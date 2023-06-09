https://uz.sputniknews.ru/20230609/rossiya-voronej-bespilotnik-jiloy-dom-popadaniye-35844891.html

Беспилотник попал в жилой дом в Воронеже — фото

Беспилотник попал в жилой дом в Воронеже — фото

БПЛА упал на улице на улице Белинского. На месте работают спецслужбы, пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.

2023-06-09T13:38+0500

2023-06-09T13:38+0500

2023-06-09T13:38+0500

спецоперация россии по защите донбасса

спецоперация

россия

воронеж

происшествия

беспилотник

жилой дом

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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. В Воронеже на жилой дом упал беспилотник, пострадали два человека, написал в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр ГусевОб этом сообщает РИА Новости.На фотографиях, появившихся в соцсетях, видно, что многоэтажный жилой дом на улице Белинского получил повреждения.Позднее глава региона уточнил, что осколками стекла посекло троих человек, помощь оказана на месте, от госпитализации люди отказались.В свою очередь, в управляющей компании рассказали, что жилой дом в Воронеже после падения БПЛА поврежден между 2-м и 3-м этажами, пострадало несколько квартир.Воронежская область на юге граничит с Украиной, в двух приграничных районах в 2022 году вводили желтый уровень террористической опасности.Напомним, что Беларусь и Россия создают мощный "гиперболоид" для уничтожения дронов НАТО.

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