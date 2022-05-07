https://uz.sputniknews.ru/20220507/kakoy-produkt-pomojet-sjech-jir-na-jivote-22593757.html
Какой продукт поможет сжечь жир на животе
Какой продукт поможет сжечь жир на животе
По словам ученых, эта сладкая ягода не только богата витаминами, но и помогает избавиться от "животика" - и не отрастить его снова!
2022-05-07T09:02+0500
2022-05-07T09:02+0500
2022-05-07T09:52+0500
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продукты
клубника
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Висцеральный жир – отложения в районе живота – опасен для здоровья: он нарушает действие гормонов, снижает чувствительность клеток к инсулину и ведет к образованию тромбов.Избавиться от висцерального жира поможет растворимая клетчатка, считают исследователи медицинского центра Wake Forest Baptist. Результаты их исследования публикует Daily Express.Удивительно, но растворимой клетчаткой богата клубника. Таким образом, ягода хоть и сладкая, но не приводит к набору лишнего веса, а, наоборот, помогает его снизить.В клубнике также много антоцианина — аминокислоты, которая снижает уровень вредного холестерина и триглицеридов, помогая также контролировать вес.Читайте также: Как укрепить суставы: врачи назвали полезные продукты
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MIA „Rosiya Segodnya“
продукты, клубника
Какой продукт поможет сжечь жир на животе
09:02 07.05.2022 (обновлено: 09:52 07.05.2022)
По словам ученых, эта сладкая ягода не только богата витаминами, но и помогает избавиться от "животика" — и не отрастить его снова!
Висцеральный жир – отложения в районе живота – опасен для здоровья: он нарушает действие гормонов, снижает чувствительность клеток к инсулину и ведет к образованию тромбов.
Избавиться от висцерального жира поможет растворимая клетчатка, считают исследователи медицинского центра Wake Forest Baptist. Результаты их исследования публикует Daily Express
.
Удивительно, но растворимой клетчаткой богата клубника. Таким образом, ягода хоть и сладкая, но не приводит к набору лишнего веса, а, наоборот, помогает его снизить.
"На каждые десять граммов растворимой клетчатки в день объем висцерального жира сокращается на 3,7 процента за период в пять лет. С другой стороны, рост уровня умеренной активности приводит к сокращению объема висцерального жира на 7,4 процента за тот же период времени", — уточняют ученые.
В клубнике также много антоцианина — аминокислоты, которая снижает уровень вредного холестерина и триглицеридов, помогая также контролировать вес.