https://uz.sputniknews.ru/20230609/karakalpakstan-nukus-doma-reyting-voda-ekonomiya-pooschreniye-solnechnyye-paneli-35857646.html

В Нукусе составят необычный рейтинг домов

В Нукусе составят необычный рейтинг домов

Рейтинг поможет определить дома, жители которых экономичнее всего используют воду. Победителям бесплатно установят солнечные панели.

2023-06-09T17:41+0500

2023-06-09T17:41+0500

2023-06-09T18:11+0500

каракалпакстан

нукус

рейтинг

жилой дом

вода

общество

солнечная батарея

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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. С 1 января 2024 года в Нукусе запустят рейтинговую систему по использованию питьевой воды среди многоэтажных домов “Экономичный дом” и “Экономичная квартира”, сообщает Минэнерго.В результате по итогам года 20 квартир, потребивших наименьший объем воды, и 20 многоэтажных домов, в которых более 50% квартир использовали воду в объеме меньше установленной нормы, получат поощрение.В частности, победившим квартирам и домам бесплатно установят солнечные панели или приборы освещения вокруг домов.С 2025 года данный опыт внедрят в Ташкенте, а также во всех областных центрах.Ранее Sputnik сообщал о том, как работает солнечная энергетика в Узбекистане.

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