https://uz.sputniknews.ru/20230612/tashkent-otklyucheniye-sveta-12-iyun-yakkasaray-yashnabad-prichina-remont-35897135.html

Где в Ташкенте сегодня отключат свет — адреса

Где в Ташкенте сегодня отключат свет — адреса

В нескольких районах столицы приостановят подачу электроэнергии в связи с ремонтными работами.

2023-06-12T10:32+0500

2023-06-12T10:32+0500

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узбекистан

ташкент

электричество

общество

ремонт

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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Чтобы обеспечить потребителей качественной и стабильной электроэнергией, а также предотвратить возможные аварии на подстанциях, сегодня, 12 июня, временно приостановят подачу электроэнергии на нескольких улицах в некоторых районах Ташкента. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.В связи с ремонтными работами свет отключат по следующим адресам:Ранее Sputnik сообщал о том, в каких махаллях Ташкента улучшат электроснабжение.

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