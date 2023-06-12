https://uz.sputniknews.ru/20230612/zavtrak-napitok-zdorove-mnenie-eksperta-35890604.html

Что лучше пить на завтрак – совет диетолога

Что лучше пить на завтрак – совет диетолога

Эксперт поделилась советом, какой напиток лучше пить в начале дня.

2023-06-12T07:05+0500

2023-06-12T07:05+0500

2023-06-12T07:05+0500

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На завтра лучше отказаться от кофе и пить чай, рассказала диетолог Елена Соломатина в беседе с "Pravda.Ru".В чае содержится много полезных антиоксидантов, которые благоприятно влияют на человеческий организм.При этом натуральный кофе тоже богат полезными веществами. Но этот напиток не стоит пить на голодный желудок, потому что он усиливает выработку желудочного сока.Также Соломатина добавила, что к чаю хорошо подойдет бутерброд с сыром, не с колбасой, потому что в ней много жира, соли, фосфатов и нитрита натрия.

https://uz.sputniknews.ru/20230508/vrach-diyetolog-izbytok-sladosti-zabolevaniya-34742947.html

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