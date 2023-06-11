https://uz.sputniknews.ru/20230611/minzdrav-zdorove-karakalpakstan-aktsiya-35888251.html
Минздрав отправил в Каракалпакстан "Поезд здоровья" – что это такое
Минздрав отправил в Каракалпакстан "Поезд здоровья" – что это такое
Врачи из "Поезда здоровья" осмотрят жителей региона и обеспечат их лекарствами
2023-06-11T19:11+0500
2023-06-11T19:11+0500
2023-06-11T19:11+0500
общество
минздрав узбекистана
здоровье
благотворительность
каракалпакстан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/589/04/5890470_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_10dc7a147c6d4dcbcede2e2640311d7c.jpg
ТАШКЕНТ, 11 июн – Sputnik. В рамках оздоровительной акции Министерство здравоохранения отправило в Каракалпакстан "Поезд здоровья", передает пресс-служба ведомства."Поезд здоровья" - это благотворительный проект, в ходе которого медики едут в отдаленные районы Приаралья, чтобы провести осмотры местных жителей и снабдить их необходимыми лекарствами.В отправленном в Каракалпакстан поезде находятся более 200 квалифицированных специалистов республиканских специализированных медицинских центров, а также более 5 тонн лекарств и медицинских расходных материалов на 1,5 млрд сумов.Организаторами выступают Министерство здравоохранения, АО "Узбекистон темир йуллари" и благотворительный фонд "Соглом авлод учун".
https://uz.sputniknews.ru/20230608/uzbekistan-start-mesyachnik-xdorovye-deti-invalidnost-aktsiya-medosmotr-35803925.html
каракалпакстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/589/04/5890470_300:0:1200:675_1920x0_80_0_0_ee931ec87604fd75aef447ac95274f24.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество минздрав узбекистана министерство здравоохранения узбекистан каракалпакстан благотворительность здоровье
общество минздрав узбекистана министерство здравоохранения узбекистан каракалпакстан благотворительность здоровье
Минздрав отправил в Каракалпакстан "Поезд здоровья" – что это такое
Врачи из "Поезда здоровья" осмотрят жителей региона и обеспечат их необходимыми медикаментами.
ТАШКЕНТ, 11 июн – Sputnik.
В рамках оздоровительной акции Министерство здравоохранения отправило в Каракалпакстан "Поезд здоровья", передает
пресс-служба ведомства.
"Поезд здоровья" - это благотворительный проект, в ходе которого медики едут в отдаленные районы Приаралья, чтобы провести осмотры местных жителей и снабдить их необходимыми лекарствами.
В отправленном в Каракалпакстан поезде находятся более 200 квалифицированных специалистов республиканских специализированных медицинских центров, а также более 5 тонн лекарств и медицинских расходных материалов на 1,5 млрд сумов.
Организаторами выступают Министерство здравоохранения, АО "Узбекистон темир йуллари" и благотворительный фонд "Соглом авлод учун".