https://uz.sputniknews.ru/20230610/moskva-otpravila-zapad-stoyat-v-ocheredi-v-prixojey-35881268.html
Москва отправила Запад стоять в очереди в прихожей
Москва отправила Запад стоять в очереди в прихожей
В понедельник, 12 июня, лидеры Германии и Польши прилетят в Париж для обсуждения с французским коллегой украинской темы — и это будет вторая за пять дней встреча Эммануэля Макрона и Олафа Шольца.
2023-06-10T21:00+0500
2023-06-10T21:00+0500
2023-06-10T21:00+0500
колумнисты
россия
европа
франция
германия
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https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0b/0f/30022447_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0463b08a8cd5631b69e1ff1fb90140ce.jpg
На уходящей неделе, быстро свернув положенные мероприятию по случаю даты высадки англо-американских союзников в Нормандии государственные и светские обязанности, Макрон срочно вылетел в Берлин. Официальная причина была озвучена одна: рабочий ужин с канцлером. А вот неофициальных значительно больше.Первая — и самая для Макрона существенная — страны зоны евро вошли в период рецессии. Пока спад производства и схлопывание экономики названы "техническими", но ситуация не меняется уже на протяжении полугода, и, как полагает Евростат, вектор в ближайшее время не изменится. То есть их паровоз летит вниз. Ускорение свободного падения пропорционально массе, как мы знаем, а совокупная масса двух ведущих экономик континента существенна, чтобы торжественно упасть, больно удариться, да еще и разбиться на мелкие кусочки. Вместе со всеми другими экономиками.Цифры и факты прелестны тем, что еще три с небольшим месяца назад ответственный за экономику ЕС синьор Джентилони был уверен, что "еврозона избежит рецессии". Той самой, что ровно в этот момент и начиналась.Если бы евробюрократы, еврокомиссары, евролидеры были чуть меньше увлечены идеями, что так и роятся в их головах, они бы вспомнили о главном правиле в политике. Правило простое: оценивать нужно реальность, а не то, что вы о ней думаете.Макрону было что сказать Шольцу. Неприятного. Вряд ли он стал напоминать о том, что от введения единой валюты выиграла лишь германская экономика, но то, что он не мог не упомянуть про разнообразные "зеленые инициативы" шольцевской коалиции, а до этого меркелевские игры в экономику (которые, по сути, уничтожили французскую ядерную энергетику), — это факт. Государство вынуждено национализировать EDF (Électricité de France), заплатив почти десять миллиардов евро. И это не считая долгов, технических проблем, дефицита производства энергии, уровень которого — самый низкий за последние 35 лет.Но это внутренние ссоры в европейской "вороньей слободке", которые России неинтересны. Сейчас Москва краем глаза наблюдает, как в ЕС разгорается драка. И то, что в этом месилове все будут против всех, для нее очевидно. Слабеющая экономика способна разбудить такие инстинкты самосохранения, что нравы первобытной пещеры покажутся образцом политеса.Берлину — с его экономикой, от которой сейчас вразлет идут опоры, но сила все равно осталась — совершенно не требуется новых кандидатов на членство в ЕС. Парижу как раз очень хочется свой слабеющий организм поддержать с помощью абитуриентов, жмущихся в очереди: Украина, Молдавия, далее по списку.Последняя ставка Джорджа Сороса: развалить Россию и обмануть КитайВопрос влияния (то есть силы) в ЕС, где все равны, но в условиях рецессии кто-то окажется равнее, становится ключевым. Точнее, вопросом выживания сообщества.Макрон и Шольц это понимают, но по-разному, что тоже повод для схватки.У занимавшихся самогипнозом про "общеевропейский дом" на десятилетия вылетело из головы, что главное в международной политике — это сила. Сильное государство. Занятые аутотренингом леди и джентльмены забыли, что мощь государства не зависит от внешних и часто лицемерных оценок его идеологии и системы ценностей. Крики, что в России вот-вот "наступит диктатура", на самом деле — дымовая завеса. Признать Россию мощной и влиятельной им было политически невозможно, а вот "авторитарной" — да на здоровье. Решение второго вопроса — ослабление нашей страны до такой степени, чтобы она уже не поднялась, погрузившись в искусственно созданное коматозное состояние, они предоставили США.Ну а в Вашингтоне пьяный воздух гегемонизма ударил в головы ретивых атлантических политиков. Результаты нам транслируют практически в прямом эфире.Не удалось ровным счетом ничего. Несмотря на вбуханные десятки миллиардов, чтобы ослабить Россию, измотать общество, разрушить наши ценности, изменить культурный код, расшатать государственные институты, итог тут не просто нулевой, а скорее отрицательный.Устроенный Западом геополитический кризис на континенте и обрушение дамб, лежащих в основе европейской и мировой безопасности, не привели к искомому ответу.Вопрос "Вы хоть понимаете, что натворили?" провисел в воздухе почти десять лет.Судя по тому, как западный истеблишмент прыгает по планете в последней попытке починить старый мир, понимать начинают. Но сделать уже ничего не могут. Рождается — не без мучений, не без страданий — новый мир. Справедливый. Честный. И в котором им найдется место ну разве что в прихожей.Читайте также: Стало известно, из-за чего США могут прекратить поддержку Украины
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Елена Караева
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/06/16/19351330_0:0:100:100_100x100_80_0_0_b26f64e2131fae54a474174e52857591.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Елена Караева
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/06/16/19351330_0:0:100:100_100x100_80_0_0_b26f64e2131fae54a474174e52857591.jpg
россия европа германия франция шольц макрон встреча политика колумнисты
россия европа германия франция шольц макрон встреча политика колумнисты
Москва отправила Запад стоять в очереди в прихожей
В понедельник, 12 июня, лидеры Германии и Польши прилетят в Париж для обсуждения с французским коллегой украинской темы — и это будет вторая за пять дней встреча Эммануэля Макрона и Олафа Шольца.
На уходящей неделе, быстро свернув положенные мероприятию по случаю даты высадки англо-американских союзников в Нормандии государственные и светские обязанности, Макрон срочно вылетел в Берлин. Официальная причина была озвучена одна: рабочий ужин с канцлером. А вот неофициальных значительно больше.
Первая — и самая для Макрона существенная — страны зоны евро вошли в период рецессии. Пока спад производства и схлопывание экономики названы "техническими", но ситуация не меняется уже на протяжении полугода, и, как полагает Евростат, вектор в ближайшее время не изменится. То есть их паровоз летит вниз. Ускорение свободного падения пропорционально массе, как мы знаем, а совокупная масса двух ведущих экономик континента существенна, чтобы торжественно упасть, больно удариться, да еще и разбиться на мелкие кусочки. Вместе со всеми другими экономиками.
Цифры и факты прелестны тем, что еще три с небольшим месяца назад ответственный за экономику ЕС синьор Джентилони был уверен, что "еврозона избежит рецессии". Той самой, что ровно в этот момент и начиналась.
Если бы евробюрократы, еврокомиссары, евролидеры были чуть меньше увлечены идеями, что так и роятся в их головах, они бы вспомнили о главном правиле в политике. Правило простое: оценивать нужно реальность, а не то, что вы о ней думаете.
Макрону было что сказать Шольцу. Неприятного. Вряд ли он стал напоминать о том, что от введения единой валюты выиграла лишь германская экономика, но то, что он не мог не упомянуть про разнообразные "зеленые инициативы" шольцевской коалиции, а до этого меркелевские игры в экономику (которые, по сути, уничтожили французскую ядерную энергетику), — это факт. Государство вынуждено национализировать EDF (Électricité de France), заплатив почти десять миллиардов евро. И это не считая долгов, технических проблем, дефицита производства энергии, уровень которого — самый низкий за последние 35 лет.
Но это внутренние ссоры в европейской "вороньей слободке", которые России неинтересны. Сейчас Москва краем глаза наблюдает, как в ЕС разгорается драка. И то, что в этом месилове все будут против всех, для нее очевидно. Слабеющая экономика способна разбудить такие инстинкты самосохранения, что нравы первобытной пещеры покажутся образцом политеса.
Берлину — с его экономикой, от которой сейчас вразлет идут опоры, но сила все равно осталась — совершенно не требуется новых кандидатов на членство в ЕС. Парижу как раз очень хочется свой слабеющий организм поддержать с помощью абитуриентов, жмущихся в очереди: Украина, Молдавия, далее по списку.
Вопрос влияния (то есть силы) в ЕС, где все равны, но в условиях рецессии кто-то окажется равнее, становится ключевым. Точнее, вопросом выживания сообщества.
Макрон и Шольц это понимают, но по-разному, что тоже повод для схватки.
У занимавшихся самогипнозом про "общеевропейский дом" на десятилетия вылетело из головы, что главное в международной политике — это сила. Сильное государство. Занятые аутотренингом леди и джентльмены забыли, что мощь государства не зависит от внешних и часто лицемерных оценок его идеологии и системы ценностей. Крики, что в России вот-вот "наступит диктатура", на самом деле — дымовая завеса. Признать Россию мощной и влиятельной им было политически невозможно, а вот "авторитарной" — да на здоровье. Решение второго вопроса — ослабление нашей страны до такой степени, чтобы она уже не поднялась, погрузившись в искусственно созданное коматозное состояние, они предоставили США.
Ну а в Вашингтоне пьяный воздух гегемонизма ударил в головы ретивых атлантических политиков. Результаты нам транслируют практически в прямом эфире.
Не удалось ровным счетом ничего. Несмотря на вбуханные десятки миллиардов, чтобы ослабить Россию, измотать общество, разрушить наши ценности, изменить культурный код, расшатать государственные институты, итог тут не просто нулевой, а скорее отрицательный.
Устроенный Западом геополитический кризис на континенте и обрушение дамб, лежащих в основе европейской и мировой безопасности, не привели к искомому ответу.
Вопрос "Вы хоть понимаете, что натворили?" провисел в воздухе почти десять лет.
Судя по тому, как западный истеблишмент прыгает по планете в последней попытке починить старый мир, понимать начинают. Но сделать уже ничего не могут. Рождается — не без мучений, не без страданий — новый мир. Справедливый. Честный. И в котором им найдется место ну разве что в прихожей.