https://uz.sputniknews.ru/20230612/nukuss-delo-apellyatsiya-35911882.html

Нукусское дело: как прошло обжалование приговоров

Нукусское дело: как прошло обжалование приговоров

5 освободили в зале суда, 16 изменили наказание, а 7 приговор не изменили.

2023-06-12T17:44+0500

2023-06-12T17:44+0500

2023-06-12T17:44+0500

политика

узбекистан

верховный суд узбекистана

нукус

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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Верховный суда Узбекистана рассмотрел апелляционные жалобы 28 осужденных по беспорядкам в Нукусе в 2022 году, передает пресс-служба суда.Согласно постановлению Верховного суда, 21 подсудимому заменили наказание на более мягкое, еще 7 подсудимым приговор оставили прежним.Апелляционные жалобы удовлетворили:Апелляционные жалобы частично удовлетворили:Апелляционные жалобы не удовлетворили:Ислама Полатова, Полата Есенгельдиева, Исламбека Аитмуратова, Ислама Сапарова и Рахимжана Жумабаева освободили прямо в зале суда.Также имущество подсудимых, изъятое для возмещения ущерба в рамках уголовного дела, вернут Надирбаеву, Бахиеву, Бауетдинову, Жумабекову, Есенгельдиеву, Досымбетову, Досназарову, Жумабаеву и Таджимуратову.

https://uz.sputniknews.ru/20230317/sud-vynes-prigovor-esche-39-uchastnikam-sobytiy-v-nukuse-32992191.html

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