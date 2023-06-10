https://uz.sputniknews.ru/20230610/nedosyp-vred-vrach-mneniye-35859787.html

К чему на самом деле ведет недосыпание — врач

К чему на самом деле ведет недосыпание — врач

Недостаток сна ухудшает иммунитет и снижает настроение

2023-06-10T08:00+0500

2023-06-10T08:00+0500

2023-06-10T08:00+0500

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сон

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О последствиях недосыпания рассказал врач-сомнолог Роман Бузунов, сообщает РИА Новости.По его словам, недосып влияет на организм с первого дня. У человека ухудшается самочувствие, могут появиться головная боль и слабость.Также он предупредил, что недосыпание часто становится причиной ДТП, так как некоторые люди засыпают за рулем.Ранее эксперт рассказал, как счастливые отношения влияют на сон.

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