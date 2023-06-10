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Облачно, без осадков: прогноз погоды в Ташкенте на 10 июня
Облачно, без осадков: прогноз погоды в Ташкенте на 10 июня
Синоптики сообщили прогноз погоды в столице Узбекистана в субботу.
2023-06-10T08:30+0500
2023-06-10T08:30+0500
2023-06-10T08:30+0500
ташкент
погода
погода в ташкенте
прогноз погоды
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ТАШКЕНТ, 10 июн – Sputnik. В Ташкенте 10 июня ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Воздух прогреется днем до 36-38 градусов.В летнюю жару так и тянет искупаться. Адреса всех бассейнов и аквапарков столицы смотрите в нашей подборке.
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узбекистан ташкент прогноз погоды погода узгидромет температура воздуха без осадков облачно
узбекистан ташкент прогноз погоды погода узгидромет температура воздуха без осадков облачно
Облачно, без осадков: прогноз погоды в Ташкенте на 10 июня
Синоптики сообщили прогноз погоды в столице Узбекистана в субботу.
ТАШКЕНТ, 10 июн – Sputnik.
В Ташкенте 10 июня ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает
Узгидромет.
Воздух прогреется днем до 36-38 градусов.
В летнюю жару так и тянет искупаться. Адреса всех бассейнов и аквапарков столицы смотрите в нашей подборке
.