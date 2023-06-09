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https://uz.sputniknews.ru/20230609/v-tashoblasti-narushitelya-zastavili-ubrat-za-soboy-musor-i-oplatit-bolshoy-shtraf-35834384.html
В Ташобласти нарушителя заставили убрать за собой мусор и оплатить большой штраф
В Ташобласти нарушителя заставили убрать за собой мусор и оплатить большой штраф
В отношении мужчины, чьи действия зафиксировала видеокамера в Янгиюле, составили административный протокол. Ему выписали трехмиллионный штраф.
2023-06-09T10:18+0500
2023-06-09T10:18+0500
узбекистан
ташкентская область
янгиюль
мусор
штраф
правонарушение
общество
экология
камера
охрана окружающей среды
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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. В городе Янгиюле Ташкентской области на территории махалли Янгиабад, в объектив камер наблюдения попал водитель грузовой машины, выбросивший мусор в неположенном месте, сообщает пресс-служба Минэкологии.В отношении правонарушителя составили административный протокол по ч. 3 ст. 91 Кодекса об административной ответственности. После чего гражданин С.Т собрал выброшенный мусор и выплатил штраф в размере 3 300 000 сумов ($288).Ранее в этой же махалле оштрафовали мужчину за аналогичное правонарушение.
узбекистан
ташкентская область
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узбекистан ташкентская область янгиюль мусор штраф правонарушение экология общество охрана окружающей среды камера
узбекистан ташкентская область янгиюль мусор штраф правонарушение экология общество охрана окружающей среды камера

В Ташобласти нарушителя заставили убрать за собой мусор и оплатить большой штраф

10:18 09.06.2023
© © Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата РУзНарушитель, выбросивший мусор в неположенном месте
Нарушитель, выбросивший мусор в неположенном месте - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.06.2023
© © Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата РУз
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В отношении мужчины, чьи действия зафиксировала видеокамера в Янгиюле, составили административный протокол. Ему выписали трехмиллионный штраф.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. В городе Янгиюле Ташкентской области на территории махалли Янгиабад, в объектив камер наблюдения попал водитель грузовой машины, выбросивший мусор в неположенном месте, сообщает пресс-служба Минэкологии.
В отношении правонарушителя составили административный протокол по ч. 3 ст. 91 Кодекса об административной ответственности. После чего гражданин С.Т собрал выброшенный мусор и выплатил штраф в размере 3 300 000 сумов ($288).
Ранее в этой же махалле оштрафовали мужчину за аналогичное правонарушение.
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