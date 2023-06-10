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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20230610/voyska-ukrainy-popytki-nastupleniya--mo-rf-35881865.html
Войска Украины продолжили безуспешные попытки наступления — МО РФ
Войска Украины продолжили безуспешные попытки наступления — МО РФ
Российские войска успешно отбили ряд атак в разных точках, уничтожив диверсионные группы и технику ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
2023-06-10T17:15+0500
2023-06-10T17:36+0500
спецоперация россии по защите донбасса
россия
спецоперация
украина
всу
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ТАШКЕНТ, 10 июн - Sputnik. За последние сутки войска Украины продолжили безуспешные попытки наступления на ряде направлений, сообщили в субботу в Минобороны РФ. Российские войска также отбили пять атак в районе Артемовска, нанесли поражение двум колоннам бронетехники, уничтожили 5 диверсионно-разведывательные группы и несколько артиллерийских установок, в том числе производства США и Франции.Силами войск противовоздушной обороны удалось сбить украинский истребитель МИГ-29, перехватить две крылатые ракеты Storm Shadow и 10 реактивных снарядов HIMARS, сообщил представитель Минобороны на традиционном брифинге.
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специальная военная операция спецоперация донбасс херсонская запорожская область артемовск всу россия попытки наступления
специальная военная операция спецоперация донбасс херсонская запорожская область артемовск всу россия попытки наступления

Войска Украины продолжили безуспешные попытки наступления — МО РФ

17:15 10.06.2023 (обновлено: 17:36 10.06.2023)
© Sputnik / РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка штурмовых групп ВДВ на полигоне в южном секторе СВО.
Подготовка штурмовых групп ВДВ на полигоне в южном секторе СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.06.2023
© Sputnik / РИА Новости
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Российские войска успешно отбили ряд атак в разных точках, уничтожив диверсионные группы и технику ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
ТАШКЕНТ, 10 июн - Sputnik. За последние сутки войска Украины продолжили безуспешные попытки наступления на ряде направлений, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"В течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки ведения наступательных действий на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, а также в районе города Артемовск", - сказали в ведомстве.
Российские войска также отбили пять атак в районе Артемовска, нанесли поражение двум колоннам бронетехники, уничтожили 5 диверсионно-разведывательные группы и несколько артиллерийских установок, в том числе производства США и Франции.
Силами войск противовоздушной обороны удалось сбить украинский истребитель МИГ-29, перехватить две крылатые ракеты Storm Shadow и 10 реактивных снарядов HIMARS, сообщил представитель Минобороны на традиционном брифинге.
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