https://uz.sputniknews.ru/20230612/uzbekistan-obuv-eksport-lidery-zakupki-statistika-35895550.html
Узбекистан за 4 месяца экспортировал обувь в 11 стран — кто лидер по закупкам
Узбекистан за 4 месяца экспортировал обувь в 11 стран — кто лидер по закупкам
За январь-апрель 2023 года республика отправила на экспорт 8,4 млн пар обуви на $12,5. Самый высокий спрос на узбекскую обувь зафиксировали в Казахстане.
2023-06-12T09:48+0500
2023-06-12T09:48+0500
2023-06-12T10:58+0500
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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. В период с января по апрель 2023 года Узбекистан экспортировал в 11 зарубежных стран 8,4 млн пар обуви на сумму $12,5 млн, сообщает Агентство статистики.Лидеры по закупкам:Регионы — лидеры по зарубежным поставкам обуви:Ранее Sputnik сообщал о том, какая страна закупила больше всего узбекского трикотажа за этот же период.
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узбекистан экспорт статистика закупка лидер казахстан обувь экономика
узбекистан экспорт статистика закупка лидер казахстан обувь экономика
Узбекистан за 4 месяца экспортировал обувь в 11 стран — кто лидер по закупкам
09:48 12.06.2023 (обновлено: 10:58 12.06.2023)
За январь — апрель 2023 года республика отправила на экспорт 8,4 млн пар обуви на $12,5 млн. Самый высокий спрос на узбекскую обувь зафиксировали в Казахстане.
ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. В период с января по апрель 2023 года Узбекистан экспортировал в 11 зарубежных стран 8,4 млн пар обуви на сумму $12,5 млн, сообщает Агентство статистики.
Таджикистан — 1,3 млн пар
Регионы — лидеры по зарубежным поставкам обуви:
Андижанская область — $5,6 млн
Самаркандская область — $2,2 млн
Ферганская область — $2 млн
Хорезмская область — $1,3 млн
Ранее Sputnik
сообщал о том, какая страна закупила больше всего узбекского трикотажа за этот же период.