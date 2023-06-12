https://uz.sputniknews.ru/20230612/uzbekistan-eksport-med-truby-lidery-zakupki-statistika-35899279.html
Куда и на какую сумму Узбекистан экспортировал медные трубы с начала года
Куда и на какую сумму Узбекистан экспортировал медные трубы с начала года
За 4 месяца республика экспортировала медные трубы более чем на $60 млн. Лидеры по закупкам — Турция и Россия.
2023-06-12T11:32+0500
2023-06-12T11:32+0500
2023-06-12T11:32+0500
узбекистан
экспорт
статистика
закупка
лидер
экономика
турция
россия
медные трубы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/0c/35899383_0:32:540:336_1920x0_80_0_0_7dc02b78827cf64d2055b8165666001a.jpg
ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. В январе — апреле 2023 года Узбекистан отправил медные трубы на сумму $64,4 млн в 12 зарубежных стран, сообщает Агентство статистики.По сравнению с таким же периодом прошлого года, объем экспорта этой продукции превысил 2,2 тыс. тонн.Больше всего медных труб республика экспортировала в Турцию — 4,2 тыс. тонн и Россию — 1,8 тыс. тонн. Среди других стран — Казахстан (292 тонны), Кыргызстан (159 тонн), Беларусь (121 тонна), Азербайджан (118 тонн).Ранее Sputnik сообщал о том, во сколько стран за 4 месяца текущего года республика экспортировала обувь.
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/0c/35899383_10:0:466:342_1920x0_80_0_0_dc69afcb1a02e487fab2d0a2fb528093.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан экспорт медные трубы статистика лидер закупка турция россия экономика
узбекистан экспорт медные трубы статистика лидер закупка турция россия экономика
Куда и на какую сумму Узбекистан экспортировал медные трубы с начала года
За 4 месяца республика экспортировала медные трубы более чем на $60 млн. Лидеры по закупкам — Турция и Россия.
ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik.
В январе — апреле 2023 года Узбекистан отправил медные трубы на сумму $64,4 млн в 12 зарубежных стран, сообщает Агентство статистики.
По сравнению с таким же периодом прошлого года, объем экспорта этой продукции превысил 2,2 тыс. тонн.
Больше всего медных труб республика экспортировала в Турцию — 4,2 тыс. тонн и Россию — 1,8 тыс. тонн. Среди других стран — Казахстан (292 тонны), Кыргызстан (159 тонн), Беларусь (121 тонна), Азербайджан (118 тонн).
Ранее Sputnik
сообщал о том, во сколько стран за 4 месяца текущего года республика экспортировала обувь.