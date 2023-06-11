https://uz.sputniknews.ru/20230611/ukraina-politika-mnenie-eksperta-35884284.html

Украина провалила свою главную миссию

Украина провалила свою главную миссию

Зеленский рассказал про наступление ВСУ.

2023-06-11T10:24+0500

2023-06-11T10:24+0500

2023-06-11T10:24+0500

в мире

политика

мнение эксперта

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/17/24754324_0:113:1200:788_1920x0_80_0_0_ea53b093004a7b466db10bb1ed9a4813.jpg

Он подчеркнул, что не будет детализировать, на какой стадии те находятся, — и это выглядит вполне закономерным, учитывая обстоятельства, пишет колумнист РИА Новости. Дело в том, что момент для заявления Зеленский выбрал, мягко говоря, не очень удачный. Но выбора у него особо не было.То, что ожидаемое уже много месяцев контрнаступление ВСУ идет, стало понятно уже в начале недели. Однако Киев старательно уклонялся от признания этого факта. Скорее всего, замысел заключался в том, чтобы огласить данную новость одновременно с бравурными сообщениями о первых успехах.Надо признать, что украинские власти и их западные кураторы умеют в пиар. Если бы все сложилось, как было задумано, это было бы красиво и произвело желаемый эффект как минимум на западный мир, существенно ударив по тамошним критикам всей украинской авантюры, чьи голоса звучат все громче.Однако реальность в очередной раз отказалась соответствовать расписанным планам. Мало того что по итогам прошедших дней Киеву нечего предъявить в качестве собственных достижений. Но хуже даже другое: за эти же самые дни в мировом информационном и политическом пространстве на основе приходящей с театра военных действий информации стало формироваться коллективное мнение, что события развиваются не слишком удачно для Украины. Ну а российское Министерство обороны "заполировало" данное представление, за пятницу-субботу обнародовав во внушительном количестве фото- и видеоматериалы с уничтоженной военной техникой ВСУ, включая германские танки Leopard и американские БМП Bradley.В результате Киев, рассчитывавший оседлать информационную волну, на самом деле упустил медиаинициативу и фактически вынужден был признать, что ведет контрнаступление, на негативном для себя фоне. А в такой ситуации надуть щеки и выдать за грандиозную военную победу захват какой-нибудь избушки лесника просто невозможно.А главная-то цель контрнаступления состоит именно в этом: в новой волне информационно-политической накачки украинской темы, причем в первую очередь на Западе.Для Украины, ее властей, элит и даже в немалой степени для общества жизненно важно сохранение статус-кво в виде дальнейшего нахождения на содержании у Запада. У Украины сбылась ее голубая мечта — разумеется, она готова на все, чтобы та не разбилась. В том же кровно заинтересована часть американских и европейских элит, которая в данный момент управляет ситуацией и успешно "пилит" на конфликте совершенно астрономические суммы.Однако на Западе звучат все более громкие и все более влиятельные голоса, требующие пересмотра подхода. Ни в коем случае не стоит видеть в критиках русофилов. Они просто понимают, что Украина превратилась для Европы и США в тупик и одновременно в черную дыру, высасывающую огромные и разнообразные ресурсы, и все это на фоне ухудшающихся тенденций по обе стороны Атлантического океана и нарастающих для Запада проблем в других частях планеты.Чтобы заткнуть этих людей, чтобы обеспечить очередную общезападную волну антироссийской консолидации, Киев и обязан был продемонстрировать хоть какие-то, пусть даже совсем локальные, успехи своего контрнаступления, которые потом СМИ надули бы через трубочку.Вот только теперь компенсировать устрашающий — для европейцев и американцев — эффект размотанных по земле танков Leopard и БМП Bradley, уничтоженных ЗРК Patriot и IRIS-T может только военный успех ВСУ уровня захвата Крыма или Белгорода. Все остальное будет слишком мелким, незначительным и не сможет перекрыть нанесенный самому Западу ущерб. Потому что там, разумеется, не жалеют украинцев, но уничтожение нашей армией в массовом количестве западной военной техники заставляет включать у европейцев и американцев понимание, как близко они подошли к черте, за которой им лично придется воевать с Россией.А вот к этому они точно не готовы — ни общество, ни элиты, ни власти. Энергичное отбрыкивание премьер-министра Эстонии от предложенной Андерсом Расмуссеном некоторым странам НАТО чести послать свои войска на Украину чрезвычайно показательно. И это Эстония — казалось бы, безропотный вассал Вашингтона.У западного истеблишмента есть выходные на внимательное ознакомление с материалами российского Минобороны и на осознание как реального положения дел на фронте, так и грозящих последствий, если процессы продолжатся в том же русле. Быстрое падение акций Rheinmetall, производителя Leopard, также добавляет пищи для размышлений. Новая неделя обещает быть интересной.

https://uz.sputniknews.ru/20230608/svo-proval-nastupleniya-vsu--katastrofa-dlya-ssha-i-nato-35828087.html

https://uz.sputniknews.ru/20230609/pustyat-ix-v-rasxod-kakie-strany-nato-mogut-vtorgnutsya-na-ukrainu-35864544.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Ирина Алкснис https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/758/81/7588160_0:0:448:448_100x100_80_0_0_a141ed2ada36acd64d4e57387d493e8d.png

Ирина Алкснис https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/758/81/7588160_0:0:448:448_100x100_80_0_0_a141ed2ada36acd64d4e57387d493e8d.png

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ирина Алкснис https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/758/81/7588160_0:0:448:448_100x100_80_0_0_a141ed2ada36acd64d4e57387d493e8d.png

в мире политика мнение эксперта украина киев зеленский