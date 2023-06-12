https://uz.sputniknews.ru/20230612/begzod-raximboyev-velosport-chempionat-azii-tailand-serebro-35894988.html

Велогонщик из Узбекистана завоевал серебро на ЧА в Таиланде

Велогонщик из Узбекистана завоевал серебро на ЧА в Таиланде

Бегзод Рахимбоев отличилсяв программе групповой гонки среди юношей до 23 лет.

2023-06-12T09:14+0500

2023-06-12T09:14+0500

2023-06-12T09:20+0500

узбекистан

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спорт

чемпионат азии

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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Сборная Узбекистана по шоссейной велогонке завоевала очередную медаль на чемпионате Азии в Таиланде, сообщает НОК.Велогонщик Бегзод Рахимбоев получил серебряную медаль в программе групповой гонки среди юношей до 23 лет.Золото — у казахстанского спортсмена, бронза — у представителя ОАЭ. Это седьмая медаль сборной республики на данных соревнованиях. Таким образом, узбекистанцы завоевали в Таиланде 2 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые награды.Ранее Sputnik сообщал о том, что велогонщица из Узбекистана завоевала серебро на турнире в Сербии.

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