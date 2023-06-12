https://uz.sputniknews.ru/20230612/tashkent-otklyucheniye-sveta-12-iyun-yakkasaray-yashnabad-prichina-remont-35897135.html
Где в Ташкенте сегодня отключат свет — адреса
Где в Ташкенте сегодня отключат свет — адреса
В нескольких районах столицы приостановят подачу электроэнергии в связи с ремонтными работами.
2023-06-12T10:32+0500
2023-06-12T10:32+0500
2023-06-12T10:33+0500
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ташкент
электричество
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ремонт
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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Чтобы обеспечить потребителей качественной и стабильной электроэнергией, а также предотвратить возможные аварии на подстанциях, сегодня, 12 июня, временно приостановят подачу электроэнергии на нескольких улицах в некоторых районах Ташкента. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.В связи с ремонтными работами свет отключат по следующим адресам:Ранее Sputnik сообщал о том, в каких махаллях Ташкента улучшат электроснабжение.
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узбекистан ташкент электричество ремонт общество
Где в Ташкенте сегодня отключат свет — адреса
10:32 12.06.2023 (обновлено: 10:33 12.06.2023)
В нескольких районах столицы приостановят подачу электроэнергии в связи с ремонтными работами.
ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik.
Чтобы обеспечить потребителей качественной и стабильной электроэнергией, а также предотвратить возможные аварии на подстанциях, сегодня, 12 июня, временно приостановят подачу электроэнергии на нескольких улицах в некоторых районах Ташкента. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
В связи с ремонтными работами свет отключат по следующим адресам:
ул У. Насира, К. Яшина, Джамбила, Тадбиркор и Мирахмедова Яккасарайского района с 10.00 до 17.00;
ул.Шахсанам, Латофат и Бунёдкор Яшнабадского района с 10.00 до 17.00.
Ранее Sputnik
сообщал о том, в каких махаллях Ташкента улучшат электроснабжение.