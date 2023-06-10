Московский туристический проект могут применить в Узбекистане
19:19 10.06.2023 (обновлено: 19:30 10.06.2023)
© Комитет по туризму города МосквыПрезентация проекта "Город открытий" для делегации из Узбекистана
© Комитет по туризму города Москвы
Представитель Минтуризма и туристических компаний познакомились с проектом для детей и выразили интерес к использованию московского опыта на узбекской земле.
ТАШКЕНТ, 10 июн – Sputnik. Представители туристической отрасли Узбекистана познакомились с проектом "Город открытий", который успешно реализуется в Москве, сообщает пресс-служба комитета по туризму российской столицы.
Во встрече принимали участие начальник управления по развитию креативного туризма Министерства культуры и туризма Узбекистана Шухрат Исакулов, а также представители ведущих туристических компаний республики.
Они познакомились с инновационной методологией проекта и опытом его реализации в Москве и других регионах России и выразили интерес к использованию этого опыта в Узбекистане.
"Проект "Город открытий" помогает подрастающему поколению не только интересно, но и с пользой провести время –– выбрать направление для будущего образования и профессии. Увлекательные программы проекта позволяют не просто заинтересовать детей, но и вдохновляют их, показывая новые возможности для развития", –– рассказал начальник управления международного взаимодействия Комитета по туризму Булат Нурмуханов.
Делегация из Узбекистана смогла увидеть, как проходит программа в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ и пообщаться с ее участниками. В этот раз программа проходила для участников проекта Россотрудничества "Здравствуй, Россия!" –– молодых россиян, которые постоянно живут в других странах, в том числе в Узбекистане.
"Сегодня в Узбекистане разрабатывается законопроект по развитию детского, юношеского туризма и краеведения, поэтому мы очень благодарны за опыт и наработки, которыми с нами делятся наши московские коллеги", — отметил Шухрат Исакулов.
Образовательно-туристический проект "Город открытий" позволяет школьникам в интерактивной форме познакомиться с перспективными отраслями и профессиями –– посетить высокотехнологичные производства, ИТ-компании и вузы, принять участие в увлекательных мастер-классах и семинарах.
Методология проекта универсальна и подходит для реализации в любом регионе. Кроме столицы проект уже успешно действует в трех регионах России: в Ханты-Мансийском автономном округе, Тюменской и Воронежской областях.
Напомним, Узбекистан принимает участие в туристическом фестивале "Путешествуй!" в Москве.