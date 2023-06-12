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Из-за чего могут желтеть зубы — стоматолог
Из-за чего могут желтеть зубы — стоматолог
Цвет эмали может меняться не только из-за продуктов питания.
2023-06-12T22:00+0500
2023-06-12T22:00+0500
это интересно
стоматолог
здоровье
мнение эксперта
зубы
продукты
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О том, какие факторы влияют на цвет зубов и что делать, если эмаль потемнела или пожелтела, рассказала врач стоматолог-терапевт высшей категории Наталья Кадькалова в интервью радио Sputnik.Существует мнение, что зубы желтеют из-за употребления большого количества кофе. Некоторые продукты действительно могут стать причиной окрашивания зубов.А чтобы снизить действие красителей, она рекомендовала после каждого приема пищи чистить зубы или полоскать рот.По словам стоматолога, причиной изменения цвета эмали могут быть не только продукты питания.Также она добавила, что если вы живете в месте, где воду фторируют, пользоваться фторсодержащей зубной пастой нельзя.Ранее диетолог посоветовала, что лучше пить на завтрак.
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здоровье зубы мнение эксперта стоматолог это интересно продукты
здоровье зубы мнение эксперта стоматолог это интересно продукты

Из-за чего могут желтеть зубы — стоматолог

22:00 12.06.2023
© Sputnik / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкРабота клинической стоматологической поликлиники
Работа клинической стоматологической поликлиники - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.06.2023
© Sputnik / Кирилл Брага
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Цвет эмали может меняться не только из-за продуктов питания.
О том, какие факторы влияют на цвет зубов и что делать, если эмаль потемнела или пожелтела, рассказала врач стоматолог-терапевт высшей категории Наталья Кадькалова в интервью радио Sputnik.
Существует мнение, что зубы желтеют из-за употребления большого количества кофе. Некоторые продукты действительно могут стать причиной окрашивания зубов.

"Красное вино меняет цвет эмали. Черника, смородина окрашивают зубы, у малины не такой яркий пигмент, но после отбеливания зубов ее тоже есть нельзя. Лимон, наоборот, может отбеливать зубы, но если у вас кариес, этот фрукт может вызывать неприятные ощущения. Что касается чая, я не знаю, сколько надо выпить чашек, причем очень крепкого чифиря, чтобы он изменил цвет зубов. Для кофе или кока-колы есть лайфхак — можно пить через соломинку, тогда зубы страдать не будут", — посоветовала специалист.

© Sputnik / Алексей КуденкоЯгоды
Ягоды - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.06.2023
Ягоды
© Sputnik / Алексей Куденко
© Foto : PxhereЛимон
Лимон - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.06.2023
Лимон
© Foto : Pxhere
CC0 / Unsplash.com / Giorgio Encinas / Улыбка
Улыбка - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.06.2023
Улыбка
CC0 / Unsplash.com / Giorgio Encinas /
© Sputnik/Виктор ТолочкоЧай и металлическая кружка (фото носит иллюстративный характер)
Чай и металлическая кружка (фото носит иллюстративный характер) - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.06.2023
Чай и металлическая кружка (фото носит иллюстративный характер)
© Sputnik/Виктор Толочко
© Sputnik / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЧашка кофе.
Чашка кофе. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.06.2023
Чашка кофе.
© Sputnik / Павел Лисицын
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Перейти в фотобанк
А чтобы снизить действие красителей, она рекомендовала после каждого приема пищи чистить зубы или полоскать рот.
© AFP 2023 / SPENCER PLATTЗубная щетка
Зубная щетка - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.06.2023
Зубная щетка
© AFP 2023 / SPENCER PLATT
По словам стоматолога, причиной изменения цвета эмали могут быть не только продукты питания.

"Потемнение зубов может вызвать прием некоторых антибиотиков, а также бесконтрольный прием любых препаратов, в том числе БАД. Также определенные заболевания желудочно-кишечного тракта могут вызывать особый налет на зубах: если стоматолог его видит, он сразу понимает, что пациента надо отправить к гастроэнтерологу. Причиной изменения цвета может быть увеличение концентрации фтора в воде. Если повышается уровень фтора в организме, это может проявляться в виде коричневых пятен на зубах”, — объяснила Кадькалова.

Также она добавила, что если вы живете в месте, где воду фторируют, пользоваться фторсодержащей зубной пастой нельзя.
Ранее диетолог посоветовала, что лучше пить на завтрак.
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