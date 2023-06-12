https://uz.sputniknews.ru/20230612/uzbekistan-eksport-med-truby-lidery-zakupki-statistika-35899279.html

Куда и на какую сумму Узбекистан экспортировал медные трубы с начала года

Куда и на какую сумму Узбекистан экспортировал медные трубы с начала года

За 4 месяца республика экспортировала медные трубы более чем на $60 млн. Лидеры по закупкам — Турция и Россия.

2023-06-12T11:32+0500

2023-06-12T11:32+0500

2023-06-12T11:32+0500

узбекистан

экспорт

статистика

закупка

лидер

экономика

турция

россия

медные трубы

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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. В январе — апреле 2023 года Узбекистан отправил медные трубы на сумму $64,4 млн в 12 зарубежных стран, сообщает Агентство статистики.По сравнению с таким же периодом прошлого года, объем экспорта этой продукции превысил 2,2 тыс. тонн.Больше всего медных труб республика экспортировала в Турцию — 4,2 тыс. тонн и Россию — 1,8 тыс. тонн. Среди других стран — Казахстан (292 тонны), Кыргызстан (159 тонн), Беларусь (121 тонна), Азербайджан (118 тонн).Ранее Sputnik сообщал о том, во сколько стран за 4 месяца текущего года республика экспортировала обувь.

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