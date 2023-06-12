https://uz.sputniknews.ru/20230612/uzbekistan-pomosch-kazaxstan-pojar-mirziyoev-tokaev-telefonnyy-razgovor-35903303.html
Узбекистан готов помочь Казахстану с тушением лесного пожара – Мирзиёев
Узбекистан готов помочь Казахстану с тушением лесного пожара – Мирзиёев
Мирзиёев выразил поддержку Токаеву в связи с жертвами лесного пожара.
2023-06-12T14:30+0500
2023-06-12T14:30+0500
2023-06-12T14:30+0500
политика
шавкат мирзиёев
касым-жомарт токаев
узбекистан
казахстан
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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Узбекистан готов помочь Казахстану с тушением лесного пожара и ликвидацией его последствий, заявил Шавкат Мирзиёев во время телефонного разговора с Касым-Жомартом Токаевым.Также Мирзиёев выразил соболезнования Токаеву и народу Казахстана в связи с жертвами пожаров.Еще одной темой разговора стало дальнейшего укрепления узбекско-казахстанских отношений. Особое внимание стороны уделили ускорению реализации совместных проектов в торговли, промышленности, энергетике, транспорте, сельском хозяйстве и других отраслях.
https://uz.sputniknews.ru/20230611/kazaxstan-tokaev-lesnoy-pojar-traur-35886120.html
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политика мирзиёев токаев узбекистан казахстан пожар в абаской области погибшие
политика мирзиёев токаев узбекистан казахстан пожар в абаской области погибшие
Узбекистан готов помочь Казахстану с тушением лесного пожара – Мирзиёев
Лидер Узбекистана выразил поддержку казахстанскому коллеге в связи с жертвами лесного пожара в Абайской области.
ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik.
Узбекистан готов помочь Казахстану с тушением лесного пожара и ликвидацией его последствий, заявил
Шавкат Мирзиёев во время телефонного разговора с Касым-Жомартом Токаевым.
Также Мирзиёев выразил соболезнования Токаеву и народу Казахстана в связи с жертвами пожаров.
Еще одной темой разговора стало дальнейшего укрепления узбекско-казахстанских отношений.
Особое внимание стороны уделили ускорению реализации совместных проектов в торговли, промышленности, энергетике, транспорте, сельском хозяйстве и других отраслях.