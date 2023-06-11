https://uz.sputniknews.ru/20230611/tashkent-vystavka-kartiny-impressionisty-35884513.html
В Ташкенте стартовала выставка импрессионистов
В Ташкенте стартовала выставка импрессионистов
Современные технологии и музыка перенесут посетителей во "внутрь" картин.
2023-06-11T11:12+0500
2023-06-11T11:12+0500
2023-06-11T11:12+0500
узбекистан
ташкент
культура
выставка
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ТАШКЕНТ, 11 июн – Sputnik. В павильоне № 5 "УЗЭКСПОЦЕНТРА" открылась мультимедийная выставка "Густав Климт и Великие импрессионисты", передает Фонд развития культуры и искусства Узбекистана.Выставка состоит из двух частей. Первая посвящена художникам-импрессионистам XIX-XX веков, а вторая – жизни и творчеству знаменитого австрийского художника Густава Климта.Шедевры европейской живописи, которые хранятся в крупнейших музеях мира, показывают на огромных экранах центра. Дополнением к этому выступают визуальные эффекты и музыка.Мероприятие организовано Фондом развития культуры и искусства Узбекистана. Оно продлится с 10 июня по 10 сентября 2023 года.Ранее в Париже завершилась выставка “Дорога в Самарканд. Чудеса шелка и золота”. За время работы ее посетило 185 тыс. человек.
https://uz.sputniknews.ru/20230606/v-tashkente-otkrylas-vystavka-posvyaschennaya-pushkinu--video-35765574.html
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узбекистан ташкент культура выставка живопись импрессионизм импрессионисты густав климт
узбекистан ташкент культура выставка живопись импрессионизм импрессионисты густав климт
В Ташкенте стартовала выставка импрессионистов
С помощью современных технологий и музыки посетители мероприятия могут попасть "внутрь" картин.
ТАШКЕНТ, 11 июн – Sputnik.
В павильоне № 5 "УЗЭКСПОЦЕНТРА" открылась мультимедийная выставка "Густав Климт и Великие импрессионисты", передает
Фонд развития культуры и искусства Узбекистана.
Выставка состоит из двух частей. Первая посвящена художникам-импрессионистам XIX-XX веков, а вторая – жизни и творчеству знаменитого австрийского художника Густава Климта.
Шедевры европейской живописи, которые хранятся в крупнейших музеях мира, показывают на огромных экранах центра. Дополнением к этому выступают визуальные эффекты и музыка.
Мероприятие организовано Фондом развития культуры и искусства Узбекистана. Оно продлится с 10 июня по 10 сентября 2023 года.
Ранее в Париже завершилась
выставка “Дорога в Самарканд. Чудеса шелка и золота”. За время работы ее посетило 185 тыс. человек.