении целого ряда проектов.Наряду с этим, Москва видит потенциал в наращивании взаимодействия в агропромышленном комплексе. "И новые возможности для увеличения взаимной торговли открывает проект "Агроэкспресс", который реализуется с участием Российского экспортного центра”, подчеркнул премьер РФ.Мишустин также добавил, что проект предусматривает скоростную перевозку по железной дороге сельхозпродукции между Россией и Узбекистаном и в обратном направлении.Ранее посол РФ в РУз сказал о том, что отношения между Россией и Узбекистаном сегодня являют собой яркий пример взаимовыгодного партнерства.
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россия москва михаил мишустин узбекистан абдулла арипов премьер-министр встреча сотрудничество проект товарооборот политика
россия москва михаил мишустин узбекистан абдулла арипов премьер-министр встреча сотрудничество проект товарооборот политика
Мишустин: торгово-экономическое сотрудничество с Узбекистаном успешно развивается
Новые возможности для увеличения взаимной торговли открывает проект "Агроэкспресс", который реализуют с участием Российского экспортного центра.
ТАШКЕНТ, 9 июн – Sputnik
. Состояние и перспективы развития торгово-экономического сотрудничества между двумя странами обсудили премьер-министры Узбекистана и России —Абдулла Арипов и Михаил Мишустин , сообщает РИА Новости.
"Мы искренне дорожим дружбой, партнерством с братским Узбекистаном, заинтересованы в том, чтобы вывести взаимодействие на еще более высокий уровень. Фиксируем, что наше торгово-экономическое сотрудничество успешно развивается", — сказал Мишустин.
По его словам, прошлом году товарооборот между Россией и Узбекистаном, увеличился более чем на четверть, до 612 млрд рублей.
"Но это мало. И, конечно, надо увеличивать товарооборот между нашими странами, уверен, что мы сможем это сделать, тем более что в январе-апреле объем торговли вырос еще на 16%, сейчас он превысил 229 млрд рублей", — отметил российский премьер.
Кроме того, он подчеркнул, что Россия заинтересована в продвижении целого ряда проектов.
"Сотрудничество в мирном атоме даст, уверен, новый импульс кооперации промышленности и высоких технологий, там есть очень много... сопутствующих технологий, вы прекрасно в этом разбираетесь, и мы с удовольствием могли бы поделиться тем, что на сегодняшний день есть и у наших атомщиков", — сказал Мишустин.
Наряду с этим, Москва видит потенциал в наращивании взаимодействия в агропромышленном комплексе. "И новые возможности для увеличения взаимной торговли открывает проект "Агроэкспресс", который реализуется с участием Российского экспортного центра”, подчеркнул премьер РФ.
Мишустин также добавил, что проект предусматривает скоростную перевозку по железной дороге сельхозпродукции между Россией и Узбекистаном и в обратном направлении.
Ранее посол
РФ в РУз сказал о том, что отношения между Россией и Узбекистаном сегодня являют собой яркий пример взаимовыгодного партнерства.