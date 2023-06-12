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https://uz.sputniknews.ru/20230612/begzod-raximboyev-velosport-chempionat-azii-tailand-serebro-35894988.html
Велогонщик из Узбекистана завоевал серебро на ЧА в Таиланде
Велогонщик из Узбекистана завоевал серебро на ЧА в Таиланде
Бегзод Рахимбоев отличилсяв программе групповой гонки среди юношей до 23 лет.
2023-06-12T09:14+0500
2023-06-12T09:20+0500
узбекистан
сборная узбекистана
велоспорт
медали
серебро
таиланд
спортивные соревнования
спорт
чемпионат азии
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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Сборная Узбекистана по шоссейной велогонке завоевала очередную медаль на чемпионате Азии в Таиланде, сообщает НОК.Велогонщик Бегзод Рахимбоев получил серебряную медаль в программе групповой гонки среди юношей до 23 лет.Золото — у казахстанского спортсмена, бронза — у представителя ОАЭ. Это седьмая медаль сборной республики на данных соревнованиях. Таким образом, узбекистанцы завоевали в Таиланде 2 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые награды.Ранее Sputnik сообщал о том, что велогонщица из Узбекистана завоевала серебро на турнире в Сербии.
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узбекистан сборная узбекистана велоспорт медали серебро таиланд спортивные соревнования спорт чемпионат азии
узбекистан сборная узбекистана велоспорт медали серебро таиланд спортивные соревнования спорт чемпионат азии

Велогонщик из Узбекистана завоевал серебро на ЧА в Таиланде

09:14 12.06.2023 (обновлено: 09:20 12.06.2023)
© пресс-служба Национального олимпийского комитета Велогонщик Бегзод Рахимбоев завоевал серебряную медаль на ЧА в Таиланде
Велогонщик Бегзод Рахимбоев завоевал серебряную медаль на ЧА в Таиланде - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.06.2023
© пресс-служба Национального олимпийского комитета
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Бегзод Рахимбоев отличился в программе групповой гонки среди юношей до 23 лет.
ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Сборная Узбекистана по шоссейной велогонке завоевала очередную медаль на чемпионате Азии в Таиланде, сообщает НОК.
Велогонщик Бегзод Рахимбоев получил серебряную медаль в программе групповой гонки среди юношей до 23 лет.
© пресс-служба Национального олимпийского комитета Велогонщик Бегзод Рахимбоев завоевал серебряную медаль на ЧА в Таиланде
Велогонщик Бегзод Рахимбоев завоевал серебряную медаль на ЧА в Таиланде - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.06.2023
Велогонщик Бегзод Рахимбоев завоевал серебряную медаль на ЧА в Таиланде
© пресс-служба Национального олимпийского комитета
Золото — у казахстанского спортсмена, бронза — у представителя ОАЭ.
Это седьмая медаль сборной республики на данных соревнованиях. Таким образом, узбекистанцы завоевали в Таиланде 2 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые награды.
Ранее Sputnik сообщал о том, что велогонщица из Узбекистана завоевала серебро на турнире в Сербии.
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