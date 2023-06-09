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Что случилось с нильскими крокодильчиками, изъятыми в аэропорту Ташкента — фото
Что случилось с нильскими крокодильчиками, изъятыми в аэропорту Ташкента — фото
Прошлым летом таможенники изъяли у контрабандиста 57 детенышей нильского крокодила, которых он пытался ввезти в республику в ужасных условиях. Рассказываем, где сейчас малыши и как себя чувствуют.
2023-06-09T14:10+0500
2023-06-09T14:10+0500
2023-06-09T14:10+0500
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 9 июн – Sputnik. Все 57 нильских крокодильчиков, изъятых в аэропорту Ташкента год назад, чувствуют себя хорошо, отчиталась пресс-служба Ташкентского зоопарка.Напомним, в августе 2022 года в аэропорту Ташкента таможенники изъяли 57 детенышей нильского крокодила, которых пытались незаконно ввезти в республику из Египта. Рептилий перевозили в пластиковых контейнерах среди фруктов и овощей, они были в тяжелом состоянии.Животных сразу же передали в Ташкентский зоопарк, где их реабилитацией занялись специалисты.
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узбекистан ташкент ташкентский зоопарк аэропорт детеныши нильского крокодила контрабанда изъяли как себя чувствуют
узбекистан ташкент ташкентский зоопарк аэропорт детеныши нильского крокодила контрабанда изъяли как себя чувствуют
Что случилось с нильскими крокодильчиками, изъятыми в аэропорту Ташкента — фото
Прошлым летом таможенники изъяли у контрабандиста 57 детенышей нильского крокодила, которых он пытался ввезти в республику в ужасных условиях. Рассказываем, где сейчас малыши и как себя чувствуют.
ТАШКЕНТ, 9 июн – Sputnik.
Все 57 нильских крокодильчиков, изъятых в аэропорту Ташкента год назад, чувствуют себя хорошо, отчиталась
пресс-служба Ташкентского зоопарка.
"К нам они прибыли в неудовлетворительном состоянии, а некоторые из них были на грани жизни и смерти. Сейчас с животными все хорошо. Они заметно окрепли, освоились на нашей территории и весело обитают все вместе в отделе "Террариум"", - говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, в августе 2022 года в аэропорту Ташкента таможенники изъяли 57 детенышей нильского крокодила, которых пытались незаконно ввезти в республику из Египта. Рептилий перевозили в пластиковых контейнерах среди фруктов и овощей, они были в тяжелом состоянии.
Животных сразу же передали
в Ташкентский зоопарк, где их реабилитацией занялись специалисты.