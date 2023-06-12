https://uz.sputniknews.ru/20230612/uzbekistan-obuv-eksport-lidery-zakupki-statistika-35895550.html

Узбекистан за 4 месяца экспортировал обувь в 11 стран — кто лидер по закупкам

Узбекистан за 4 месяца экспортировал обувь в 11 стран — кто лидер по закупкам

За январь-апрель 2023 года республика отправила на экспорт 8,4 млн пар обуви на $12,5. Самый высокий спрос на узбекскую обувь зафиксировали в Казахстане.

2023-06-12T09:48+0500

2023-06-12T09:48+0500

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узбекистан

экспорт

статистика

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казахстан

обувь

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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. В период с января по апрель 2023 года Узбекистан экспортировал в 11 зарубежных стран 8,4 млн пар обуви на сумму $12,5 млн, сообщает Агентство статистики.Лидеры по закупкам:Регионы — лидеры по зарубежным поставкам обуви:Ранее Sputnik сообщал о том, какая страна закупила больше всего узбекского трикотажа за этот же период.

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