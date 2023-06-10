https://uz.sputniknews.ru/20230610/moskovskiy-turisticheskiy-proekt-v-uzbekistane-35882602.html

Московский туристический проект могут применить в Узбекистане

Московский туристический проект могут применить в Узбекистане

Представитель Минтуризма и туристических компаний познакомились с проектом для детей и выразили интерес к использованию московского опыта на узбекской земле. 10.06.2023, Sputnik Узбекистан

2023-06-10T19:19+0500

2023-06-10T19:19+0500

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общество

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москва

туризм

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ТАШКЕНТ, 10 июн – Sputnik. Представители туристической отрасли Узбекистана познакомились с проектом "Город открытий", который успешно реализуется в Москве, сообщает пресс-служба комитета по туризму российской столицы.Во встрече принимали участие начальник управления по развитию креативного туризма Министерства культуры и туризма Узбекистана Шухрат Исакулов, а также представители ведущих туристических компаний республики.Они познакомились с инновационной методологией проекта и опытом его реализации в Москве и других регионах России и выразили интерес к использованию этого опыта в Узбекистане.Делегация из Узбекистана смогла увидеть, как проходит программа в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ и пообщаться с ее участниками. В этот раз программа проходила для участников проекта Россотрудничества "Здравствуй, Россия!" –– молодых россиян, которые постоянно живут в других странах, в том числе в Узбекистане.Образовательно-туристический проект "Город открытий" позволяет школьникам в интерактивной форме познакомиться с перспективными отраслями и профессиями –– посетить высокотехнологичные производства, ИТ-компании и вузы, принять участие в увлекательных мастер-классах и семинарах.Методология проекта универсальна и подходит для реализации в любом регионе. Кроме столицы проект уже успешно действует в трех регионах России: в Ханты-Мансийском автономном округе, Тюменской и Воронежской областях.Напомним, Узбекистан принимает участие в туристическом фестивале "Путешествуй!" в Москве.

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