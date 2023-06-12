https://uz.sputniknews.ru/20230612/uzbekistan-besplatno-ozdorovleniye-uchitelya-vospitateli-aktsiya-35900555.html
В Узбекистане бесплатно оздоровят школьных учителей и воспитателей детсадов
В Узбекистане бесплатно оздоровят школьных учителей и воспитателей детсадов
Акцию “Месячник здоровья учителей и наставников" инициировало Министерство здравоохранения республики. С 1 июня по 1 августа 2023 года работники сферы образования пройдут профилактические и углубленные медосмотры.
2023-06-12T12:45+0500
2023-06-12T12:45+0500
2023-06-12T12:45+0500
узбекистан
минздрав узбекистана
медосмотр
учителя
воспитательница
акция
здоровье
общество
школы
детские сады
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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. С 1 июля в Узбекистане стартует акция по бесплатному оздоровлению школьных учителей и воспитателей детских садов, сообщает Минздрав.До 1 августа они пройдут профилактические и углубленные медицинские осмотры, а также скрининговые обследования.По итогам медицинских осмотров:Кроме того, медицинские бригады проведут выездные обследования в отдаленных и приграничных районах.В настоящее время, в Узбекистане более 510 тыс. учителей обучают свыше 6,3 млн учеников в 10 118 общеобразовательных школах.Количество дошкольных образовательных организаций республики — 29 420, в них воспитывают 2,1 млн детей.Ранее Минздрав объявил акцию здоровья для детей с инвалидностью.
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узбекистан здоровье минздрав узбекистана акция воспитательница учителя медосмотр школы детские сады общество
узбекистан здоровье минздрав узбекистана акция воспитательница учителя медосмотр школы детские сады общество
В Узбекистане бесплатно оздоровят школьных учителей и воспитателей детсадов
Акцию “Месячник здоровья учителей и наставников" инициировало министерство здравоохранения республики. С 1 июня по 1 августа 2023 года работники сферы образования пройдут профилактические и углубленные медосмотры.
ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik.
С 1 июля в Узбекистане стартует акция по бесплатному оздоровлению школьных учителей и воспитателей детских садов, сообщает Минздрав.
До 1 августа они пройдут профилактические и углубленные медицинские осмотры, а также скрининговые обследования.
“Для этого в первую очередь из числа работников сферы образования будет сформирован список нуждающихся в медицинской помощи лиц, после чего они будут разделены на соответствующие группы с учетом возраста, пола и состояния здоровья. Затем они пройдут профилактические и углубленные обследования под наблюдением специальных медицинских бригад, — говорится в сообщении.
По итогам медицинских осмотров:
лиц, у которых впервые выявлены хронические заболевания, возьмут под диспансерное наблюдение и назначат индивидуальное лечение;
группа больных с острыми и хроническими заболеваниями пройдет лечение в дневных стационарах первичного звена в амбулаторных условиях, а нуждающихся в стационарной помощи направят в районные, городские и областные медучреждения;
больным, которым требуется высокотехнологичная специализированная медицинская помощь, выдадут льготные направления в областные и республиканские учреждения.
Кроме того, медицинские бригады проведут выездные обследования в отдаленных и приграничных районах.
В настоящее время, в Узбекистане более 510 тыс. учителей обучают свыше 6,3 млн учеников в 10 118 общеобразовательных школах.
Количество дошкольных образовательных организаций республики — 29 420, в них воспитывают 2,1 млн детей.
Ранее Минздрав
объявил акцию здоровья для детей с инвалидностью.