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Войска Украины продолжили безуспешные попытки наступления — МО РФ
Войска Украины продолжили безуспешные попытки наступления — МО РФ
Российские войска успешно отбили ряд атак в разных точках, уничтожив диверсионные группы и технику ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
2023-06-10T17:15+0500
2023-06-10T17:15+0500
2023-06-10T17:36+0500
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ТАШКЕНТ, 10 июн - Sputnik. За последние сутки войска Украины продолжили безуспешные попытки наступления на ряде направлений, сообщили в субботу в Минобороны РФ. Российские войска также отбили пять атак в районе Артемовска, нанесли поражение двум колоннам бронетехники, уничтожили 5 диверсионно-разведывательные группы и несколько артиллерийских установок, в том числе производства США и Франции.Силами войск противовоздушной обороны удалось сбить украинский истребитель МИГ-29, перехватить две крылатые ракеты Storm Shadow и 10 реактивных снарядов HIMARS, сообщил представитель Минобороны на традиционном брифинге.
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специальная военная операция спецоперация донбасс херсонская запорожская область артемовск всу россия попытки наступления
Войска Украины продолжили безуспешные попытки наступления — МО РФ
17:15 10.06.2023 (обновлено: 17:36 10.06.2023)
Российские войска успешно отбили ряд атак в разных точках, уничтожив диверсионные группы и технику ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
ТАШКЕНТ, 10 июн - Sputnik.
За последние сутки войска Украины продолжили безуспешные попытки наступления на ряде направлений, сообщили
в субботу в Минобороны РФ.
"В течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки ведения наступательных действий на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, а также в районе города Артемовск", - сказали в ведомстве.
Российские войска также отбили пять атак в районе Артемовска, нанесли поражение двум колоннам бронетехники, уничтожили 5 диверсионно-разведывательные группы и несколько артиллерийских установок, в том числе производства США и Франции.
Силами войск противовоздушной обороны удалось сбить украинский истребитель МИГ-29, перехватить две крылатые ракеты Storm Shadow и 10 реактивных снарядов HIMARS, сообщил представитель Минобороны на традиционном брифинге.