https://uz.sputniknews.ru/20230612/uzbekistan-pomosch-kazaxstan-pojar-mirziyoev-tokaev-telefonnyy-razgovor-35903303.html

Узбекистан готов помочь Казахстану с тушением лесного пожара – Мирзиёев

Узбекистан готов помочь Казахстану с тушением лесного пожара – Мирзиёев

Мирзиёев выразил поддержку Токаеву в связи с жертвами лесного пожара.

2023-06-12T14:30+0500

2023-06-12T14:30+0500

2023-06-12T14:30+0500

политика

шавкат мирзиёев

касым-жомарт токаев

узбекистан

казахстан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1396/34/13963496_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4afaec22e65a3524aaa86a6c84126bd7.jpg

ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Узбекистан готов помочь Казахстану с тушением лесного пожара и ликвидацией его последствий, заявил Шавкат Мирзиёев во время телефонного разговора с Касым-Жомартом Токаевым.Также Мирзиёев выразил соболезнования Токаеву и народу Казахстана в связи с жертвами пожаров.Еще одной темой разговора стало дальнейшего укрепления узбекско-казахстанских отношений. Особое внимание стороны уделили ускорению реализации совместных проектов в торговли, промышленности, энергетике, транспорте, сельском хозяйстве и других отраслях.

https://uz.sputniknews.ru/20230611/kazaxstan-tokaev-lesnoy-pojar-traur-35886120.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

политика мирзиёев токаев узбекистан казахстан пожар в абаской области погибшие