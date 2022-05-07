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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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https://uz.sputniknews.ru/20220507/kakoy-produkt-pomojet-sjech-jir-na-jivote-22593757.html
Какой продукт поможет сжечь жир на животе
Какой продукт поможет сжечь жир на животе
По словам ученых, эта сладкая ягода не только богата витаминами, но и помогает избавиться от "животика" - и не отрастить его снова!
2022-05-07T09:02+0500
2022-05-07T09:52+0500
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клубника
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Висцеральный жир – отложения в районе живота – опасен для здоровья: он нарушает действие гормонов, снижает чувствительность клеток к инсулину и ведет к образованию тромбов.Избавиться от висцерального жира поможет растворимая клетчатка, считают исследователи медицинского центра Wake Forest Baptist. Результаты их исследования публикует Daily Express.Удивительно, но растворимой клетчаткой богата клубника. Таким образом, ягода хоть и сладкая, но не приводит к набору лишнего веса, а, наоборот, помогает его снизить.В клубнике также много антоцианина — аминокислоты, которая снижает уровень вредного холестерина и триглицеридов, помогая также контролировать вес.Читайте также: Как укрепить суставы: врачи назвали полезные продукты
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продукты, клубника

Какой продукт поможет сжечь жир на животе

09:02 07.05.2022 (обновлено: 09:52 07.05.2022)
© Sputnik / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПродажа фруктов на рынке в Агадире
Продажа фруктов на рынке в Агадире - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.05.2022
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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По словам ученых, эта сладкая ягода не только богата витаминами, но и помогает избавиться от "животика" — и не отрастить его снова!
Висцеральный жир – отложения в районе живота – опасен для здоровья: он нарушает действие гормонов, снижает чувствительность клеток к инсулину и ведет к образованию тромбов.
Избавиться от висцерального жира поможет растворимая клетчатка, считают исследователи медицинского центра Wake Forest Baptist. Результаты их исследования публикует Daily Express.
Удивительно, но растворимой клетчаткой богата клубника. Таким образом, ягода хоть и сладкая, но не приводит к набору лишнего веса, а, наоборот, помогает его снизить.
"На каждые десять граммов растворимой клетчатки в день объем висцерального жира сокращается на 3,7 процента за период в пять лет. С другой стороны, рост уровня умеренной активности приводит к сокращению объема висцерального жира на 7,4 процента за тот же период времени", — уточняют ученые.
В клубнике также много антоцианина — аминокислоты, которая снижает уровень вредного холестерина и триглицеридов, помогая также контролировать вес.
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Как укрепить суставы: врачи назвали полезные продукты
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