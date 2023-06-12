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https://uz.sputniknews.ru/20230612/italiya-gran-pri-taekvondo-ulugbek-rashitov-uzbekistan-zoloto-nikita-rafalovich-serebro-35909729.html
Таэквондисты из Узбекистана завершили Гран-при в Италии с историческим результатом
Таэквондисты из Узбекистана завершили Гран-при в Италии с историческим результатом
В Риме подвели итоги Гран-при по таэквондо WT. Сборная Узбекистана, впервые на таких соревнованиях ,завоевала одну золотую и одну серебряную медаль.
2023-06-12T17:16+0500
2023-06-12T17:37+0500
узбекистан
таэквондо
италия
рим
сборная узбекистана
спорт
золотая медаль
серебро
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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. В столице Италии Риме завершился гран-при по таэквондо WT, в котором сборная Узбекистана завоевала одну золотую и одну серебряную медали, сообщает НОК.Улугбек Рашитов, выступавший в весовой категории до 68 кг, в финале встретился с венгром Левенте Марком Жозса. Узбекистанец одолел соперника со счетом 2:0 и стал обладателем высшей награды.Никита Рафалович (+80 кг) завоевал серебро, уступив в финале представителю Великобритании Кейдену Каннингему.Это первое золото Узбекистана на состязаниях Гран-при по таэквондо за последние 8 лет. Кроме того, сборная республики еще ни разу не получала на одном Гран-при золотую и серебряную награды, и это стало историческим результатом.Напомним, что на соревнованиях серии Гран-при могут выступать только спортсмены, входящие в мировой рейтинг 32-х сильнейших. Семь узбекистанцев — в этом списке.Гран-при — это турнир классификации G-6, в котором таэквондисты, победившие в каждой весовой категории, получают 60 очков на пути к Олимпийским играм Париж-2024.Ранее Sputnik сообщал об успешном выступлении велогонщика из Узбекистана на ЧА в Таиланде.
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узбекистан таэквондо италия рим сборная узбекистана золотая медаль серебро спорт
узбекистан таэквондо италия рим сборная узбекистана золотая медаль серебро спорт

Таэквондисты из Узбекистана завершили Гран-при в Италии с историческим результатом

17:16 12.06.2023 (обновлено: 17:37 12.06.2023)
© пресс-служба Национального олимпийского комитета Таэквондисты Узбекистана завоевали золотую и серебряную медали на Гран-при в Италии
Таэквондисты Узбекистана завоевали золотую и серебряную медали на Гран-при в Италии - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.06.2023
© пресс-служба Национального олимпийского комитета
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В Риме подвели итоги Гран-при по таэквондо WT. Сборная Узбекистана впервые на таких соревнованиях завоевала одно золото и одно серебро.
ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. В столице Италии Риме завершился гран-при по таэквондо WT, в котором сборная Узбекистана завоевала одну золотую и одну серебряную медали, сообщает НОК.
Улугбек Рашитов, выступавший в весовой категории до 68 кг, в финале встретился с венгром Левенте Марком Жозса. Узбекистанец одолел соперника со счетом 2:0 и стал обладателем высшей награды.
Никита Рафалович (+80 кг) завоевал серебро, уступив в финале представителю Великобритании Кейдену Каннингему.
Это первое золото Узбекистана на состязаниях Гран-при по таэквондо за последние 8 лет. Кроме того, сборная республики еще ни разу не получала на одном Гран-при золотую и серебряную награды, и это стало историческим результатом.
Напомним, что на соревнованиях серии Гран-при могут выступать только спортсмены, входящие в мировой рейтинг 32-х сильнейших. Семь узбекистанцев — в этом списке.
Гран-при — это турнир классификации G-6, в котором таэквондисты, победившие в каждой весовой категории, получают 60 очков на пути к Олимпийским играм Париж-2024.
Ранее Sputnik сообщал об успешном выступлении велогонщика из Узбекистана на ЧА в Таиланде.
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