https://uz.sputniknews.ru/20230607/tashkent-ulitsy-koridor-ekspress-avtobus-proyekt-postanovleniye-kabmin-obsujdeniye-35789334.html

На четырех улицах Ташкента планируют коридоры для скоростных автобусов

На четырех улицах Ташкента планируют коридоры для скоростных автобусов

Проект соответствующего документа опубликовали для общественного обсуждения. Цель — оптимизация улиц на основе зарубежного опыта.

2023-06-07T17:06+0500

2023-06-07T17:06+0500

2023-06-07T17:29+0500

узбекистан

ташкент

улица

автобусы

скорость

транспортный коридор

общество

постановление

кабинет министров узбекистана

проект

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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Организация до конца 2023 года коридоров общественного транспорта на улицах Амира Темура, Шахрисабз, Шота Руставели и Янги Сергели в Ташкенте предусмотрена в проекте постановления кабмина. Документ вынесли на общественное обсуждение.Соответствующие работы планируют провести до конца 2023 года. В результате удастся оптимизировать центральные улицы столицы Узбекистана.На четырех улицах отдельно выделят полосы для скоростного движения автобусов, внедрят системы координированного управления светофорами, а чтобы повысить эффективность перекрестков — пересмотрят их геометрические параметры.Кроме того, там, где это необходимо, реконструируют объекты транспортной инфраструктуры.После анализа статистики ДТП организуют регулируемые пешеходные переходы, интегрированные в систему управления светофорами, островки безопасности, а также площадки для посадки и высадки пассажиров нелинейного такси.В течение двух месяцев после принятия постановления разработают предварительные чертежи и решения по организации движения по коридорам. Затем через такой же срок выберут исполнителя проекта.Ранее Sputnik сообщал о том, что президент изучил работу транспорта и водителей.

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