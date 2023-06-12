https://uz.sputniknews.ru/20230612/zavtrak-napitok-zdorove-mnenie-eksperta-35890604.html
Что лучше пить на завтрак – совет диетолога
Что лучше пить на завтрак – совет диетолога
Эксперт поделилась советом, какой напиток лучше пить в начале дня.
2023-06-12T07:05+0500
2023-06-12T07:05+0500
2023-06-12T07:05+0500
это интересно
мнение эксперта
здоровье
общество
советы
врач
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0c/0e/21792489_0:147:2048:1299_1920x0_80_0_0_36a43e9945d564ef12ba98732aad7d62.jpg
На завтра лучше отказаться от кофе и пить чай, рассказала диетолог Елена Соломатина в беседе с "Pravda.Ru".В чае содержится много полезных антиоксидантов, которые благоприятно влияют на человеческий организм.При этом натуральный кофе тоже богат полезными веществами. Но этот напиток не стоит пить на голодный желудок, потому что он усиливает выработку желудочного сока.Также Соломатина добавила, что к чаю хорошо подойдет бутерброд с сыром, не с колбасой, потому что в ней много жира, соли, фосфатов и нитрита натрия.
https://uz.sputniknews.ru/20230508/vrach-diyetolog-izbytok-sladosti-zabolevaniya-34742947.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0c/0e/21792489_0:0:2048:1537_1920x0_80_0_0_453fd47ac2101b267bb25fc65de9802f.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мнение эксперта, здоровье, общество, советы, врач
мнение эксперта, здоровье, общество, советы, врач
Что лучше пить на завтрак – совет диетолога
Эксперт поделилась советом, какой напиток лучше пить в начале дня.
На завтра лучше отказаться от кофе и пить чай, рассказала диетолог Елена Соломатина в беседе с "Pravda.Ru".
В чае содержится много полезных антиоксидантов, которые благоприятно влияют на человеческий организм.
"L-теанин — аминокислота, которая очень хорошо укрепляет когнитивные способности человека. Её даже продают в виде добавок. Танины хорошо связывают патогенную микрофлору — грибки, бактерии, то есть оказывают бактерицидное действие на ротовую полость", — отметила эксперт.
При этом натуральный кофе тоже богат полезными веществами. Но этот напиток не стоит пить на голодный желудок, потому что он усиливает выработку желудочного сока.
"Слизистая может просто обжигаться. А вот выпив кофе между едой человек получает порцию антиоксидантов, стимулирует метаболизм, освежает мозг", — объяснила врач.
Также Соломатина добавила, что к чаю хорошо подойдет бутерброд с сыром, не с колбасой, потому что в ней много жира, соли, фосфатов и нитрита натрия.