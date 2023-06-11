https://uz.sputniknews.ru/20230611/tashkent-elektrichestvo-ministerstvo-energetiki-avariya-ustranenie-35885655.html

Аварию на подстанции "Хосилот" в Ташкенте устранили – Минэнергии

Аварию на подстанции "Хосилот" в Ташкенте устранили – Минэнергии

В Мирабадском и Яшнабадском районах включили электричество.

2023-06-11T12:59+0500

2023-06-11T12:59+0500

2023-06-11T13:01+0500

узбекистан

ташкент

общество

электричество

министерство энергетики узбекистана

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ТАШКЕНТ, 11 июн – Sputnik. Аварию на подстанции "Хосилот" устранили, электричество в Мирабадском и Яшнабадском районах восстановили, передает Министерство энергетики.Напомним, вчера в 18.27 по местному времени на подстанции "Хосилот" произошла авария, из-за чего два района города остались без электричества.

https://uz.sputniknews.ru/20230610/spasateli-mchs-podrostok-zastryal-v-betonnom-stolbe--video-35880148.html

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