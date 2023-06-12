https://uz.sputniknews.ru/20230612/severnaya-koreya-kim-chen-yn-pozdravleniye-vladimir-putin-den-rossii-35902260.html

Ким Чен Ын выразил поддержку России и пожелал ей процветания и побед

Ким Чен Ын выразил поддержку России и пожелал ей процветания и побед

Северокорейский лидер направил Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю Дня России.

2023-06-12T14:24+0500

2023-06-12T14:24+0500

2023-06-12T14:24+0500

россия

владимир путин

сеул

москва

южная корея

ким чен ын

поздравление

день россии

в мире

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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с Днем России, выразив полную поддержку и солидарность с российским народом, и пожелав ему процветания и побед, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).Об этом сообщает РИА Новости.Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме от имени правительства КНДР и всего северокорейского народа отметил, что история развития России и ее культура, которыми можно гордиться, имеют "глубокие корни", а страна прошла "овеянный славой путь" развития, демонстрируя достоинство и мощь.По его словам, сейчас "стойкий и мудрый" народ России под руководством Путина борется против сил, "пытающихся подорвать суверенитет, безопасность" страны и нарушить ее мирную жизнь.Также он подчеркнул, что северокорейский народ выражает "полную поддержку и солидарность" россиянам, которые стремятся защищать суверенные права и интересы своей страны, выступают за международную справедливость и против "своеволия и произвола империалистов".Кроме того, Ким Чен Ын выразил готовность и дальше укреплять добрососедские отношения и стратегическое сотрудничество между Пхеньяном и Москвой.Северокорейский лидер также пожелал Путину здоровья и успехов в работе, а российскому народу — вечного процветания, развития и победы.9 июня посол России в Сеуле сообщил, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль поздравил Путина с Днем России, но содержание послания не раскрыл.Ранее Трамп рассказал, лидеров каких стран считает умнейшими людьми.

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