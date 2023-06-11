https://uz.sputniknews.ru/20230611/jir-jivot-zdorove-dietolog-mnenie-eksperta-35889664.html

Из-за чего появляется жир на животе – рассказала диетолог

Из-за чего появляется жир на животе – рассказала диетолог

Эксперт рассказала, какие продукты способствуют набору лишнего веса.

2023-06-11T22:05+0500

2023-06-11T22:05+0500

2023-06-11T22:05+0500

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Жировые отложения на животе могут появится от неправильного питания или эндокринных нарушений, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой".Чаще всего главным провокатором жира становятся продукты с высоким гликемическим индексом. Например, сахар, крахмал, быстрые углеводы и алкоголь.Так, алкоголь поднимает уровень глюкозы в крови из-за чего мы чувствуем себя голодными.Тоже самое касается и крахмала, который содержится в выпечке, картошке, макаронах и рисе. В горячем виде эти продукты усваиваются очень быстро.По словам Соломатиной, сладости и обработанные продукты способствуют развитию бактерий в микрофлоре кишечника.Кроме того, сладкие напитки богаты фруктозой, из-за которой человек не ощущает сытости. Это может привести к превышению суточной калорийности.

https://uz.sputniknews.ru/20220507/kakoy-produkt-pomojet-sjech-jir-na-jivote-22593757.html

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