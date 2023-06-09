https://uz.sputniknews.ru/20230609/nilskie-krokodilchiki-aeroport-tashkenta-zoopark--foto-35847735.html

Что случилось с нильскими крокодильчиками, изъятыми в аэропорту Ташкента — фото

Что случилось с нильскими крокодильчиками, изъятыми в аэропорту Ташкента — фото

Прошлым летом таможенники изъяли у контрабандиста 57 детенышей нильского крокодила, которых он пытался ввезти в республику в ужасных условиях. Рассказываем, где сейчас малыши и как себя чувствуют.

2023-06-09T14:10+0500

2023-06-09T14:10+0500

2023-06-09T14:10+0500

узбекистан

ташкент

зоопарк

ташкентский зоопарк

общество

крокодил

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ТАШКЕНТ, 9 июн – Sputnik. Все 57 нильских крокодильчиков, изъятых в аэропорту Ташкента год назад, чувствуют себя хорошо, отчиталась пресс-служба Ташкентского зоопарка.Напомним, в августе 2022 года в аэропорту Ташкента таможенники изъяли 57 детенышей нильского крокодила, которых пытались незаконно ввезти в республику из Египта. Рептилий перевозили в пластиковых контейнерах среди фруктов и овощей, они были в тяжелом состоянии.Животных сразу же передали в Ташкентский зоопарк, где их реабилитацией занялись специалисты.

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