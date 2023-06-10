https://uz.sputniknews.ru/20230610/nedosyp-vred-vrach-mneniye-35859787.html
К чему на самом деле ведет недосыпание — врач
К чему на самом деле ведет недосыпание — врач
Недостаток сна ухудшает иммунитет и снижает настроение
2023-06-10T08:00+0500
2023-06-10T08:00+0500
2023-06-10T08:00+0500
это интересно
зож
здоровье
сон
дефицит
мнение эксперта
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О последствиях недосыпания рассказал врач-сомнолог Роман Бузунов, сообщает РИА Новости.По его словам, недосып влияет на организм с первого дня. У человека ухудшается самочувствие, могут появиться головная боль и слабость.Также он предупредил, что недосыпание часто становится причиной ДТП, так как некоторые люди засыпают за рулем.Ранее эксперт рассказал, как счастливые отношения влияют на сон.
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зож здоровье сон дефицит мнение эксперта
зож здоровье сон дефицит мнение эксперта
К чему на самом деле ведет недосыпание — врач
Недостаток сна ухудшает иммунитет и снижает настроение.
О последствиях недосыпания рассказал врач-сомнолог Роман Бузунов, сообщает РИА Новости.
По его словам, недосып влияет на организм с первого дня. У человека ухудшается самочувствие, могут появиться головная боль и слабость.
"Длительное недосыпание ухудшает иммунитет, что приводит к увеличению частоты инфекционных заболеваний и даже повышает риск онкологической патологии. У человека нарушаются обменные процессы. Это ведет к ожирению и сахарному диабету", — объяснил специалист.
Также он предупредил, что недосыпание часто становится причиной ДТП, так как некоторые люди засыпают за рулем.