https://uz.sputniknews.ru/20230611/tashkent-elektrichestvo-ministerstvo-energetiki-avariya-ustranenie-35885655.html
Аварию на подстанции "Хосилот" в Ташкенте устранили – Минэнергии
Аварию на подстанции "Хосилот" в Ташкенте устранили – Минэнергии
В Мирабадском и Яшнабадском районах включили электричество.
2023-06-11T12:59+0500
2023-06-11T12:59+0500
2023-06-11T13:01+0500
узбекистан
ташкент
общество
электричество
министерство энергетики узбекистана
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ТАШКЕНТ, 11 июн – Sputnik. Аварию на подстанции "Хосилот" устранили, электричество в Мирабадском и Яшнабадском районах восстановили, передает Министерство энергетики.Напомним, вчера в 18.27 по местному времени на подстанции "Хосилот" произошла авария, из-за чего два района города остались без электричества.
https://uz.sputniknews.ru/20230610/spasateli-mchs-podrostok-zastryal-v-betonnom-stolbe--video-35880148.html
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общество узбекистан ташкент электричество авария на подстанции хосилот
общество узбекистан ташкент электричество авария на подстанции хосилот
Аварию на подстанции "Хосилот" в Ташкенте устранили – Минэнергии
12:59 11.06.2023 (обновлено: 13:01 11.06.2023)
Жителям Мирабадского и Яшнабадского районов полностью включили электричество.
ТАШКЕНТ, 11 июн – Sputnik.
Аварию на подстанции "Хосилот" устранили, электричество в Мирабадском и Яшнабадском районах восстановили, передает
Министерство энергетики.
"Яшнабадский район: устранена неисправность на подстанции. Электроснабжение потребителей полностью восстановлено",- сообщило ведомство.
Напомним, вчера в 18.27 по местному времени на подстанции "Хосилот" произошла авария, из-за чего два района города остались без электричества.