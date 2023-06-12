https://uz.sputniknews.ru/20230612/uzbekistan-besplatno-ozdorovleniye-uchitelya-vospitateli-aktsiya-35900555.html

В Узбекистане бесплатно оздоровят школьных учителей и воспитателей детсадов

В Узбекистане бесплатно оздоровят школьных учителей и воспитателей детсадов

Акцию “Месячник здоровья учителей и наставников" инициировало Министерство здравоохранения республики. С 1 июня по 1 августа 2023 года работники сферы образования пройдут профилактические и углубленные медосмотры.

2023-06-12T12:45+0500

2023-06-12T12:45+0500

2023-06-12T12:45+0500

узбекистан

минздрав узбекистана

медосмотр

учителя

воспитательница

акция

здоровье

общество

школы

детские сады

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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. С 1 июля в Узбекистане стартует акция по бесплатному оздоровлению школьных учителей и воспитателей детских садов, сообщает Минздрав.До 1 августа они пройдут профилактические и углубленные медицинские осмотры, а также скрининговые обследования.По итогам медицинских осмотров:Кроме того, медицинские бригады проведут выездные обследования в отдаленных и приграничных районах.В настоящее время, в Узбекистане более 510 тыс. учителей обучают свыше 6,3 млн учеников в 10 118 общеобразовательных школах.Количество дошкольных образовательных организаций республики — 29 420, в них воспитывают 2,1 млн детей.Ранее Минздрав объявил акцию здоровья для детей с инвалидностью.

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