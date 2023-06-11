https://uz.sputniknews.ru/20230611/karakalpakstan-buxarskiy-olen-ubiystvo-zaderjanie-35887115.html

В Каракалпакстане задержали убийцу краснокнижного оленя

В Каракалпакстане задержали убийцу краснокнижного оленя

Редкое животное убили на территории заповедника, а позже расчленили

2023-06-11T17:32+0500

2023-06-11T17:32+0500

2023-06-11T17:32+0500

узбекистан

каракалпакстан

природа

убийство

задержание

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1345/48/13454861_0:70:1152:718_1920x0_80_0_0_d0284982214e2f610834e346f3ad41c3.jpg

ТАШКЕНТ, 11 июн – Sputnik. В Каракалпакстане 11 июня сотрудники Нижне-Амударьинского биосферного резервата задержали браконьера, передает Министерство экологии.Утром, в 05.30 по местному времени, сотрудникам резервата поступило сообщение о звуках выстрелов в заповеднике.Прибыв на место, инспекторы обнаружили белое авто марки "Матиз". В машине были мешки с расчлененным трупом бухарского оленя и два охотничьих ружья.По оценкам специалистов, браконьер нанес природе ущерб в размере 99 млн сумов. Дело передали в прокуратуру, начаты следственные действия.Напомним, бухарский олень – редкий вид оленя, обитающий в тугайных лесах и в высокой траве по берегам водоёмов Центральной Азии. Животное занесено в Международную красную книгу и Красную книгу Узбекистана.

https://uz.sputniknews.ru/20230609/nilskie-krokodilchiki-aeroport-tashkenta-zoopark--foto-35847735.html

узбекистан

каракалпакстан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан каракалпакстан природа бухарский олень министерство экологии задержание убийство браконьер