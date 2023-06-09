https://uz.sputniknews.ru/20230609/rossiya-voronej-bespilotnik-jiloy-dom-popadaniye-35844891.html
Беспилотник попал в жилой дом в Воронеже — фото
Беспилотник попал в жилой дом в Воронеже — фото
БПЛА упал на улице на улице Белинского. На месте работают спецслужбы, пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.
2023-06-09T13:38+0500
2023-06-09T13:38+0500
2023-06-09T13:38+0500
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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. В Воронеже на жилой дом упал беспилотник, пострадали два человека, написал в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр ГусевОб этом сообщает РИА Новости.На фотографиях, появившихся в соцсетях, видно, что многоэтажный жилой дом на улице Белинского получил повреждения.Позднее глава региона уточнил, что осколками стекла посекло троих человек, помощь оказана на месте, от госпитализации люди отказались.В свою очередь, в управляющей компании рассказали, что жилой дом в Воронеже после падения БПЛА поврежден между 2-м и 3-м этажами, пострадало несколько квартир.Воронежская область на юге граничит с Украиной, в двух приграничных районах в 2022 году вводили желтый уровень террористической опасности.Напомним, что Беларусь и Россия создают мощный "гиперболоид" для уничтожения дронов НАТО.
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россия воронеж беспилотник происшествия спецоперация жилой дом в мире фото
россия воронеж беспилотник происшествия спецоперация жилой дом в мире фото
Беспилотник попал в жилой дом в Воронеже — фото
На месте работают спецслужбы, пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. В Воронеже на жилой дом упал беспилотник, пострадали два человека, написал в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев
Об этом сообщает РИА Новости.
На фотографиях, появившихся в соцсетях, видно, что многоэтажный жилой дом на улице Белинского получил повреждения.
"По предварительным данным, на улице Белинского в Воронеже упал БПЛА. Спецслужбы работают на месте. <...> После инцидента <...> ранены двое, им оказывается вся необходимая помощь", — говорится в сообщении.
Позднее глава региона
уточнил, что осколками стекла посекло троих человек, помощь оказана на месте, от госпитализации люди отказались.
В свою очередь, в управляющей компании
рассказали, что жилой дом в Воронеже после падения БПЛА поврежден между 2-м и 3-м этажами, пострадало несколько квартир.
Воронежская область на юге граничит с Украиной, в двух приграничных районах в 2022 году вводили желтый уровень террористической опасности.
Напомним
, что Беларусь и Россия создают мощный "гиперболоид" для уничтожения дронов НАТО.