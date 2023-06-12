https://uz.sputniknews.ru/20230612/severnaya-koreya-kim-chen-yn-pozdravleniye-vladimir-putin-den-rossii-35902260.html
Ким Чен Ын выразил поддержку России и пожелал ей процветания и побед
Ким Чен Ын выразил поддержку России и пожелал ей процветания и побед
Северокорейский лидер направил Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю Дня России.
2023-06-12T14:24+0500
2023-06-12T14:24+0500
2023-06-12T14:24+0500
россия
владимир путин
сеул
москва
южная корея
ким чен ын
поздравление
день россии
в мире
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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с Днем России, выразив полную поддержку и солидарность с российским народом, и пожелав ему процветания и побед, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).Об этом сообщает РИА Новости.Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме от имени правительства КНДР и всего северокорейского народа отметил, что история развития России и ее культура, которыми можно гордиться, имеют "глубокие корни", а страна прошла "овеянный славой путь" развития, демонстрируя достоинство и мощь.По его словам, сейчас "стойкий и мудрый" народ России под руководством Путина борется против сил, "пытающихся подорвать суверенитет, безопасность" страны и нарушить ее мирную жизнь.Также он подчеркнул, что северокорейский народ выражает "полную поддержку и солидарность" россиянам, которые стремятся защищать суверенные права и интересы своей страны, выступают за международную справедливость и против "своеволия и произвола империалистов".Кроме того, Ким Чен Ын выразил готовность и дальше укреплять добрососедские отношения и стратегическое сотрудничество между Пхеньяном и Москвой.Северокорейский лидер также пожелал Путину здоровья и успехов в работе, а российскому народу — вечного процветания, развития и победы.9 июня посол России в Сеуле сообщил, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль поздравил Путина с Днем России, но содержание послания не раскрыл.Ранее Трамп рассказал, лидеров каких стран считает умнейшими людьми.
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россия москва владимир пути южная корея сеул ким чен ын поздравление день россии в мире
россия москва владимир пути южная корея сеул ким чен ын поздравление день россии в мире
Ким Чен Ын выразил поддержку России и пожелал ей процветания и побед
Северокорейский лидер направил Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю Дня России.
ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с Днем России, выразив полную поддержку и солидарность с российским народом, и пожелав ему процветания и побед, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
Об этом сообщает РИА Новости.
Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме от имени правительства КНДР и всего северокорейского народа отметил, что история развития России и ее культура, которыми можно гордиться, имеют "глубокие корни", а страна прошла "овеянный славой путь" развития, демонстрируя достоинство и мощь.
По его словам, сейчас "стойкий и мудрый" народ России под руководством Путина борется против сил, "пытающихся подорвать суверенитет, безопасность" страны и нарушить ее мирную жизнь.
"Справедливость обязательно побеждает, и российский народ продолжит прославлять характерную для него и традиционную историю побед", — уверен глава КНДР.
Также он подчеркнул, что северокорейский народ выражает "полную поддержку и солидарность" россиянам, которые стремятся защищать суверенные права и интересы своей страны, выступают за международную справедливость и против "своеволия и произвола империалистов".
"Корейско-российская дружба, продолжающаяся из века в век, выдерживая всевозможные исторические испытания, является ценным стратегическим активом наших стран, и незыблемой позицией КНДР является непрерывное дальнейшее развитие добрососедских отношений и сотрудничества (с Россией — ред.) в соответствии с требованиями нового времени", — говорится в телеграмме.
Кроме того, Ким Чен Ын выразил готовность и дальше укреплять добрососедские отношения и стратегическое сотрудничество между Пхеньяном и Москвой.
Северокорейский лидер также пожелал Путину здоровья и успехов в работе, а российскому народу — вечного процветания, развития и победы.
9 июня посол России в Сеуле сообщил, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль поздравил Путина с Днем России, но содержание послания не раскрыл.
Ранее Трамп
рассказал, лидеров каких стран считает умнейшими людьми.