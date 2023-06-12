Нукусское дело: как прошло обжалование приговоров
© Pexels / EKATERINA BOLOVTSOVAСудейский молоток
© Pexels / EKATERINA BOLOVTSOVA
Пятерых подсудимых освободили в зале суда, шестнадцати изменили наказание на более мягкое, а семерым приговор оставили без изменений.
ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Верховный суда Узбекистана рассмотрел апелляционные жалобы 28 осужденных по беспорядкам в Нукусе в 2022 году, передает пресс-служба суда.
Согласно постановлению Верховного суда, 21 подсудимому заменили наказание на более мягкое, еще 7 подсудимым приговор оставили прежним.
Апелляционные жалобы удовлетворили:
Исламу Полатову — 5 лет лишения свободы заменили на 5 лет ограничения свободы;
Полату Есенгельдиеву и Исламбеку Аитмуратову — 6 лет лишения свободы заменили на 5 лет ограничения свободы;
Исламу Сапарову и Рахимжану Жумабаеву — 7 лет лишения свободы заменили на 5 лет ограничения свободы.
Апелляционные жалобы частично удовлетворили:
Даулеткелди Надирбаеву и Айдосу Есемуратову — сократили срок заключения с 7 лет лишения свободы до 5 лет;
Заирбеку Пиржанову, Куанышбай Бахиеву, Руслану Баимбетову, Рустаму Досымбетову и Азамату Алланазарову, Адилбеку Сариеву, Конгратбай Бекполатову — сократили срок лишения свободы с 7 лет до 6 лет;
Нусрету Бауетдинову — сократили срок лишения свободы с 7,5 лет до 5,5 лет;
Замирбеку Таджимуратову и Асылбеку Омирзакову — сократили срок лишения свободы с 8 лет до 7 лет;
Камалу Ешжанову, Нурсултану Байлепесову и Алпамысу Жумабекову — сократили срок лишения свободы с 6 лет до 5 лет;
Нурсултану Дуйсенбаеву — сократили срок лишения свободы с 7,5 лет до 5 лет.
Апелляционные жалобы не удовлетворили:
Куанышбаю Бегалиеву, Нуратдийину Хабипову, Дауранбеку Раманову, Шарапату Аширбекову, Омирбеку Курбанову, Манасу Рахманову и Оралбаю Доссназарову — ранее вынесенные приговоры оставили без изменений.
Ислама Полатова, Полата Есенгельдиева, Исламбека Аитмуратова, Ислама Сапарова и Рахимжана Жумабаева освободили прямо в зале суда.
Также имущество подсудимых, изъятое для возмещения ущерба в рамках уголовного дела, вернут Надирбаеву, Бахиеву, Бауетдинову, Жумабекову, Есенгельдиеву, Досымбетову, Досназарову, Жумабаеву и Таджимуратову.
17 марта, 15:36