https://uz.sputniknews.ru/20230609/iz-za-chego-ssha-mogut-prekratit-podderjku-ukrainy-35855682.html
Стало известно, из-за чего США могут прекратить поддержку Украины
Стало известно, из-за чего США могут прекратить поддержку Украины
Американское политическое издание назвало условия, от которых будет зависеть дальнейшая финансовая помощь киевскому режиму.
2023-06-09T16:23+0500
2023-06-09T16:23+0500
2023-06-09T16:23+0500
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ТАШКЕНТ, 9 июн – Sputnik. Финансовая помощь США киевскому режиму будет зависеть от результатов контрнаступления, пишет американское политическое издание Politico.В статье говорится, что если Украина ошибется и не оправдает ожиданий, финансирование может прекратиться. И тогда начнут звучать призывы к дипломатическом урегулировании конфликта.Колумнисты уточняют, что за время спецоперации произошло много решающих событий, однако контрнаступление ВСУ имеет особое значение для Вашингтона, где "внутренняя политика затуманивает общую картину" дальнейшей поддержки Украины.Так, в Белом доме опасаются, что ошибки киевского режима дадут республиканцам в Конгрессе достаточный повод для того, чтобы свести на нет все попытки увеличить расходы на оборону.Ранее президент США Джо Байден заявлял, что ничто не повлияет на поддержку Киева Америкой, и обещал, что спонсирование Украины продлит столько, сколько потребуется", — пояснил он.Российские власти не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.Ранее представитель ООН ответил на обвинения Зеленского по Каховской ГЭС.
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специальная военная операция россия украина сша финансовая помощь при каких условиях прекратится белый дом конгресс республиканцы politico
специальная военная операция россия украина сша финансовая помощь при каких условиях прекратится белый дом конгресс республиканцы politico
Стало известно, из-за чего США могут прекратить поддержку Украины
Американское политическое издание назвало условия, от которых будет зависеть дальнейшая финансовая помощь киевскому режиму.
ТАШКЕНТ, 9 июн – Sputnik
. Финансовая помощь США киевскому режиму будет зависеть от результатов контрнаступления, пишет американское политическое издание Politico
.
"Высокопоставленные официальные лица США убеждены, что будущая поддержка конфликта на Украине — и глобальная репутация президента Джо Байдена — зависят от успеха украинского контрнаступления", — сообщили обозреватели издания Джонатан Лемайр и Александр Уорд.
В статье говорится, что если Украина ошибется и не оправдает ожиданий, финансирование может прекратиться. И тогда начнут звучать призывы к дипломатическом урегулировании конфликта.
Колумнисты уточняют, что за время спецоперации произошло много решающих событий, однако контрнаступление ВСУ имеет особое значение для Вашингтона, где "внутренняя политика затуманивает общую картину" дальнейшей поддержки Украины.
Так, в Белом доме опасаются, что ошибки киевского режима дадут республиканцам в Конгрессе достаточный повод для того, чтобы свести на нет все попытки увеличить расходы на оборону.
Ранее президент США Джо Байден заявлял, что ничто не повлияет на поддержку Киева Америкой, и обещал, что спонсирование Украины продлит столько, сколько потребуется", — пояснил он.
Российские власти не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
Ранее представитель ООН ответил на обвинения Зеленского по Каховской ГЭС.