https://uz.sputniknews.ru/20230611/karakalpakstan-buxarskiy-olen-ubiystvo-zaderjanie-35887115.html
В Каракалпакстане задержали убийцу краснокнижного оленя
В Каракалпакстане задержали убийцу краснокнижного оленя
Редкое животное убили на территории заповедника, а позже расчленили
2023-06-11T17:32+0500
2023-06-11T17:32+0500
2023-06-11T17:32+0500
узбекистан
каракалпакстан
природа
убийство
задержание
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ТАШКЕНТ, 11 июн – Sputnik. В Каракалпакстане 11 июня сотрудники Нижне-Амударьинского биосферного резервата задержали браконьера, передает Министерство экологии.Утром, в 05.30 по местному времени, сотрудникам резервата поступило сообщение о звуках выстрелов в заповеднике.Прибыв на место, инспекторы обнаружили белое авто марки "Матиз". В машине были мешки с расчлененным трупом бухарского оленя и два охотничьих ружья.По оценкам специалистов, браконьер нанес природе ущерб в размере 99 млн сумов. Дело передали в прокуратуру, начаты следственные действия.Напомним, бухарский олень – редкий вид оленя, обитающий в тугайных лесах и в высокой траве по берегам водоёмов Центральной Азии. Животное занесено в Международную красную книгу и Красную книгу Узбекистана.
https://uz.sputniknews.ru/20230609/nilskie-krokodilchiki-aeroport-tashkenta-zoopark--foto-35847735.html
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узбекистан каракалпакстан природа бухарский олень министерство экологии задержание убийство браконьер
узбекистан каракалпакстан природа бухарский олень министерство экологии задержание убийство браконьер
В Каракалпакстане задержали убийцу краснокнижного оленя
Редкое животное убили на территории заповедника, а позже расчленили и разделили по мешкам.
ТАШКЕНТ, 11 июн – Sputnik.
В Каракалпакстане 11 июня сотрудники Нижне-Амударьинского биосферного резервата задержали браконьера, передает
Министерство экологии.
Утром, в 05.30 по местному времени, сотрудникам резервата поступило сообщение о звуках выстрелов в заповеднике.
"По прибытии на место происшествия инспекторы обнаружили белый Матиз. Следуя по следам машины, они добрались до Гурланского района, МСГ "Дехканабад"",- уточнило ведомство.
Прибыв на место, инспекторы обнаружили белое авто марки "Матиз". В машине были мешки с расчлененным трупом бухарского оленя и два охотничьих ружья.
По оценкам специалистов, браконьер нанес природе ущерб в размере 99 млн сумов. Дело передали в прокуратуру, начаты следственные действия.
Напомним, бухарский олень – редкий вид оленя, обитающий в тугайных лесах и в высокой траве по берегам водоёмов Центральной Азии. Животное занесено в Международную красную книгу и Красную книгу Узбекистана.