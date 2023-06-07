https://uz.sputniknews.ru/20230607/35780026.html

В Ташобласти мужчина не донес мусор до бака — на сколько его оштрафовали

В Ташобласти мужчина не донес мусор до бака — на сколько его оштрафовали

В отношении нарушителя, чьи действия зафиксировала видеокамера в Янгиюле составлен административный протокол. Ему выписан миллионный штраф.

2023-06-07T14:14+0500

2023-06-07T14:14+0500

2023-06-07T14:51+0500

узбекистан

ташкентская область

янгиюль

мусор

штраф

правонарушение

общество

экология

охрана окружающей среды

камера

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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. В городе Янгиюле Ташкентской области на территории махалли “Янгиабад” в объектив камер наблюдения попал мужчина, выбросивший мусор в неположенном месте, сообщает пресс-служба Минэкологии. В отношении правонарушителя составили административный протокол по ч. 3 ст. 91 УК. В соответствии с ним, его оштрафовали на 1 млн 650 тыс. сум ($144).Камеры наблюдения установило Центральное управление диспетчеризации и онлайн-мониторинга данного министерства.В сообщении на сайте ведомства гражданам напомнили о равной ответственности, которую мы все несем за окружающую среду.Ранее Sputnik сообщал об очень интересном способе, с помощью которого очистили от мусора улицы в Карши.

узбекистан

ташкентская область

янгиюль

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