https://uz.sputniknews.ru/20230609/tashkent-pyanyy-voditel-lacetti-avariya-avtobus-35836802.html
В Ташкенте пьяный водитель Lacetti врезался в электробус
В Ташкенте пьяный водитель Lacetti врезался в электробус
ДТП произошло в Учтепинском районе. Повреждены оба транспортных средства, пострадавших нет.
2023-06-09T12:20+0500
2023-06-09T12:20+0500
2023-06-09T12:20+0500
узбекистан
ташкент
авария
пьяный водитель
электробусы
автомобиль
происшествия
общество
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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Накануне в Учтепинском районе Ташкента произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Lacetti и электробуса Yutong, сообщает пресс-служба “Ташшахартрансхизмат”.Инцидент произошел 8 июня примерно в 00.30 между остановками “Мухлиса” и “Ахмат”. Легковой автомобиль, стоявший на обочине, во время движения электробуса неожиданно выехал на проезжую часть и врезался в электробус, говорится в сообщении.Водитель Lacetti находился за рулем в нетрезвом состоянии, добавили в пресс-службе.В результате ДТП повреждены оба транспортных средства, пострадавших нет.Напомним, Sputnik ранее сообщал о том, что на четырех улицах Ташкента планируют коридоры для скоростных автобусов.
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узбекистан ташкент авария пьяный водитель электробусы автомобиль происшествия общество
узбекистан ташкент авария пьяный водитель электробусы автомобиль происшествия общество
В Ташкенте пьяный водитель Lacetti врезался в электробус
ДТП произошло в Учтепинском районе. Повреждены оба транспортных средства, пострадавших нет.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik.
Накануне в Учтепинском районе Ташкента произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Lacetti и электробуса Yutong, сообщает пресс-служба “Ташшахартрансхизмат”.
Инцидент произошел 8 июня примерно в 00.30 между остановками “Мухлиса” и “Ахмат”. Легковой автомобиль, стоявший на обочине, во время движения электробуса неожиданно выехал на проезжую часть и врезался в электробус, говорится в сообщении.
Водитель Lacetti находился за рулем в нетрезвом состоянии, добавили в пресс-службе.
В результате ДТП повреждены оба транспортных средства, пострадавших нет.
Напомним, Sputnik
ранее сообщал о том, что на четырех улицах Ташкента планируют коридоры для скоростных автобусов.