Из-за чего могут желтеть зубы — стоматолог

"Красное вино меняет цвет эмали. Черника, смородина окрашивают зубы, у малины не такой яркий пигмент, но после отбеливания зубов ее тоже есть нельзя. Лимон, наоборот, может отбеливать зубы, но если у вас кариес, этот фрукт может вызывать неприятные ощущения. Что касается чая, я не знаю, сколько надо выпить чашек, причем очень крепкого чифиря, чтобы он изменил цвет зубов. Для кофе или кока-колы есть лайфхак — можно пить через соломинку, тогда зубы страдать не будут", — посоветовала специалист.