https://uz.sputniknews.ru/20230610/prognoz-pogody-tashkent-10-iyunya-35870211.html

Облачно, без осадков: прогноз погоды в Ташкенте на 10 июня

Облачно, без осадков: прогноз погоды в Ташкенте на 10 июня

Синоптики сообщили прогноз погоды в столице Узбекистана в субботу.

2023-06-10T08:30+0500

2023-06-10T08:30+0500

2023-06-10T08:30+0500

ташкент

погода

погода в ташкенте

прогноз погоды

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ТАШКЕНТ, 10 июн – Sputnik. В Ташкенте 10 июня ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Воздух прогреется днем до 36-38 градусов.В летнюю жару так и тянет искупаться. Адреса всех бассейнов и аквапарков столицы смотрите в нашей подборке.

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