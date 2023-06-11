https://uz.sputniknews.ru/20230611/minzdrav-zdorove-karakalpakstan-aktsiya-35888251.html

Минздрав отправил в Каракалпакстан "Поезд здоровья" – что это такое

Минздрав отправил в Каракалпакстан "Поезд здоровья" – что это такое

Врачи из "Поезда здоровья" осмотрят жителей региона и обеспечат их лекарствами

2023-06-11T19:11+0500

2023-06-11T19:11+0500

2023-06-11T19:11+0500

общество

минздрав узбекистана

здоровье

благотворительность

каракалпакстан

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ТАШКЕНТ, 11 июн – Sputnik. В рамках оздоровительной акции Министерство здравоохранения отправило в Каракалпакстан "Поезд здоровья", передает пресс-служба ведомства."Поезд здоровья" - это благотворительный проект, в ходе которого медики едут в отдаленные районы Приаралья, чтобы провести осмотры местных жителей и снабдить их необходимыми лекарствами.В отправленном в Каракалпакстан поезде находятся более 200 квалифицированных специалистов республиканских специализированных медицинских центров, а также более 5 тонн лекарств и медицинских расходных материалов на 1,5 млрд сумов.Организаторами выступают Министерство здравоохранения, АО "Узбекистон темир йуллари" и благотворительный фонд "Соглом авлод учун".

https://uz.sputniknews.ru/20230608/uzbekistan-start-mesyachnik-xdorovye-deti-invalidnost-aktsiya-medosmotr-35803925.html

каракалпакстан

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