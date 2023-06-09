https://uz.sputniknews.ru/20230609/tashkent-pyanyy-voditel-lacetti-avariya-avtobus-35836802.html

В Ташкенте пьяный водитель Lacetti врезался в электробус

В Ташкенте пьяный водитель Lacetti врезался в электробус

ДТП произошло в Учтепинском районе. Повреждены оба транспортных средства, пострадавших нет.

2023-06-09T12:20+0500

2023-06-09T12:20+0500

2023-06-09T12:20+0500

узбекистан

ташкент

авария

пьяный водитель

электробусы

автомобиль

происшествия

общество

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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Накануне в Учтепинском районе Ташкента произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Lacetti и электробуса Yutong, сообщает пресс-служба “Ташшахартрансхизмат”.Инцидент произошел 8 июня примерно в 00.30 между остановками “Мухлиса” и “Ахмат”. Легковой автомобиль, стоявший на обочине, во время движения электробуса неожиданно выехал на проезжую часть и врезался в электробус, говорится в сообщении.Водитель Lacetti находился за рулем в нетрезвом состоянии, добавили в пресс-службе.В результате ДТП повреждены оба транспортных средства, пострадавших нет.Напомним, Sputnik ранее сообщал о том, что на четырех улицах Ташкента планируют коридоры для скоростных автобусов.

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