https://uz.sputniknews.ru/20230611/uzbekistan-import-morojennoe-35886319.html

Узбекистан купил мороженого на $2,4 миллиона

Узбекистан купил мороженого на $2,4 миллиона

Импорт лакомства увеличился на 190 тонн по сравнению прошлым годом.

2023-06-11T15:04+0500

2023-06-11T15:04+0500

2023-06-11T15:06+0500

экономика

узбекистан

мороженое

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ТАШКЕНТ, 11 июн – Sputnik. За первые четыре месяца 2023 года Узбекистан импортировал мороженое на $2,4 млн, передает Агентство по статистике.Всего республика закупал десерты в семи странах мира. Больше всего привезли из России (330 тонн) и Казахстана (127,2 тонны), Кыргызстана (16,4 тонны), Литвы (8,6 тонны) и Франции (7,4 тонны).Импорт мороженого увеличился на 190 тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Напомним, всего объем внешней торговли с января по апрель 2023 года достиг $19,6 млрд, что на 13,4% больше прошлогодних показателей. Экспорт составил $7,7 млрд, а импорт – $11,9 млрд.

https://uz.sputniknews.ru/20230204/rossiya-lidiruet-po-importu-uzbekskix-televizorov-32002342.html

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экономика, узбекистан, мороженое