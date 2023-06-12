https://uz.sputniknews.ru/20230612/kamaz-uzbekistan-trudoustroystvo-rossiya-35913891.html

"КамАз" приглашает узбекистанцев на работу в Россию

"КамАз" приглашает узбекистанцев на работу в Россию

"КамАз" проводит мероприятия, на которых рассказывает о трудоустройстве в России.

2023-06-12T20:45+0500

2023-06-12T20:45+0500

2023-06-12T20:45+0500

узбекистан

пао камаз

трудоустройство

россия

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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. В Узбекистане стартовали Дни "КамАза", в течение которых узбекистанцам рассказывают о возможностях трудоустройства в России, передает РИА Новости.В Ташкенте мероприятия проходят с 12 по 13 июня, а в Самарканде с 15 по 16 июня. В них могут принять участие выпускники высших и профессиональных учебных заведений республики. Ранее заместитель гендиректора "КамАза" Жанна Халиуллина рассказала, что предприятие планирует обучать локальных специалистов базовым навыкам по востребованным профессиям, чтобы потом привлечь их на работу в России.По данным министерства высшего образования, науки и инноваций Узбекистана, сейчас на предприятии "КамАз" работают 1,8 тыс. специалистов из республики.

https://uz.sputniknews.ru/20230608/malginov-otnosheniya-rossii-i-uzbekistana-35824580.html

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