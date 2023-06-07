Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230607/tashkent-ulitsy-koridor-ekspress-avtobus-proyekt-postanovleniye-kabmin-obsujdeniye-35789334.html
На четырех улицах Ташкента планируют коридоры для скоростных автобусов
На четырех улицах Ташкента планируют коридоры для скоростных автобусов
Проект соответствующего документа опубликовали для общественного обсуждения. Цель — оптимизация улиц на основе зарубежного опыта.
2023-06-07T17:06+0500
2023-06-07T17:29+0500
узбекистан
ташкент
улица
автобусы
скорость
транспортный коридор
общество
постановление
кабинет министров узбекистана
проект
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/14/34116996_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_039fbbab45afa91b605ff5ae3fb5ef2b.jpg
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Организация до конца 2023 года коридоров общественного транспорта на улицах Амира Темура, Шахрисабз, Шота Руставели и Янги Сергели в Ташкенте предусмотрена в проекте постановления кабмина. Документ вынесли на общественное обсуждение.Соответствующие работы планируют провести до конца 2023 года. В результате удастся оптимизировать центральные улицы столицы Узбекистана.На четырех улицах отдельно выделят полосы для скоростного движения автобусов, внедрят системы координированного управления светофорами, а чтобы повысить эффективность перекрестков — пересмотрят их геометрические параметры.Кроме того, там, где это необходимо, реконструируют объекты транспортной инфраструктуры.После анализа статистики ДТП организуют регулируемые пешеходные переходы, интегрированные в систему управления светофорами, островки безопасности, а также площадки для посадки и высадки пассажиров нелинейного такси.В течение двух месяцев после принятия постановления разработают предварительные чертежи и решения по организации движения по коридорам. Затем через такой же срок выберут исполнителя проекта.Ранее Sputnik сообщал о том, что президент изучил работу транспорта и водителей.
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/14/34116996_24:125:909:789_1920x0_80_0_0_bcfdedd0b33479c028f0c2721bfbd40a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан ташкент улица автобусы скорость транспортный коридор постановление кабинет министров узбекистана проект оптимизация общество
узбекистан ташкент улица автобусы скорость транспортный коридор постановление кабинет министров узбекистана проект оптимизация общество

На четырех улицах Ташкента планируют коридоры для скоростных автобусов

17:06 07.06.2023 (обновлено: 17:29 07.06.2023)
© Министерство транспорта Республики УзбекистанНовые автобусы, вышедшие на маршруты в Ташкенте 20 апреля.
Новые автобусы, вышедшие на маршруты в Ташкенте 20 апреля. - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.06.2023
© Министерство транспорта Республики Узбекистан
Подписаться на
НовостиTelegram
Проект соответствующего документа опубликовали для общественного обсуждения. Цель — оптимизация улиц на основе зарубежного опыта.
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Организация до конца 2023 года коридоров общественного транспорта на улицах Амира Темура, Шахрисабз, Шота Руставели и Янги Сергели в Ташкенте предусмотрена в проекте постановления кабмина.
Документ вынесли на общественное обсуждение.
Соответствующие работы планируют провести до конца 2023 года. В результате удастся оптимизировать центральные улицы столицы Узбекистана.
На четырех улицах отдельно выделят полосы для скоростного движения автобусов, внедрят системы координированного управления светофорами, а чтобы повысить эффективность перекрестков — пересмотрят их геометрические параметры.
Кроме того, там, где это необходимо, реконструируют объекты транспортной инфраструктуры.
После анализа статистики ДТП организуют регулируемые пешеходные переходы, интегрированные в систему управления светофорами, островки безопасности, а также площадки для посадки и высадки пассажиров нелинейного такси.
В течение двух месяцев после принятия постановления разработают предварительные чертежи и решения по организации движения по коридорам. Затем через такой же срок выберут исполнителя проекта.
Ранее Sputnik сообщал о том, что президент изучил работу транспорта и водителей.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0