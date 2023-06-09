Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230609/nilskie-krokodilchiki-aeroport-tashkenta-zoopark--foto-35847735.html
Что случилось с нильскими крокодильчиками, изъятыми в аэропорту Ташкента — фото
Что случилось с нильскими крокодильчиками, изъятыми в аэропорту Ташкента — фото
Прошлым летом таможенники изъяли у контрабандиста 57 детенышей нильского крокодила, которых он пытался ввезти в республику в ужасных условиях. Рассказываем, где сейчас малыши и как себя чувствуют.
2023-06-09T14:10+0500
2023-06-09T14:10+0500
узбекистан
ташкент
зоопарк
ташкентский зоопарк
общество
крокодил
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/09/35845735_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8c32c547602e4b09ea678b073f0ef402.jpg
ТАШКЕНТ, 9 июн – Sputnik. Все 57 нильских крокодильчиков, изъятых в аэропорту Ташкента год назад, чувствуют себя хорошо, отчиталась пресс-служба Ташкентского зоопарка.Напомним, в августе 2022 года в аэропорту Ташкента таможенники изъяли 57 детенышей нильского крокодила, которых пытались незаконно ввезти в республику из Египта. Рептилий перевозили в пластиковых контейнерах среди фруктов и овощей, они были в тяжелом состоянии.Животных сразу же передали в Ташкентский зоопарк, где их реабилитацией занялись специалисты.
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/09/35845735_129:0:1266:853_1920x0_80_0_0_b04eb412c128e07244080fc9e1abc3e3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан ташкент ташкентский зоопарк аэропорт детеныши нильского крокодила контрабанда изъяли как себя чувствуют
узбекистан ташкент ташкентский зоопарк аэропорт детеныши нильского крокодила контрабанда изъяли как себя чувствуют

Что случилось с нильскими крокодильчиками, изъятыми в аэропорту Ташкента — фото

14:10 09.06.2023
© Ташкентский зоопаркДетеныши нильских крокодилов из Ташкентского зоопарка.
Детеныши нильских крокодилов из Ташкентского зоопарка. - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.06.2023
© Ташкентский зоопарк
Подписаться на
НовостиTelegram
Прошлым летом таможенники изъяли у контрабандиста 57 детенышей нильского крокодила, которых он пытался ввезти в республику в ужасных условиях. Рассказываем, где сейчас малыши и как себя чувствуют.
ТАШКЕНТ, 9 июн – Sputnik. Все 57 нильских крокодильчиков, изъятых в аэропорту Ташкента год назад, чувствуют себя хорошо, отчиталась пресс-служба Ташкентского зоопарка.
"К нам они прибыли в неудовлетворительном состоянии, а некоторые из них были на грани жизни и смерти. Сейчас с животными все хорошо. Они заметно окрепли, освоились на нашей территории и весело обитают все вместе в отделе "Террариум"", - говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, в августе 2022 года в аэропорту Ташкента таможенники изъяли 57 детенышей нильского крокодила, которых пытались незаконно ввезти в республику из Египта. Рептилий перевозили в пластиковых контейнерах среди фруктов и овощей, они были в тяжелом состоянии.
Животных сразу же передали в Ташкентский зоопарк, где их реабилитацией занялись специалисты.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0