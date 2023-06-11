https://uz.sputniknews.ru/20230611/jir-jivot-zdorove-dietolog-mnenie-eksperta-35889664.html
Из-за чего появляется жир на животе – рассказала диетолог
Из-за чего появляется жир на животе – рассказала диетолог
Эксперт рассказала, какие продукты способствуют набору лишнего веса.
2023-06-11T22:05+0500
2023-06-11T22:05+0500
2023-06-11T22:05+0500
это интересно
здоровье
общество
мнение эксперта
диетолог
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/06/05/25018017_0:960:2048:2112_1920x0_80_0_0_ff5659f1216a545902e19288d5c1de77.jpg
Жировые отложения на животе могут появится от неправильного питания или эндокринных нарушений, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой".Чаще всего главным провокатором жира становятся продукты с высоким гликемическим индексом. Например, сахар, крахмал, быстрые углеводы и алкоголь.Так, алкоголь поднимает уровень глюкозы в крови из-за чего мы чувствуем себя голодными.Тоже самое касается и крахмала, который содержится в выпечке, картошке, макаронах и рисе. В горячем виде эти продукты усваиваются очень быстро.По словам Соломатиной, сладости и обработанные продукты способствуют развитию бактерий в микрофлоре кишечника.Кроме того, сладкие напитки богаты фруктозой, из-за которой человек не ощущает сытости. Это может привести к превышению суточной калорийности.
https://uz.sputniknews.ru/20220507/kakoy-produkt-pomojet-sjech-jir-na-jivote-22593757.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/06/05/25018017_0:768:2048:2304_1920x0_80_0_0_fe90fce0958c7600b7919b5a47a8014e.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
здоровье общество мнение эксперта диетолог жир на животе причины
здоровье общество мнение эксперта диетолог жир на животе причины
Из-за чего появляется жир на животе – рассказала диетолог
Эксперт рассказала, какие продукты способствуют набору лишнего веса.
Жировые отложения на животе могут появится от неправильного питания или эндокринных нарушений, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой".
Чаще всего главным провокатором жира становятся продукты с высоким гликемическим индексом. Например, сахар, крахмал, быстрые углеводы и алкоголь.
Так, алкоголь поднимает уровень глюкозы в крови из-за чего мы чувствуем себя голодными.
"Если это происходит часто, у человека возникает инсулинорезистентность. Он чувствует упадок сил, потому что не получает нужной энергии. И чтобы ее восстановить, мозг требует вредной или сладкой пищи, которая быстро переваривается",- объяснила эксперт.
Тоже самое касается и крахмала, который содержится в выпечке, картошке, макаронах и рисе. В горячем виде эти продукты усваиваются очень быстро.
"А то, что усваивается быстро, откладывается в жир. И чаще всего — в области живота. Этот жир потом становится метаболически активным, начинает работать как эндокринная ткань, которая требует вредных продуктов",- отметила она.
По словам Соломатиной, сладости и обработанные продукты способствуют развитию бактерий в микрофлоре кишечника.
"Подавляется хорошая среда, развиваются бактерии, которые начинают управлять нашим мозгом и требовать вредной, нездоровой еды. Дальше все скатывается в метаболический синдром, повышается давление, начинаются скачки сахара. А они влияют на аппетит",- рассказала она.
Кроме того, сладкие напитки богаты фруктозой, из-за которой человек не ощущает сытости. Это может привести к превышению суточной калорийности.