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https://uz.sputniknews.ru/20230607/35780026.html
В Ташобласти мужчина не донес мусор до бака — на сколько его оштрафовали
В Ташобласти мужчина не донес мусор до бака — на сколько его оштрафовали
В отношении нарушителя, чьи действия зафиксировала видеокамера в Янгиюле составлен административный протокол. Ему выписан миллионный штраф.
2023-06-07T14:14+0500
2023-06-07T14:51+0500
узбекистан
ташкентская область
янгиюль
мусор
штраф
правонарушение
общество
экология
охрана окружающей среды
камера
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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. В городе Янгиюле Ташкентской области на территории махалли “Янгиабад” в объектив камер наблюдения попал мужчина, выбросивший мусор в неположенном месте, сообщает пресс-служба Минэкологии. В отношении правонарушителя составили административный протокол по ч. 3 ст. 91 УК. В соответствии с ним, его оштрафовали на 1 млн 650 тыс. сум ($144).Камеры наблюдения установило Центральное управление диспетчеризации и онлайн-мониторинга данного министерства.В сообщении на сайте ведомства гражданам напомнили о равной ответственности, которую мы все несем за окружающую среду.Ранее Sputnik сообщал об очень интересном способе, с помощью которого очистили от мусора улицы в Карши.
узбекистан
ташкентская область
янгиюль
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узбекистан ташкентская область янгиюль мусор штраф правонарушение экология охрана окружающей среды камера общество
узбекистан ташкентская область янгиюль мусор штраф правонарушение экология охрана окружающей среды камера общество

В Ташобласти мужчина не донес мусор до бака — на сколько его оштрафовали

14:14 07.06.2023 (обновлено: 14:51 07.06.2023)
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата РУзНарушитель, выбросивший мусор в неположенном месте
Нарушитель, выбросивший мусор в неположенном месте - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.06.2023
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата РУз
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В отношении нарушителя, чьи действия зафиксировала видеокамера в Янгиюле, составлен административный протокол. Ему выписали миллионный штраф.
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. В городе Янгиюле Ташкентской области на территории махалли “Янгиабад” в объектив камер наблюдения попал мужчина, выбросивший мусор в неположенном месте, сообщает пресс-служба Минэкологии.
В отношении правонарушителя составили административный протокол по ч. 3 ст. 91 УК. В соответствии с ним, его оштрафовали на 1 млн 650 тыс. сум ($144).
Камеры наблюдения установило Центральное управление диспетчеризации и онлайн-мониторинга данного министерства.
В сообщении на сайте ведомства гражданам напомнили о равной ответственности, которую мы все несем за окружающую среду.
Ранее Sputnik сообщал об очень интересном способе, с помощью которого очистили от мусора улицы в Карши.
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