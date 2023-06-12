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https://uz.sputniknews.ru/20230612/uzbekistan-kyrgyzstan-import-myaso-moloko-35913486.html
Узбекистан упростит импорт мяса и молока из Кыргызстана
Узбекистан упростит импорт мяса и молока из Кыргызстана
Страны рассматривают идею создания "зеленых коридоров" для продуктов.
2023-06-12T20:06+0500
2023-06-12T20:06+0500
экономика
узбекистан
продукты
импорт
кыргызстан
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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Узбекистан готов включить кыргызстанские предприятия по переработке молока, мяса и рыбы в реестр импортеров.Этот вопрос обсуждался на встрече чрезвычайного и полномочного посла Кыргызстана в Узбекистане Мусы Джаманбаева с председателем Государственного комитета по ветеринарии и развитию животноводства Узбекистана Бахромжоном Наркобиловым.По данным кыргызстанских СМИ, в ходе переговоров стороны обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества, увеличение экспорта и импорта сельскохозяйственной продукции двух государств.Также особое внимание было уделено созданию "зеленых коридоров" для скоропортящихся продуктов.Включение в реестр импортеров расширяет бизнес-возможности предпринимателей двух стран. Так, увеличение экспорта мясной и молочной продукции из Кыргызстана приведет к снижению цен на нее в Узбекистане.Напомним, в начале года министерства сельского хозяйства Узбекистана и Кыргызстана подписали дорожную карту по сотрудничеству. Документ включает 7 инвестиционных проектов на $55 млн и три контракта о взаимных поставках продуктов питания на $373 млн.За первые четыре месяца 2023 года торговый оборот Узбекистана с Кыргызстаном достиг $326 млн.При этом стороны намерены в ближайшие годы увеличить взаимную торговлю в 2 раза за счёт диверсификации и расширения её номенклатуры.
https://uz.sputniknews.ru/20230608/uzbekskie-biznesmeny-investitsii-v-ekonomiku-kyrgyzstana-35827067.html
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экономика узбекистан продукты молоко мясо импорт кыргызстан торговля
экономика узбекистан продукты молоко мясо импорт кыргызстан торговля

Узбекистан упростит импорт мяса и молока из Кыргызстана

20:06 12.06.2023
CC0 / dreamstime.com/creativecommonsstockphotos / Стакан с молоком
Стакан с молоком - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.06.2023
CC0 / dreamstime.com/creativecommonsstockphotos /
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Мунаввар Разакова
Все материалы
Страны рассматривают идею создания "зеленых коридоров" для поставок скоропортящихся продуктов.
ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Узбекистан готов включить кыргызстанские предприятия по переработке молока, мяса и рыбы в реестр импортеров.
Этот вопрос обсуждался на встрече чрезвычайного и полномочного посла Кыргызстана в Узбекистане Мусы Джаманбаева с председателем Государственного комитета по ветеринарии и развитию животноводства Узбекистана Бахромжоном Наркобиловым.
По данным кыргызстанских СМИ, в ходе переговоров стороны обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества, увеличение экспорта и импорта сельскохозяйственной продукции двух государств.
Также особое внимание было уделено созданию "зеленых коридоров" для скоропортящихся продуктов.
Включение в реестр импортеров расширяет бизнес-возможности предпринимателей двух стран. Так, увеличение экспорта мясной и молочной продукции из Кыргызстана приведет к снижению цен на нее в Узбекистане.
Напомним, в начале года министерства сельского хозяйства Узбекистана и Кыргызстана подписали дорожную карту по сотрудничеству. Документ включает 7 инвестиционных проектов на $55 млн и три контракта о взаимных поставках продуктов питания на $373 млн.
За первые четыре месяца 2023 года торговый оборот Узбекистана с Кыргызстаном достиг $326 млн.
При этом стороны намерены в ближайшие годы увеличить взаимную торговлю в 2 раза за счёт диверсификации и расширения её номенклатуры.
Министр инвестиций, промышленности и торговли Лазиз Кудратов обсудил инвестиционное сотрудничество с главой кыргызского агентства по инвестициям Умбриэлем Темиралиевым - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.06.2023
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