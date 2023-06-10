https://uz.sputniknews.ru/20230610/voyska-ukrainy-popytki-nastupleniya--mo-rf-35881865.html

Войска Украины продолжили безуспешные попытки наступления — МО РФ

Войска Украины продолжили безуспешные попытки наступления — МО РФ

Российские войска успешно отбили ряд атак в разных точках, уничтожив диверсионные группы и технику ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

2023-06-10T17:15+0500

2023-06-10T17:15+0500

2023-06-10T17:36+0500

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ТАШКЕНТ, 10 июн - Sputnik. За последние сутки войска Украины продолжили безуспешные попытки наступления на ряде направлений, сообщили в субботу в Минобороны РФ. Российские войска также отбили пять атак в районе Артемовска, нанесли поражение двум колоннам бронетехники, уничтожили 5 диверсионно-разведывательные группы и несколько артиллерийских установок, в том числе производства США и Франции.Силами войск противовоздушной обороны удалось сбить украинский истребитель МИГ-29, перехватить две крылатые ракеты Storm Shadow и 10 реактивных снарядов HIMARS, сообщил представитель Минобороны на традиционном брифинге.

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