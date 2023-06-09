https://uz.sputniknews.ru/20230609/iz-za-chego-ssha-mogut-prekratit-podderjku-ukrainy-35855682.html

Стало известно, из-за чего США могут прекратить поддержку Украины

Стало известно, из-за чего США могут прекратить поддержку Украины

Американское политическое издание назвало условия, от которых будет зависеть дальнейшая финансовая помощь киевскому режиму.

2023-06-09T16:23+0500

2023-06-09T16:23+0500

2023-06-09T16:23+0500

спецоперация россии по защите донбасса

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ТАШКЕНТ, 9 июн – Sputnik. Финансовая помощь США киевскому режиму будет зависеть от результатов контрнаступления, пишет американское политическое издание Politico.В статье говорится, что если Украина ошибется и не оправдает ожиданий, финансирование может прекратиться. И тогда начнут звучать призывы к дипломатическом урегулировании конфликта.Колумнисты уточняют, что за время спецоперации произошло много решающих событий, однако контрнаступление ВСУ имеет особое значение для Вашингтона, где "внутренняя политика затуманивает общую картину" дальнейшей поддержки Украины.Так, в Белом доме опасаются, что ошибки киевского режима дадут республиканцам в Конгрессе достаточный повод для того, чтобы свести на нет все попытки увеличить расходы на оборону.Ранее президент США Джо Байден заявлял, что ничто не повлияет на поддержку Киева Америкой, и обещал, что спонсирование Украины продлит столько, сколько потребуется", — пояснил он.Российские власти не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.Ранее представитель ООН ответил на обвинения Зеленского по Каховской ГЭС.

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